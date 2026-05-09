Γιατί πεινάμε τόσο πολύ μετά το κολύμπι - Τι συμβαίνει μέσα στο σώμα

Για πολλούς το κολύμπι προκαλεί ένα επίπεδο πείνας που είναι δυσανάλογο με την σωματική προσπάθεια που προηγήθηκε μέσα στο νερό.

Newsbomb

Γιατί πεινάμε τόσο πολύ μετά το κολύμπι - Τι συμβαίνει μέσα στο σώμα
Bigstock®
ΕΥ ΖΗΝ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ακόμα και ένας σχετικά σύντομος χρόνος στην πισίνα ή τη θάλασσα μπορεί να μας κάνει να λαχταράμε φαγητό σχεδόν αμέσως μετά και υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους συμβαίνει αυτό.

Καίει πράγματι το κολύμπι πολλές θερμίδες;

Ναι. Το κολύμπι είναι μια δραστηριότητα ολόκληρου του σώματος που εμπλέκει πολλές μεγάλες μυϊκές ομάδες ταυτόχρονα. Ανάλογα με την ένταση και το μέγεθος του σώματος, το κολύμπι μπορεί να αυξήσει σημαντικά την ενεργειακή δαπάνη, επειδή το σώμα:

  • παρέχει ενέργεια για τη συνεχή κίνηση των μυών
  • διατηρεί τον έλεγχο της αναπνοής
  • ρυθμίζει τη θερμοκρασία του σώματος μέσα στο νερό

Ακόμα και η κολύμβηση αναψυχής μπορεί να χρησιμοποιεί περισσότερη ενέργεια απ’ ό,τι αντιλαμβάνονται πολλοί, ειδικά αν διαρκεί αρκετή ώρα.

Γιατί η θερμοκρασία του νερού έχει τόση σημασία;

Ένας από τους μεγαλύτερους λόγους για την πείνα μετά το κολύμπι είναι η ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος. Το νερό αφαιρεί θερμότητα από το σώμα πολύ πιο γρήγορα απ’ ό,τι ο αέρας.

Ακόμα και όταν μετά από λίγα λεπτά έχετε «συνηθίσει» τη θερμοκρασία του νερού, το σώμα σας εξακολουθεί να χάνει θερμότητα συνεχώς. Για να αντισταθμίσει αυτήν την απώλεια, το σώμα αυξάνει τη χρήση ενέργειας, διατηρήσει την κανονική θερμοκρασία λειτουργίας των οργάνων.

Αυτό σημαίνει ότι η κολύμβηση μπορεί να δημιουργήσει μια «διπλή ζήτηση»:

  • Ενέργεια για σωματική δραστηριότητα
  • Ενέργεια για να διατήρηση της θερμοκρασίας του σώματος

Αυτός ο συνδυασμός μπορεί να αυξήσει την όρεξη μετά.

Πώς επηρεάζουν οι ορμόνες την πείνα μετά την κολύμβηση;

Η άσκηση επηρεάζει τις ορμόνες που εμπλέκονται στη ρύθμιση της όρεξης:

  • Γκρελίνη (διεγείρει την πείνα)
  • Λεπτίνη (σηματοδοτεί το αίσθημα πληρότητας)

Ορισμένες έρευνες υποδεικνύουν ότι η κολύμβηση μπορεί να επηρεάσει αυτά τα σήματα διαφορετικά από την άσκηση στην ξηρά.

Ειδικότερα, η έκθεση σε κρύο νερό:

  • αυξάνει την σηματοδότηση της πείνας
  • ενθαρρύνει το σώμα να αναζητήσει γρήγορη αναπλήρωση ενέργειας

Αυτό μπορεί εν μέρει να εξηγήσει γιατί πολλοί συχνά αισθάνονται πιο πεινασμένοι μετά την κολύμβηση παρά μετά το περπάτημα ή την ποδηλασία για παρόμοια χρονική διάρκεια.

Μπορεί η αφυδάτωση να εντείνει το αίσθημα πείνας;

Ναι και πολλοί υποτιμούν την αφυδάτωση κατά το κολύμπι. Επειδή περιβάλλονται από νερό, συχνά δεν συνειδητοποιούν ότι εξακολουθούν να χάνουν υγρά μέσω:

  • Εφίδρωσης, η οποία απλά δεν γίνεται αισθητή μέσα στο νερό
  • Αναπνοής
  • Σωματικής άσκησης

Η ήπια αφυδάτωση μπορεί μερικές φορές να μοιάζει με την πείνα, αυξάνοντας την επιθυμία για φαγητό μετά την κολύμβηση.

θαλασσα καλοκαιρι παραλια

Γιατί τα παιδιά συχνά φαίνονται ιδιαίτερα πεινασμένα μετά το κολύμπι;

Τα παιδιά χάνουν θερμότητα πιο γρήγορα από τους ενήλικες λόγω του μικρότερου μεγέθους του σώματός τους και της ταχύτερης ανταλλαγής θερμότητας. Η κολύμβηση, επομένως, δημιουργεί υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις για εκείνα, ιδιαίτερα αν το νερό είναι σχετικά κρύο.

Το σώμα τους χρησιμοποιεί γρήγορα ενέργεια τόσο για κίνηση όσο και για ρύθμιση της θερμοκρασίας.

Τι πρέπει να τρώτε μετά το κολύμπι

Ένα ισορροπημένο γεύμα ή σνακ μετά την κολύμβηση θα πρέπει να βοηθήσει στην αναπλήρωση υγρών, πρωτεΐνης, υδατανθράκων και ηλεκτρολυτών. Χρήσιμες επιλογές για συνδυασμό:

  • Γιαούρτι
  • Αυγά
  • Δημητριακά ολικής αλέσεως
  • Ξηροί καρποί
  • Φρούτα
  • Ψάρι
  • Ρύζι

Στόχος είναι η ανάρρωση και η ενυδάτωση όχι απλώς η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων λόγω της ξαφνικής λιγούρας.

Συχνές Ερωτήσεις

Γιατί συχνά λαχταρώ πιο ανθυγιεινά τρόφιμα μετά το κολύμπι;

Μετά από παρατεταμένη δραστηριότητα και απώλεια θερμότητας, το σώμα συχνά αναζητά γρήγορη αναπλήρωση ενέργειας. Αυτό μπορεί να αυξήσει την επιθυμία για τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε θερμίδες, πλούσιες σε ζάχαρη, λίπος ή αλάτι.

Ακόμα και το πολύ ήπιο κολύμπι αυξάνει την όρεξη;

Ναι. Το νερό μπορεί να κάνει την άσκηση να φαίνεται λιγότερο έντονη σωματικά, επειδή το σώμα παραμένει πιο δροσερό, αλλά η δαπάνη ενέργειας μπορεί να είναι σημαντική.

Γιατί κάποιες φορές νιώθω εξάντληση αντί για πείνα μετά το κολύμπι;

Η κόπωση, η αφυδάτωση, η έκθεση στον ήλιο και οι πολύωρες συνεδρίες κολύμβησης μπορούν προσωρινά να αμβλύνουν τα σήματα πείνας πριν επιστρέψει η όρεξη αργότερα.

Συμπέρασμα

Η πείνα μετά το κολύμπι αντανακλά πραγματικές φυσιολογικές απαιτήσεις του σώματος. Η κολύμβηση συνδυάζει μυϊκή προσπάθεια, ρύθμιση της θερμοκρασίας, ορμονικές αλλαγές και απώλεια υγρών με τρόπο που μπορεί να διεγείρει έντονα την όρεξη στη συνέχεια.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο συχνά αισθάνεστε ασυνήθιστα πεινασμένοι μετά από χρόνο στο νερό, ειδικά μετά από μεγαλύτερης διάρκειας κολύμβηση ή έκθεση σε χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Πηγές:
harvard.edu
betterhealth.vic.gov.au

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο υποτροπικός αεροχείμαρρος φέρνει 96 ώρες ζέστης - Η πρόβλεψη του ECMWF

13:56ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εγκαινίασε το το Μουσείο του Μετρό στο Πάρκο Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης

13:41ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστικές εικόνες στον Μαραθώνιο της Γάζας: Έτρεξαν με πατερίτσες και αναπηρικά αμαξίδια οι χτυπημένοι του πολέμου

13:33ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Υπόθεση stalking σε Αθήνα: Έστηνε καρτέρι έξω από το σπίτι της πρώην του - Oι αλλαγές στη νομοθεσία

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Νέος συναγερμός σε κρουαζιερόπλοιο: Πάνω από 100 ασθενείς από νοροϊό στην Καραϊβική

13:22ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αεροσκάφος παρέσυρε άτομο στον διάδρομο λίγο πριν την απογείωση - Εκκενώθηκε η πτήση

13:19ΚΟΣΜΟΣ

Πανηγυρικοί, αλλά και συγκρατημένοι οι εορτασμοί στη Μόσχα για την Ημέρα της Νίκης - Βίντεο

13:09ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Πούτιν προς ΝΑΤΟ: «Η Ρωσία πάντα ήταν και θα είναι νικήτρια»

13:09ΚΟΣΜΟΣ

Σαν σήμερα το 1886: Η πρώτη Coca-Cola σερβίρεται σε φαρμακείο της Ατλάντα και γράφει ιστορία

13:06ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί πεινάμε τόσο πολύ μετά το κολύμπι - Τι συμβαίνει μέσα στο σώμα

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Συγκίνηση στο μνημόσυνο των 40 ημερών της Μαρινέλλας

13:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Ανοίγουν περισσότερες θύρες για την ανοικτή προπόνηση

12:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Δέσμευση να προχωρήσουν οι μελέτες για την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης»

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε βγάλει μέχρι το καλοκαίρι

12:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE το 6ο προσυνέδριο της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη - Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Σε λειτουργία από Δευτέρα τα νέα φυλάκια εισόδου στο Πρωτοδικείο

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοψία Newsbomb για τα ηλεκτρικά πατίνια στους δρόμους: Ταχύτητα, ελιγμοί και ελάχιστη ασφάλεια

12:29WHAT THE FACT

Η πιο διάσημη κλειδαρότρυπα του κόσμου: Το μοναδικό μέρος που μπορείς να δεις 3 χώρες μονομιάς - Βίντεο

12:19ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα χώρισε τον σύντροφό της αφού είδε τι συζήταγε με το ChatGPT

12:19WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια γιγαντιαία τρύπα στον ωκεανό με 1.700 μυστηριώδεις ιούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για Ιούνιο και Ιούλιο - Τι δείχνει το ECMWF για την Ελλάδα

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Νέος συναγερμός σε κρουαζιερόπλοιο: Πάνω από 100 ασθενείς από νοροϊό στην Καραϊβική

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Το κορίτσι των Porta Potty Party συγκλονίζει: «Το μήνυμα που μου έστειλαν οι βασανιστές μου...»

12:19ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα χώρισε τον σύντροφό της αφού είδε τι συζήταγε με το ChatGPT

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε βγάλει μέχρι το καλοκαίρι

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή της Μητέρας 2026: Πότε «πέφτει» φέτος - Η σημασία της ημέρας

13:33ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Υπόθεση stalking σε Αθήνα: Έστηνε καρτέρι έξω από το σπίτι της πρώην του - Oι αλλαγές στη νομοθεσία

12:00LIFESTYLE

Γιώργος Γρηγοριάδης: Στο νοσοκομείο για χειρουργείο ο δημοσιογράφος - Η κατάσταση της υγείας του

23:20WHAT THE FACT

Το Ντουμπάι βυθίζει 20.000 κατασκευές στον βυθό της θάλασσας - Το φιλόδοξο σχέδιο «Dubai Reef»

10:26ΚΟΣΜΟΣ

«Είστε οι φύλακες άγγελοί μου»: Το μοιραίο λάθος της χήρας του πρώτου νεκρού από χανταϊό στο Hondius

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Ασθενής που προσβλήθηκε από τον θανατηφόρο χανταϊό περιγράφει - «Να πώς είναι»

08:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία αλλά... ξαναβουτάει - Η ενημέρωση Κολυδά

09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή από τα Βαλκάνια - Από τους 34 ξανά σε... φθινόπωρο

08:55ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός ώρα... μηδέν: Αυξήθηκαν τα κρούσματα, μάχη με το χρόνο για να βρεθεί εμβόλιο

10:11ΕΘΝΙΚΑ

Θρίλερ με το drone στη Λευκάδα: Το πιθανότερο σενάριο για το πώς βρέθηκε στη χώρα μας

13:19ΚΟΣΜΟΣ

Πανηγυρικοί, αλλά και συγκρατημένοι οι εορτασμοί στη Μόσχα για την Ημέρα της Νίκης - Βίντεο

11:22ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στην Τενερίφη: Στους δρόμους ο κόσμος για να μη δέσει το Hodius που βρέθηκε ο χανταϊός

10:41LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Τι τηλεθέαση έκανε στο τελευταίο της δελτίο στον ΣΚΑΪ

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Νικήτα: Με «δρακόντεια» μέτρα μέσω Σούδας η μεταγωγή του ζευγαριού στον Κορυδαλλό - Σε ειδική πτέρυγα ο κατηγορούμενος

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Συγκίνηση στο μνημόσυνο των 40 ημερών της Μαρινέλλας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ