Καθημερινή προστασία από τον ήλιο: Αντηλιακό, σκιά και ασφάλεια δέρματος σε εξωτερικούς χώρους

Δεν χρειάζεστε μια ημέρα στην παραλία για να προκαλέσετε βλάβη από την υπεριώδη ακτινοβολία.

Η προστασία από τον ήλιο δεν είναι μόνο για τις ημέρες στην παραλία ή τα κύματα καύσωνα.

Οι υπεριώδεις (UV) ακτίνες μπορούν να βλάψουν το δέρμα κατά τη διάρκεια σύντομων περιπάτων, εργασίας σε εξωτερικούς χώρους και συννεφιασμένων ημερών, γι' αυτό και οι καθημερινές συνήθειες έχουν μεγαλύτερη σημασία από την περιστασιακή έντονη χρήση αντηλιακού.

Γιατί η καθημερινή προστασία από την UV ακτινοβολία έχει σημασία

Η υπεριώδης ακτινοβολία μπορεί να βλάψει το DNA των κυττάρων του δέρματος πριν εμφανιστεί ερυθρότητα ή ηλιακό έγκαυμα. Με την πάροδο του χρόνου, η επαναλαμβανόμενη έκθεση αυξάνει τον κίνδυνο πρόωρης γήρανσης του δέρματος, ηλιακών κηλίδων και καρκίνου του δέρματος.

Τόσο η UVA όσο και η UVB έχουν σημασία. Η UVA διεισδύει πιο βαθιά και συμβάλλει στη φωτογήρανση, ενώ η UVB είναι η κύρια αιτία του ηλιακού εγκαύματος. Το αντηλιακό ευρέος φάσματος είναι σημαντικό, επειδή προστατεύει και από τους δύο τύπους.

Χρησιμοποιήστε το αντηλιακό με τον σωστό τρόπο

Επιλέξτε ένα αντηλιακό ευρέος φάσματος με δείκτης προστασίας τουλάχιστον SPF 30 για τακτική έκθεση σε εξωτερικούς χώρους. Εφαρμόστε το πριν βγείτε έξω και χρησιμοποιήστε αρκετή ποσότητα, για να καλύψετε όλο το εκτεθειμένο δέρμα, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που δεν τις βλέπει άμεσα ο ήλιος, όπως τα αυτιά, ο λαιμός, τα πέλματα, τα χέρια, η γραμμή των μαλλιών και το εκτεθειμένο τριχωτό της κεφαλής.

Η επανεφαρμογή είναι το σημείο όπου πολλοί άνθρωποι χάνουν την προστασία. Το αντηλιακό πρέπει να ανανεώνεται περίπου κάθε 2 ώρες ή και νωρίτερα μετά από κολύμπι, εφίδρωση και σκούπισμα με πετσέτα. Η ένδειξη «ανθεκτικό στο νερό» δεν σημαίνει «αδιάβροχο» αντηλιακό. Όλα τα αντηλιακά τελικά φθείρονται ή ξεπλένονται από το δέρμα.

Μην βασίζεστε μόνο στο αντηλιακό

Το αντηλιακό λειτουργεί καλύτερα ως ένα στρώμα προστασίας, αλλά δεν είναι το μοναδικό τέτοιο. Η σκιά, τα ρούχα και ο χρόνος μειώνουν τη συνολική έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία. Πρακτικές συμβουλές:

  • Αναζητήστε σκιά κατά τη διάρκεια του δυνατού μεσημεριανού ήλιου
  • Φορέστε ένα καπέλο με πλατύ γείσο
  • Χρησιμοποιήστε γυαλιά ηλίου που μπλοκάρουν τις ακτίνες UVA και UVB
  • Επιλέξτε ρούχα με σφιχτή ύφανση ή με βαθμολογία UPF
  • Σχεδιάστε τις υπαίθριες δραστηριότητες για νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα

Οι ακτίνες UV μπορούν να αντανακλώνται στο νερό, την άμμο, το τσιμέντο και το χιόνι, επομένως η σκιά και τα ρούχα παραμένουν χρήσιμα ακόμα και όταν δεν βρίσκεστε σε άμεση έκθεση στον ήλιο.

Συχνές Ερωτήσεις

Χρειάζονται αντηλιακό ακόμα και τα άτομα που έχουν ήδη μαυρίσει ή έχουν πιο σκούρο δέρμα;

Ναι. Το πιο σκούρο δέρμα έχει περισσότερη φυσική προστασία χάρη στην μελανίνη, αλλά και πάλι μπορεί να εμφανιστεί βλάβη από την υπεριώδη ακτινοβολία, υπερμελάγχρωση και καρκίνος του δέρματος.

Είναι επαρκής προστασία προσώπου το μακιγιάζ με αντηλιακή προστασία;

Συνήθως όχι από μόνο του. Οι περισσότερες δεν εφαρμόζουν αρκετό μακιγιάζ για να λάβουν πλήρη προστασία SPF και η επαναεφαρμογή είναι συχνά ασυνεπής.

Μπορεί το αντηλιακό να μπλοκάρει τη σύνθεση βιταμίνης D;

Το αντηλιακό μπορεί να μειώσει την έκθεση στην UVB, αλλά οι περισσότεροι μπορούν να διατηρήσουν τη βιταμίνη D μέσω της διατροφής, των συμπληρωμάτων (εάν χρειάζεται) και της σύντομης τυχαίας έκθεσης στον ήλιο. Ο κίνδυνος σκόπιμης έκθεσης στον ήλιο δεν αποτελεί ασφαλή στρατηγική για τη βιταμίνη D.

Πρέπει να βάζω αντηλιακό και σε εσωτερικούς χώρους;

Μπορεί να είναι χρήσιμο εάν κάθεστε κοντά σε ηλιόλουστα παράθυρα για μεγάλα χρονικά διαστήματα, επειδή η UVA μπορεί να διαπεράσει το γυαλί.

Συμπέρασμα

Η έξυπνη προστασία από τον ήλιο δεν αφορά την αποφυγή της εξωτερικής έκθεσης. Πρόκειται για την μείωση της επαναλαμβανόμενης βλάβης από την υπεριώδη ακτινοβολία με απλές, συνεπείς συνήθειες.

Χρησιμοποιήστε σωστά το αντηλιακό ευρέος φάσματος, εφαρμόστε το ξανά, αναζητήστε σκιά και φορέστε προστατευτικά ρούχα. Αυτές οι μικρές επιλογές μπορούν να προστατεύσουν την υγεία του δέρματος χωρίς να περιπλέξουν την καθημερινή ζωή.

Πηγές:
medicaldaily.com
aad.org
cdc.gov
fda.gov

