«Ακούς τις κραυγές»: Τα σεξουαλικά βασανιστήρια της Χαμάς στους ομήρους της 7ης Οκτωβρίου

Ανατριχιαστικές μαρτυρίες επιζώντων για τα φρικτά βασανιστήρια της Χαμάς σε νεκρούς και επιζώντες κατά τη διάρκεια της σφαγής, αλλά και τους μήνες που ακολούθησαν αποκαλύπτει διετής έρευνα ισραηλινής ΜΚΟ

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Μια αφίσα παρουσιάζει πορτρέτα της οικογένειας Μπίμπας. Στην επάνω σειρά, από το δεύτερο αριστερά: ο Γιάρντεν, η Σίρι και οι γιοι τους, ο Αριέλ και ο Κφίρ, οι οποίοι απήχθησαν στη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου 2023, στην Ιερουσαλήμ, την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2025. Η επιγραφή στην κορυφή αναφέρει: «37 μέλη του κιμπούτς Νιρ Οζ εξακολουθούν να αγνοούνται»

AP/Mahmoud Illean
  • Διετής έρευνα ισραηλινής ΜΚΟ αποκαλύπτει εκτεταμένα σεξουαλικά βασανιστήρια της Χαμάς σε ομήρους και νεκρούς κατά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023.
  • Περισσότεροι από 430 μάρτυρες περιγράφουν βιασμούς, ακρωτηριασμούς και εξευτελισμούς γυναικών, καθώς και σεξουαλική βία με στόχο την καταστροφή οικογενειών.
  • Σεξουαλική βία υπέστησαν επίσης άνδρες, αγόρια και ηλικιωμένοι, ενώ κρατούμενοι αναγκάζονταν να διαπράττουν σεξουαλικές πράξεις μεταξύ τους.
  • Η επιτροπή χαρακτηρίζει τις πράξεις της Χαμάς ως εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία, επισημαίνοντας τη σεξουαλική βία ως σκόπιμη στρατηγική.
  • Η έκθεση βασίζεται σε πάνω από 10.000 φωτογραφίες, σχεδόν 2.000 ώρες βίντεο και εκατοντάδες μαρτυρίες επιζώντων και μαρτύρων.
Φρικαλεότητες μέσα από μία σειρά φωτογραφιών, πάνω από 10.000 και βίντεο, σχεδόν 2.000 ωρών, αλλά και εκατοντάδων μαρτυριών αποκαλύπτει διετής έρευνα της ισραηλινής μη κερδοσκοπικής οργάνωσης «Επιτροπή Πολιτών για τα Εγκλήματα της Χαμάς κατά Γυναικών και Παιδιών στις 7 Οκτωβρίου», τα ανατριχιαστικά ευρήματα της οποίας δημοσιεύθηκαν την Τρίτη.

Όλα όσα αποκαλύπτονται αποτυπώνουν με τον πλέον φρικτό τρόπο τα βασανιστήρια των επιζώντων, που υπέστησαν μία εκστρατεία βιασμών, συμπεριλαμβανομένων σεξουαλικών βασανιστηρίων με στόχο την εξόντωση ολόκληρων οικογενειών.

Παλαιστίνιοι και μαχητές της Χαμάς μεταφέρουν τον Γιαρντέν Μπίμπας στη Γάζα, αφού τον απήγαγαν από το σπίτι του στο Νιρ Οζ, ένα κιμπούτς στο Ισραήλ κοντά στα σύνορα με τη Γάζα, στις 7 Οκτωβρίου 2023. Ο ισραηλινός στρατός συγκέντρωσε μια ομάδα ξένων ανταποκριτών τη Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου, για να προβάλει ένα βίντεο 40 λεπτών με φρικιαστικές εικόνες που συγκεντρώθηκαν από την επίθεση της Χαμάς την περασμένη εβδομάδα. Η προβολή πραγματοποιήθηκε καθώς ο ισραηλινός στρατός αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση να τεκμηριώσει τους ισχυρισμούς του για τις φρικαλεότητες που διέπραξαν οι μαχητές

AP/Aρχείο

Οι περισσότεροι από 430 μάρτυρες, διηγήθηκαν τρομακτικές ιστορίες για τρομοκράτες που βίαζαν και ακρωτηρίαζαν γυναίκες, τόσο ζωντανές όσο και νεκρές, τις εξευτέλιζαν σεξουαλικά και τις εκτελούσαν ενώ τις βίαζαν, για να επιδείξουν στη συνέχεια τα πτώματά τους ως τρόπαια.

«Οι άνδρες έβγαλαν μια γυναίκα από το όχημα… της έβγαλαν τα ρούχα με τη βία και τη βίασαν… Την μαχαίρωσαν επανειλημμένα, σκοτώνοντάς την… Συνέχισαν να τη βιάζουν και μετά το θάνατό της», δήλωσε στην επιτροπή ο Ραζ Κοέν, επιζών του μουσικού φεστιβάλ Nova.

«Το ακούς. Είναι ακριβώς δίπλα σου. Ακούς τις κραυγές», είπε ένας άλλος επιζών, ο Ντάριν Κομάροφ. «Και μετά ακούς σιωπή.»

Άνδρες της Χαμάς αναπτύσσονται και παίρνουν θέσεις εν όψει της απελευθέρωσης του Ισραηλινού Γιαρντέν Μπίμπας, ο οποίος κρατείται όμηρος από τη Χαμάς στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου 2023, ενώ παραδίδεται στον Ερυθρό Σταυρό στο Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2025

AP/Jehad Alshrafi

Σχεδόν 2.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν η Χαμάς εισέβαλε στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, ενώ περισσότεροι από 250 άνθρωποι αιχμαλωτίστηκαν και μεταφέρθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με την επιτροπή, το μεγαλύτερο μέρος της σεξουαλικής βίας έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια των σφαγών κοντά στα σύνορα της Γάζας, αλλά συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια των εξαντλητικών μηνών, καθώς οι όμηροι κρατούνταν αιχμάλωτοι σε κρυψώνες και σήραγγες εντός των πόλεων της Γάζας.

Άνδρες, αγόρια και ηλικιωμένοι υπήρξαν επίσης θύματα βιασμού και άλλων σεξουαλικών εγκλημάτων στα χέρια της Χαμάς, σύμφωνα με την έκθεση.

Αστυνομικοί απομακρύνουν μια γυναίκα και ένα παιδί από μια περιοχή που χτυπήθηκε από ρουκέτα που εκτοξεύθηκε από τη Λωρίδα της Γάζας, στο Ασκελόν, στο νότιο Ισραήλ, το Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2023

AP/Tsafrir Abayov

Μερικά από τα χειρότερα εγκλήματα που περιέγραψαν οι επιζώντες χαρακτηρίστηκαν ως «σεξουαλική βία με στόχο την καταστροφή της οικογένειας».

Αυτό περιελάμβανε νεαρές γυναίκες που απειλούνταν με γάμο με τους απαγωγείς τους — και, απερίγραπτα, μέλη της ίδιας οικογένειας που κρατούνταν αιχμάλωτα μαζί και αναγκάζονταν να διαπράττουν σεξουαλικές πράξεις μεταξύ τους.

Η συμπεριφορά της Χαμάς συνιστούσε εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και πράξεις γενοκτονίας, διαπίστωσε η επιτροπή, σύμφωνα με το i24 News.

«Η έκθεση αποκαλύπτει ότι η σεξουαλική βία ήταν μια σκόπιμη στρατηγική, που εφαρμόστηκε με εξαιρετική σκληρότητα», δήλωσε η ιδρύτρια της επιτροπής, Δρ. Cochav Elkayam-Levy.

«Για δύο χρόνια, ακούσαμε επιζώντες και μάρτυρες, εξετάσαμε σχολαστικά τα αποδεικτικά στοιχεία και αντιμετωπίσαμε υλικό που συχνά ξεπερνά τα όρια της κατανόησης.»

