Φιλιππίνες: Πυροβολισμοί στο κτήριο της Γερουσίας στη Μανίλα - Βίντεο

Αρκετοί πυροβολισμοί ακούστηκαν σήμερα στη Γερουσία των Φιλιππίνων, όπου έχει βρει καταφύγιο ο επικεφαλής αξιωματούχος που είναι υπεύθυνος για την καταπολέμηση των ναρκωτικών υπό την προεδρία του Ροντρίγκο Ντουτέρτε, ο οποίος καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο .

Τουλάχιστον πέντε πυροβολισμοί έπεσαν, λίγα λεπτά αφότου αρκετοί Φιλιππινέζοι στρατιώτες, οπλισμένοι με τουφέκια και φορώντας αλεξίσφαιρα γιλέκα, εισήλθαν στο κτήριο, παρατήρησαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Ο Ρόναλντ ντελά Ρόσα, εν ενεργεία γερουσιαστής και πρώην αρχηγός της αστυνομίας, έχει κλειστεί στην αίθουσα της Γερουσίας εδώ και τρεις ημέρες για να αποφύγει τη σύλληψη, ενώ η κυβέρνηση προσπαθεί να εφαρμόσει το διεθνές ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε το ΔΠΔ τον περασμένο Νοέμβριο.

SHOTS FIRED INSIDE SENATE BUILDING



WATCH: Gunshots rang out at the Senate building as personnel from the police and the Philippine Marines remained inside the premises. | via Jojo Sicat, https://t.co/gusqkxYQic pic.twitter.com/zruYNKA1z3 — Bilyonaryo News Channel (@bncdotph) May 13, 2026

«Δεχόμαστε επίθεση», δήλωσε ο πρόεδρος της Γερουσίας Άλαν Πίτερ Καγιετάνο, σύμμαχος του ντελά Ρόσα, σε βίντεο που μεταδόθηκε ζωντανά στη σελίδα του στο Facebook, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Ο Ρόμπιν Παντίγια, ένας άλλος γερουσιαστής σύμμαχος του ντελά Ρόσα, εθεάθη αργότερα να ανεβαίνει τις σκάλες, ζητώντας από τους δημοσιογράφους να φύγουν.

Ο Ρόναλντ ντελά Ρόσα δεν είχε εμφανιστεί δημόσια από τον Νοέμβριο, αλλά εμφανίστηκε τη Δευτέρα για να συμμετάσχει σε μια απροσδόκητη ψηφοφορία που επέτρεψε στους υποστηρικτές του Ροντρίγκο Ντουτέρτε να πάρουν τον έλεγχο της Γερουσίας. Η νέα ηγεσία της Γερουσίας δήλωσε ότι θα εγκρίνει τη σύλληψη του γερουσιαστή ντελά Ρόσα μόνο εάν διαταχθεί από δικαστήριο των Φιλιππίνων.

PUTUKAN SA SENADO



DEVELOPING STORY: Gunfire erupted at the Senate late Wednesday evening following a lockdown. Armed units have since been deployed throughout the premises.



This comes after a Facebook Live broadcast by Senator Bato dela Rosa, in which he announced his imminent… pic.twitter.com/Pe93AOeaXP — The Philippine Star (@PhilippineStar) May 13, 2026

Διαβάστε επίσης