Φιλιππίνες: Πυροβολισμοί στο κτήριο της Γερουσίας στη Μανίλα - Βίντεο
Αρκετοί πυροβολισμοί ακούστηκαν σήμερα στη Γερουσία των Φιλιππίνων, όπου έχει βρει καταφύγιο ο επικεφαλής αξιωματούχος που είναι υπεύθυνος για την καταπολέμηση των ναρκωτικών υπό την προεδρία του Ροντρίγκο Ντουτέρτε, ο οποίος καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο .
Τουλάχιστον πέντε πυροβολισμοί έπεσαν, λίγα λεπτά αφότου αρκετοί Φιλιππινέζοι στρατιώτες, οπλισμένοι με τουφέκια και φορώντας αλεξίσφαιρα γιλέκα, εισήλθαν στο κτήριο, παρατήρησαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων.
Ο Ρόναλντ ντελά Ρόσα, εν ενεργεία γερουσιαστής και πρώην αρχηγός της αστυνομίας, έχει κλειστεί στην αίθουσα της Γερουσίας εδώ και τρεις ημέρες για να αποφύγει τη σύλληψη, ενώ η κυβέρνηση προσπαθεί να εφαρμόσει το διεθνές ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε το ΔΠΔ τον περασμένο Νοέμβριο.
«Δεχόμαστε επίθεση», δήλωσε ο πρόεδρος της Γερουσίας Άλαν Πίτερ Καγιετάνο, σύμμαχος του ντελά Ρόσα, σε βίντεο που μεταδόθηκε ζωντανά στη σελίδα του στο Facebook, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Ο Ρόμπιν Παντίγια, ένας άλλος γερουσιαστής σύμμαχος του ντελά Ρόσα, εθεάθη αργότερα να ανεβαίνει τις σκάλες, ζητώντας από τους δημοσιογράφους να φύγουν.
Ο Ρόναλντ ντελά Ρόσα δεν είχε εμφανιστεί δημόσια από τον Νοέμβριο, αλλά εμφανίστηκε τη Δευτέρα για να συμμετάσχει σε μια απροσδόκητη ψηφοφορία που επέτρεψε στους υποστηρικτές του Ροντρίγκο Ντουτέρτε να πάρουν τον έλεγχο της Γερουσίας. Η νέα ηγεσία της Γερουσίας δήλωσε ότι θα εγκρίνει τη σύλληψη του γερουσιαστή ντελά Ρόσα μόνο εάν διαταχθεί από δικαστήριο των Φιλιππίνων.