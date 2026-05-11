Γαλλία: Πυροβολισμοί στη Νίκαια με δύο νεκρούς και πολλούς τραυματίες

Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε τη Δευτέρα στη συνοικία Μουλέν, στα δυτικά της Νίκαιας, σύμφωνα με την εισαγγελία της πόλης.

Τουλάχιστον δύο άτομα σκοτώθηκαν και άλλα τρία τραυματίστηκαν. Ο δήμαρχος της πόλης, Éric Ciotti, αντέδρασε άμεσα, κάνοντας λόγο για μια «τρομακτική» ένοπλη επίθεση.

Όχημα διέφυγε από το σημείο

Σύμφωνα με πληροφορίες γαλλικών μέσων ενημέρωσης, δύο άτομα που επέβαιναν σε όχημα άνοιξαν πυρ αδιακρίτως στην κεντρική πλατεία της συνοικίας και στη συνέχεια διέφυγαν.

Αστυνομική πηγή ανέφερε στη Le Figaro ότι υπάρχουν τρεις τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση και άλλοι τρεις με ελαφρύτερα τραύματα.

Στο σημείο μετέβη τόσο ο νομάρχης των Alpes-Maritimes, Laurent Hottiaux, όσο και ο δήμαρχος της πόλης.

Πρόκειται για το τρίτο περιστατικό με πυροβολισμούς μέσα σε τέσσερις ημέρες στη Νίκαια, μετά τους πρώτους πυροβολισμούς που ακούστηκαν την Παρασκευή στην ίδια περιοχή και νέο επεισόδιο το επόμενο βράδυ στα ανατολικά της πόλης. Σε εκείνα τα περιστατικά είχαν τραυματιστεί δύο ανήλικοι.