ΗΠΑ: Άνδρας άνοιξε πυρ εναντίον αυτοκινήτων στη Βοστώνη - Σοβαρά τραυματίες δύο οδηγοί

Ο δράστης άνοιξε πυρ σε έναν πολυσύχναστο δρόμο έξω από το Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης, τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026.

Snapshot Ο 46χρονος Τάιλερ Μπράουν άνοιξε πυρ σε πολυσύχναστο δρόμο στη Βοστώνη, τραυματίζοντας σοβαρά δύο οδηγούς.

Ο δράστης πυροβόλησε πάνω από 60 φορές, διαπέρασε 12 αυτοκίνητα και ακινητοποιήθηκε από αστυνομικό και βετεράνο του Ναυτικού.

Ο Μπράουν είχε πρόσφατα λάβει εξιτήριο από ψυχιατρικό νοσοκομείο και αντιμετωπίζει κατηγορίες για ένοπλη επίθεση με πρόθεση δολοφονίας και παράνομη οπλοκατοχή.

Δεν βρέθηκε καμία σύνδεση μεταξύ του δράστη και των θυμάτων, ενώ η εισαγγελέας ζήτησε αυστηρότερες ποινές για παρόμοια περιστατικά.

Ο δράστης δεν είναι ιατρικά έτοιμος να παρουσιαστεί στο δικαστήριο για την απαγγελία κατηγοριών. Snapshot powered by AI

Πυρ εναντίον αυτοκινήτων σε έναν πολυσύχναστο δρόμο στη Βοστώνη άνοιξε ένας άνδρας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο οδηγοί, προκαλώντας χάος και πανικό στους περαστικούς. Ο δράστης ακινητοποιήθηκε από έναν αστυνομικό και έναν βετεράνο του αμερικανικού Ναυτικού, που βρέθηκαν στο σημείο, οι οποίοι ανταπέδωσαν τα πυρά, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, οι σφαίρες του δράστη διαπέρασαν 12 αυτοκίνητα, συμπεριλαμβανομένου ενός περιπολικού, ενώ πανικοβλημένοι οδηγοί εγκατέλειψαν τα οχήματά τους για να σωθούν.

Ο δράστης πυροβόλησε περισσότερες από 60 φορές καθώς περπατούσε δίπλα στο δρόμο, πριν δεχτεί ο ίδιος πυρά από έναν αστυνομικό και έναν βετεράνο του αμερικανικού Ναυτικού, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος τραυματισμένος, σύμφωνα με τις αρχές. Δύο οδηγοί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα που περιγράφονται ως επικίνδυνα για την ζωή τους.

Δείτε βίντεο:

Σύμφωνα με το Associated Press, η επίθεση έλαβε χώρα σε έναν πολυσύχναστο δρόμο κατά μήκος του ποταμού Τσαρλς στο Κέιμπριτζ, έδρα του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης. Τα πεζοδρόμια και τα μονοπάτια κατά μήκος του ποταμού είναι συχνά γεμάτα με πεζούς, δρομείς και ποδηλάτες.

Ο δράστης ταυτοποιήθηκε ως ο 46χρονος Τάιλερ Μπράουν από τη Βοστώνη, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο κατηγορίες για ένοπλη επίθεση με πρόθεση δολοφονίας και έξι ακόμη κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της κατοχής όπλου χωρίς άδεια.

Δικαστικά έγγραφα δείχνουν ότι ο Μπράουν είχε πρόσφατα πάρει εξιτήριο από ένα ψυχιατρικό νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μία ώρα πριν την επίθεση ο 46χρονος πήρε βιντεοκλήση έναν υπεύθυνο του ψυχιατρείου κρατώντας ένα όπλο και του είπε ότι ήθελε να βάλει τέλος στην ζωή του. Ο υπεύθυνος κάλεσε την αστυνομία, η οποία άρχισε να αναζητά τον Μπράουν και τον εντόπισε στο Κέιμπριτζ.

Μάρτυρες περιγράφουν την τρομακτική στιγμή

Ο Αρμάντο Ζόνα, του οποίου το διαμέρισμα βρίσκεται κατά μήκος του ποταμού, αρχικά νόμιζε ότι άκουγε εργάτες να κάνουν έργα όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί. Αλλά όταν βγήκε στο μπαλκόνι του για να ελέγξει τι συμβαίνει, είδε τον δράστη να πυροβολεί.

«Έριξε μια ματιά προς τα εμένα, είμαι σίγουρος γι' αυτό», είπε ο ίδιος περιγράφοντας την τρομακτική σκηνή που εξελισσόταν μπροστά του. Καθώς ο Ζόνα προειδοποίησε τη σύζυγό του, φωνάζοντας της να κρυφτεί στο μπάνιο, άκουσε το παράθυρό του να σπάει.

«Γύρισα και είδα το παράθυρο να έχει μία τρύπα στη μέση», είπε. «Δεν μπορούσα να το πιστέψω».

Από την πλευρά της, η Ρέιτσελ Σαβεριάνο, η οποία βρισκόταν παγιδευμένη στο αυτοκίνητο της, είπε ότι είδε τον Μπράουν να περπατάει προς το μέρος της, κουνώντας το όπλο του. Ένας άνδρας την βοήθησε να ξεφύγει, είπε.

«Όταν ένας ένοπλος έρχεται προς το μέρος σου, νιώθεις ότι δεν πρέπει να βγεις από το αυτοκίνητο σου, αλλά ήρθε ένας άνδρας δίπλα μου για να με βοηθήσει», είπε. «Άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου μου, με τράβηξε έξω και μου είπε να τρέξω».

Η Σαβεριάνο είπε ότι είδε τον άνδρα να πυροβολεί τον Μπράουν καθώς έτρεχε να ξεφύγει.

«Είναι ένας απίστευτος ήρωας», είπε. «Ήταν τόσο ήρεμος και δεν δίστασε καθόλου».

Μετατραυματικό στρες, άγχος και κατάθλιψη

Δικαστικά έγγραφα του 46χρονου δράστη δείχνουν ότι έχει βαρύ ποινικό μητρώο, και ότι έχει διαγνωστεί με μετατραυματικό στρες, άγχος και κατάθλιψη. Λίγες ημέρες πριν, είχε λάβει εξιτήριο από ψυχιατρικό νοσοκομείο.

Το 2020, ο Μπράουν συνελήφθη αφού πυροβόλησε αρκετές φορές εναντίον αστυνομικών στην Βοστώνη, σύμφωνα με την Εισαγγελία της Κομητείας Σάφολκ. Οι εισαγγελείς δήλωσαν τότε ότι θα έπρεπε να εκτίσει τουλάχιστον 10 χρόνια φυλάκισης, λόγω του «επιπέδου της απροκάλυπτης βίας που προκάλεσε». Αντ' αυτού, ένας δικαστής επέβαλε στον Μπράουν πέντε έως έξι χρόνια φυλάκισης με τρία χρόνια αναστολή, σε κρατική φυλακή. Εξέτισε μόλις 18 μήνες από την ποινή του.

Ο Τζόι Μπένετ, ένας φίλος του Μπράουν που έφτασε με το ποδήλατό του στον τόπο του συμβάντος αφού έμαθε για το συμβάν, είπε ότι «δεν μπορεί να το πιστέψει».

«Το μόνο που μου φαίνεται λογικό είναι ότι περνούσε μια δύσκολη φάση στη ζωή του», είπε ο Μπένετ, προσθέτοντας ότι ο φίλος του «είχε καλή καρδιά» και ότι «όλοι μας στιγματιζόμαστε από το παρελθόν μας».

«Προφανώς περνούσε μια δύσκολη φάση, γιατί ο άνθρωπος που γνωρίζω, δεν θα έκανε κάτι τέτοιο», είπε. «Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα προβλήματα της ψυχικής υγείας είναι σοβαρά και δεν λαμβάνονται υπόψη στις ΗΠΑ μέχρι να συμβεί κάποιος πυροβολισμός».

Δεν βρέθηκε καμία σύνδεση μεταξύ του δράστη και των θυμάτων

Η εισαγγελέας της πολιτείας είπε ότι οι ερευνητές δεν βρήκαν καμία σύνδεση μεταξύ του Μπράουν και αυτών που στοχοποιήθηκαν τη Δευτέρα. Επανέλαβε το αίτημά της για αυστηρότερες ποινές σε άτομα που πυροβολούν αγνοώντας τον κίνδυνο σοβαρών τραυματισμών.

«Αυτό που συνέβη σήμερα είναι απαράδεκτο», είπε.

Ο Μπράουν δεν είναι ιατρικά έτοιμος να παραστεί στο δικαστήριο για την απαγγελία κατηγοριών.