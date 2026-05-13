Δένδιας: Σε εκδήλωση μνήμης για τους πεσόντες Έλληνες Μουσουλμάνους του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Σε εκδήλωση στο Ωραίο του δήμου Μύκης Ξάνθης, προς τιμήν των πεσόντων Ελλήνων Μουσουλμάνων κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, παρέστη σήμερα, Τετάρτη, ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Δένδιας.

«Μια εκδήλωση με την οποία η ελληνική Πολιτεία εκπληρώνει ένα χρέος προς τους Έλληνες μουσουλμάνους πολίτες, οι οποίοι κλήθηκαν, εδώ στη Θράκη, να υπερασπιστούν την πατρίδα και ανταποκρίθηκαν στο καθήκον τους» υπογραμμίζει με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας.

— Nikos Dendias (@NikosDendias) May 13, 2026

