Δένδιας: Σε εκδήλωση μνήμης για τους πεσόντες Έλληνες Μουσουλμάνους του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου
Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας παρέστη σήμερα σε εκδήλωση στην Ξάνθη
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σε εκδήλωση στο Ωραίο του δήμου Μύκης Ξάνθης, προς τιμήν των πεσόντων Ελλήνων Μουσουλμάνων κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, παρέστη σήμερα, Τετάρτη, ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Δένδιας.
«Μια εκδήλωση με την οποία η ελληνική Πολιτεία εκπληρώνει ένα χρέος προς τους Έλληνες μουσουλμάνους πολίτες, οι οποίοι κλήθηκαν, εδώ στη Θράκη, να υπερασπιστούν την πατρίδα και ανταποκρίθηκαν στο καθήκον τους» υπογραμμίζει με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:47 ∙ WHAT THE FACT
O διάφανος εξωγήινος: Η φωτογραφία ενός πλάσματος που το FBI χαρακτηρίζει «αληθινή»
16:50 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά σε προαύλιο εργοστάσιου στη Γλύφα Χαλκίδας
23:07 ∙ ΣΤΟΙΧΗΜΑ