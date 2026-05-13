Βίντεο από τη θανατηφόρα παράσυρση ηλικιωμένου από τρένο- Δύο χρόνια στάσιμη δικαστικά η υπόθεση

Ένα βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα δύο χρόνια μετά τον τραγικό θάνατο ενός 85χρονου όταν παρασύρθηκε από τρένο του προαστιακού σε σταθμό της Μαδρίτης.

Η οικογένειά του έχει σκοπό να δώσει νέα ώθηση στη δικαστική διαμάχη που βρίσκεται σε στασιμότητα εδώ και δύο χρόνια, ενισχύοντας τον ισχυρισμό ότι υπήρξε τεχνική και επαγγελματική αμέλεια κι όχι απερισκεψία ή «ανθρώπινο λάθος» του ηλικιωμένου.

Η οικογένεια του Σαλβαδόρ, κατήγγειλε δημόσια τη δικαστική στασιμότητα της υπόθεσής του σχεδόν δύο χρόνια μετά το συμβάν, τον Ιούλιο του 2022.

Στο βίντεο φαίνεται ο άνδρας παγιδεύεται ανάμεσα στις πόρτες ενός προαστιακού τρένου και να σύρεται αρκετά μέτρα χωρίς ο οδηγός να σταματήσει.

Ως αποτέλεσμα, ο Σαλβαδόρ υπέστη σοβαρούς μώλωπες και έχασε πολλά δάχτυλα στο ένα χέρι, τραύματα που τελικά προκάλεσαν τον θάνατό του τέσσερις μήνες αργότερα

Η διάδοση των βίντεο του ατυχήματος έχει ως στόχο να καταστήσει ορατό αυτό που θεωρούν ανεπαρκές σύστημα ασφαλείας, ενώ η δικαστική μάχη κατά του χειριστή παραμένει ανοιχτή για να διευκρινιστούν οι οριστικές ευθύνες εκείνης της μοιραίας ημέρας.

