Τι να τρώτε και τι να περιορίζετε για καλύτερη αναπνοή

Διατροφή και υγεία των πνευμόνων: Τροφές που βοηθούν και τροφές που μπορεί να βλάπτουν.

Newsbomb

Τι να τρώτε και τι να περιορίζετε για καλύτερη αναπνοή
ΕΥ ΖΗΝ
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Καμία τροφή δεν μπορεί να «καθαρίσει» τους πνεύμονες ή να αντιστρέψει τη βλάβη από το κάπνισμα, τη ρύπανση και τις χρόνιες ασθένειες. Αλλά η διατροφή μπορεί να υποστηρίξει την υγεία των πνευμόνων μειώνοντας τη φλεγμονή, προστατεύοντας από το οξειδωτικό στρες, βοηθώντας στη διατήρηση ενός υγιούς βάρους και υποστηρίζοντας τους μύες που χρησιμοποιούνται για την αναπνοή.

Το βέλτιστο πρότυπο δεν είναι μία μόνο υπερτροφή. Είναι μια ισορροπημένη διατροφή πλούσια σε φυτά, φυτικές ίνες, υγιή λίπη και αρκετή πρωτεΐνη, ενώ περιορίζει τα επεξεργασμένα κρέατα, την υπερβολική ποσότητα αλατιού, τα ζαχαρούχα ποτά και τα πολύ επεξεργασμένα τρόφιμα.

Ποιες τροφές είναι οι καλύτερες για την υγεία των πνευμόνων;

Τα τρόφιμα που υποστηρίζουν την υγεία των πνευμόνων τείνουν να έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά, φυτικές ίνες, βιταμίνες, μέταλλα και αντιφλεγμονώδη λίπη. Αυτά τα θρεπτικά συστατικά μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία του πνευμονικού ιστού και να υποστηρίξουν την καλύτερη συνολική αναπνευστική λειτουργία.

Ομάδα τροφίμωνΠαραδείγματαΓιατί μπορεί να βοηθήσει
Φρούτα και λαχανικάΜούρα, μήλα, πορτοκάλια, ντομάτες, πιπεριές, φυλλώδη λαχανικάΠαρέχουν αντιοξειδωτικά και βιταμίνη C, τα οποία βοηθούν στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες
Τροφές υψηλής περιεκτικότητας σε φυτικές ίνεςΒρώμη, φασόλια, φακές, δημητριακά ολικής αλέσεως, ξηροί καρποί, σπόροιΗ υψηλότερη πρόσληψη φυτικών ινών συνδέεται με καλύτερη λειτουργία των πνευμόνων και μπορεί να υποστηρίξει ένα πιο υγιές φλεγμονώδες προφίλ
Λιπαρά ψάριαΣαρδέλες, σολομός, πέστροφα, σκουμπρίΠαρέχουν ωμέγα-3 λιπαρά, τα οποία συμβάλλουν στη ρύθμιση της φλεγμονής
Άπαχη πρωτεΐνηΨάρι, αυγά, πουλερικά, γιαούρτι, φασόλια, τόφουΒοηθά στη διατήρηση των αναπνευστικών μυών, ειδικά σε άτομα με χρόνια πνευμονοπάθεια
Υγιεινά λιπαράΕλαιόλαδο, αβοκάντο, ξηροί καρποί, σπόροιΥποστηρίζουν την καρδιακή και μεταβολική υγεία, που επηρεάζουν την αναπνευστική ικανότητα
Τροφές και υγρά πλούσια σε νερόΝερό, σούπες, φρούτα, λαχανικάΗ ενυδάτωση συμβάλλει στο να παραμένει πιο υδαρής η βλέννα και άρα να αποβάλλεται πιο εύκολα από τους πνεύμονες

Για άτομα με ΧΑΠ ή άλλη χρόνια πνευμονοπάθεια, τα γεύματα μπορεί να χρειαστεί να είναι μικρότερα και πιο συχνά, επειδή τα μεγάλα γεύματα μπορούν να κάνουν την αναπνοή πιο δύσκολη.

Ποιες τροφές δεν κάνουν καλό στην υγεία των πνευμόνων;

Οι «χειρότερες» τροφές είναι κυρίως εκείνες που προάγουν τη φλεγμονή, επιδεινώνουν το φούσκωμα, αυξάνουν το φορτίο νατρίου ή αντικαθιστούν πιο θρεπτικά τρόφιμα.

  • Επεξεργασμένα κρέατα: Το μπέικον, τα λουκάνικα, το ζαμπόν και τα αλλαντικά έχουν συνδεθεί σε μελέτες με χειρότερο κίνδυνο ή αποτελέσματα ΧΑΠ.
  • Ζαχαρούχα ποτά: Προσθέτουν θερμίδες χωρίς θρεπτικά συστατικά και μπορεί να συμβάλλουν στην αύξηση βάρους και τη φλεγμονή.
  • Υπερεπεξεργασμένα σνακ: Τα πατατάκια, τα συσκευασμένα γλυκά και το γρήγορο φαγητό έχουν συχνά υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι, επεξεργασμένους υδατάνθρακες και ανθυγιεινά λίπη.
  • Υπερβολικό αλάτι: Μπορεί να επιδεινώσει την κατακράτηση υγρών και να δυσχεράνει την αναπνοή σε άτομα με καρδιακή ή πνευμονική νόσο.
  • Υπερβολικό αλκοόλ: Μπορεί να αποδυναμώσει την ανοσολογική άμυνα, να επιδεινώσει τον ύπνο και να αυξήσει τον κίνδυνο παλινδρόμησης, γεγονός που μπορεί να επιδεινώσει την αναπνοή.
  • Αναψυκτικά: Μπορεί να προκαλέσουν φούσκωμα, το οποίο μπορεί να πιέσει το διάφραγμα και να κάνει την αναπνοή λιγότερο άνετη.
  • Μεγάλα και βαριά γεύματα: Μπορεί να επιδεινώσουν τη δύσπνοια σε άτομα με ΧΑΠ ή σοβαρή αναπνευστική νόσο.

Τα γαλακτοκομικά δεν είναι αυτομάτως κακά για τους πνεύμονες. Μερικοί πιστεύουν ότι κάνουν τη βλέννα πιο παχύρρευστη ή πιο αισθητή, όμως άλλοι τα ανέχονται καλά. Εάν το γάλα, το τυρί ή το γιαούρτι επιδεινώνουν σαφώς τα συμπτώματά σας, συζητήστε εναλλακτικές λύσεις με έναν γιατρό ή διαιτολόγο, αντί να κόψετε άσκοπα από τη διατροφή σας μια ολόκληρη ομάδα τροφίμων.

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Ποια είναι η καλύτερη συνολική διατροφή για τους πνεύμονες;

Ένα διατροφικό πρότυπο μεσογειακού τύπου είναι μια ισχυρή πρακτική επιλογή. Εστιάζει σε:

  • λαχανικά
  • φρούτα
  • όσπρια
  • δημητριακά ολικής αλέσεως
  • ψάρια
  • ελαιόλαδο
  • ξηρούς καρπούς και σπόρους
  • λιγότερο επεξεργασμένο κρέας, τηγανητά τρόφιμα και ζαχαρούχα προϊόντα

Αυτή η προσέγγιση υποστηρίζει επίσης την υγεία της καρδιάς. Αυτό έχει σημασία επειδή οι πνεύμονες και η καρδιά συνεργάζονται, για να παρέχουν οξυγόνο σε όλο το σώμα.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορούν ορισμένα τρόφιμα να βελτιώσουν την αναπνοή γρήγορα;

Συνήθως όχι. Η διατροφή υποστηρίζει την υγεία των πνευμόνων με την πάροδο του χρόνου. Εάν η αναπνοή επιδεινωθεί ξαφνικά, αυτό χρήζει ιατρικής φροντίδας, όχι αλλαγή διατροφής.

Είναι τα συμπληρώματα καλά για την υγεία των πνευμόνων;

Τα συμπληρώματα δεν πρέπει να αντικαθιστούν τα τρόφιμα. Δεν έχει αποδειχθεί ότι οι υψηλές δόσεις βιταμινών, για παράδειγμα, προλαμβάνουν τις πνευμονικές παθήσεις και μπορεί να είναι επιβλαβείς σε ορισμένες περιπτώσεις.

Τι έχει μεγαλύτερη σημασία εκτός από τη διατροφή;

Η αποχή από το κάπνισμα (και το παθητικό), η τακτική σωματική δραστηριότητα, οι εμβολιασμοί, ο καθαρός αέρας σε εσωτερικούς χώρους και η τήρηση της συνταγογραφούμενης θεραπείας έχουν μεγαλύτερη σημασία από οποιοδήποτε μεμονωμένο τρόφιμο.

Συμπέρασμα

Οι καλύτερες τροφές για την υγεία των πνευμόνων είναι τα φρούτα, τα λαχανικά, οι τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες, τα λιπαρά ψάρια, η άπαχη πρωτεΐνη, τα υγιή λίπη και η καλή ενυδάτωση. Οι τροφές που πρέπει να περιοριστούν είναι τα επεξεργασμένα κρέατα, τα ζαχαρούχα ποτά, τα επεξεργασμένα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και τα βαριά γεύματα που επιδεινώνουν την αναπνοή.

Η διατροφή είναι απλώς υποστηρικτική, όχι θεραπευτική. Εάν έχετε επίμονο βήχα, συριγμό, σφίξιμο στο στήθος, ανεξήγητη απώλεια βάρους ή δύσπνοια, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Πηγές:
webmd.com
lung.org
europeanlung.org
nih.gov (1)
nih.gov (2)

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