Μπορεί το κλιματιστικό να σας αρρωστήσει; Συμπτώματα, αιτίες και τι να κάνετε

Το κλιματιστικό μπορεί να σας κάνει να αισθάνεστε αδιάθετοι, αλλά συνήθως όχι επειδή προκαλεί άμεσα κάποια λοίμωξη. Αν υπάρχουν, τα συμπτώματα προέρχονται από ξηρό και κρύο αέρα, βρώμικα φίλτρα, κακό αερισμό, αλλεργιογόνα, προβλήματα μούχλας και υγρασίας μέσα στο σπίτι.

Το κλιματιστικό είναι προστατευτικό κατά τη διάρκεια καύσωνα, ειδικά για ηλικιωμένους, παιδιά και άτομα με καρδιακές ή πνευμονικές παθήσεις. Ο στόχος δεν είναι να αποφύγετε το κλιματιστικό, αλλά να το διατηρήσετε καθαρό, ισορροπημένο και να το χρησιμοποιείτε σωστά.

Μπορεί το κλιματιστικό να σας αρρωστήσει;

Το κλιματιστικό δεν προκαλεί κρυολογήματα, γρίπη ή μια πάθηση που έχει γίνει γνωστή σαν «γρίπη του κλιματιστικού». Αυτές τις λοιμώξεις τις προκαλούν ιοί. Ωστόσο, το κλιματιστικό μπορεί να ερεθίσει την μύτη, τον λαιμό, τα μάτια και τους πνεύμονες, ειδικά εάν ο αέρας είναι πολύ κρύος ή πολύ ξηρός.

Ένα κακώς συντηρημένο σύστημα μπορεί επίσης να ανακυκλώνει σκόνη, γύρη, τρίχωμα κατοικίδιων ζώων ή σπόρια μούχλας. Για άτομα με αλλεργίες, άσθμα, χρόνια προβλήματα ιγμορείων ή ευαίσθητους αεραγωγούς, αυτό μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα που μοιάζουν με ασθένεια.

Πώς θα καταλάβετε ότι το πρόβλημα είναι το κλιματιστικό σας

Η πιο ισχυρή ένδειξη είναι ο συγχρονισμός. Τα συμπτώματα που σχετίζονται με το κλιματιστικό συχνά ξεκινούν ή επιδεινώνονται όταν η μονάδα λειτουργεί, μετά από ύπνο σε κλιματιζόμενο δωμάτιο, κοντά σε εξαεριστήρα ή σε ένα συγκεκριμένο δωμάτιο. Μπορεί να βελτιωθούν όταν φύγετε από τον χώρο ή καθαρίσετε την μονάδα.

Συνηθισμένα συμπτώματα:

Ξηροστομία, ξηρότητα στην μύτη, ξηρός βήχας, βραχνάδα

Φτέρνισμα, συμφόρηση, φαγούρα στα μάτια ή οπισθορρινική καταρροή

Πονοκέφαλος, ξηροφθαλμία και ρινορραγίες

Συριγμός, σφίξιμο στο στήθος ή χειρότερα συμπτώματα άσθματος

Μυρωδιά μούχλας, ορατή μούχλα ή υγρασία κοντά στην μονάδα

Πυρετός, πόνοι στο σώμα, ρίγη, πρησμένοι αδένες και συμπτώματα που συνεχίζονται μακριά από το κλιματιστικό είναι πιο πιθανό να υποδηλώνουν λοίμωξη ή άλλη ιατρική αιτία.

Τι πρέπει να κάνετε ανάλογα με την αιτία

Εάν ο αέρας είναι πολύ κρύος ή ξηρός, ανεβάστε τον θερμοστάτη, αποφύγετε την άμεση ροή αέρα στο πρόσωπο και χρησιμοποιήστε ένα μετρητή υγρασίας. Η εσωτερική υγρασία είναι γενικά βέλτιστο να διατηρείται γύρω στο 30%–50%. Εάν ο αέρας είναι πολύ ξηρός, ένας καθαρός υγραντήρας μπορεί να βοηθήσει.

Εάν εμφανιστούν αλλεργίες όταν λειτουργεί το κλιματιστικό, καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο, χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα συχνά, πλύνετε τα κλινοσκεπάσματα και κρατήστε τα παράθυρα κλειστά τις ημέρες με υψηλή γύρη. Ένας καθαριστής αέρα HEPA στην κρεβατοκάμαρα μπορεί να βοηθήσει ορισμένα άτομα.

Εάν υπάρχει μυρωδιά μούχλας, ορατή μούχλα, διαρροή νερού ή υγρασία γύρω από την μονάδα, διακόψτε τη χρήση της μολυσμένης μονάδας, εάν είναι δυνατόν, μέχρι να καθαριστεί. Οι φορητές μονάδες χρειάζονται τακτικό καθαρισμό φίλτρων, πηνίων και περιοχών αποστράγγισης. Τα κεντρικά συστήματα ενδέχεται να χρειάζονται επαγγελματική επιθεώρηση.

Εάν τα συμπτώματα άσθματος ή ΧΑΠ επιδεινωθούν, ακολουθήστε το προβλεπόμενο σχέδιο δράσης. Ζητήστε επείγουσα φροντίδα για σοβαρή δύσπνοια, πόνο στο στήθος, μπλε χείλη, σύγχυση ή συριγμό που δεν βελτιώνεται με τη συνταγογραφούμενη θεραπεία.

Πώς να αποτρέψετε εξαρχής τα συμπτώματα που σχετίζονται με το κλιματιστικό

Η τακτική συντήρηση είναι το πιο σημαντικό βήμα. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τα φίλτρα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και κάντε το πιο συχνά εάν έχετε κατοικίδια ζώα, αλλεργίες, έκθεση σε σκόνη, καπνό ή πρόσφατες εργασίες ανακαίνισης.

Διατηρήστε την υγρασία σε ισορροπία, διορθώστε γρήγορα τις διαρροές και βεβαιωθείτε ότι τα μπάνια και οι κουζίνες αερίζονται καλά. Αποφύγετε τα φίλτρα αέρα που παράγουν όζον, επειδή το όζον μπορεί να ερεθίσει τους πνεύμονες.

Για τα κεντρικά συστήματα, σκεφτείτε την αγορά και χρήση φίλτρου υψηλότερης απόδοσης, αρκεί να μπορεί να το χειριστεί με ασφάλεια το σύστημά σας. Για ορισμένα συστήματα μπορεί να χρειάζεται επαγγελματική συμβουλή πριν από τη χρήση ενός φίλτρου υψηλότερης βαθμολογίας, επειδή τα προβλήματα ροής αέρα μπορούν να μειώσουν την απόδοση του κλιματιστικού.

Πότε πρέπει να επισκεφτείτε γιατρό

Επισκεφθείτε έναν επαγγελματία υγείας εάν τα συμπτώματα είναι επίμονα, σοβαρά, επαναλαμβανόμενα κάθε φορά που λειτουργεί το κλιματιστικό ή επηρεάζουν τον ύπνο και την καθημερινή ζωή. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για άτομα με:

Άσθμα

ΧΑΠ

εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα

χρόνια ιγμορίτιδα

υποψία έκθεσης σε μούχλα

Ζητήστε επείγουσα ιατρική βοήθεια για:

δυσκολία στην αναπνοή

πόνο στο στήθος

υψηλό πυρετό

βήχα με αίμα

σύγχυση και

συμπτώματα που επιδεινώνονται ταχέως

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί ο ύπνος με το κλιματιστικό ενεργοποιημένο να με αρρωστήσει;

Ο ύπνος με το κλιματιστικό ενεργοποιημένο είναι συνήθως ασφαλής εάν το δωμάτιο δεν είναι πολύ κρύο ή ξηρό και η μονάδα είναι καθαρή. Αποφύγετε την άμεση ροή αέρα και παρακολουθήστε την υγρασία εάν ξυπνήσετε με ξηρό λαιμό ή βουλωμένη μύτη.

Μπορεί το κλιματιστικό να προκαλέσει νόσο των λεγεωνάριων;

Οι οικιακές μονάδες κλιματισμού δεν αποτελούν τυπικές πηγές, επειδή δεν χρησιμοποιούν νερό για την ψύξη του αέρα. Ο κίνδυνος για πιθανή Νόσο των Λεγεωνάριων συνδέεται περισσότερο με μεγάλης κλίμακας μολυσμένα συστήματα νερού, όπως ο κεντρικός κλιματισμός σε κτήρια.

Συμπέρασμα

Το κλιματιστικό είναι συνήθως ασφαλές και συχνά σημαντικό για την προστασία από τη ζέστη. Αλλά εάν το σύστημα είναι βρώμικο, ο αέρας είναι πολύ ξηρός, η υγρασία είναι πολύ υψηλή ή κυκλοφορούν μούχλα και αλλεργιογόνα, τότε μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα που μοιάζουν με ασθένεια.

Εάν τα συμπτώματα συγχρονίζονται με τη χρήση του κλιματιστικού, ξεκινήστε με προσαρμογή σε θερμοκρασία, υγρασία, φίλτρα και φροντίστε για σωστή συντήρηση. Εάν τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα ή δεν βελτιώνονται μετά τη χρήση του κλιματιστικού, αντιμετωπίστε το ως ιατρικό πρόβλημα.

Πηγές:

clevelandclinic.org

epa.gov (1)

cdc.gov (1)

cdc.gov (2)

epa.gov (2)