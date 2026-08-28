Τι συμβαίνει όταν παίρνετε βιταμίνη Β2 για ημικρανίες

Η βιταμίνη Β2 (ριβοφλαβίνη) δεν αποτελεί γρήγορη θεραπεία για μια κρίση ημικρανίας. Το πιθανό της όφελος προέρχεται από την τακτική λήψη της ως προληπτική θεραπεία: με τακτική λήψη αρκετών εβδομάδων, μπορεί να μειώσει τη συχνότητα εμφάνισης και τη διάρκεια των ημικρανιών.

Βοηθά πραγματικά η βιταμίνη Β2 στην πρόληψη των ημικρανιών;

Τα ερευνητικά στοιχεία υποδηλώνουν ότι μπορεί να βοηθήσει ορισμένους ενήλικες. Μια συστηματική ανασκόπηση του 2026 με μετα-ανάλυση δόσης-απόκρισης συγκέντρωσε 12 κλινικές δοκιμές, που αφορούσαν 749 συμμετέχοντες. Η ριβοφλαβίνη μείωσε σημαντικά τη συχνότητα και τη διάρκεια των ημικρανιών σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου, με τις μεγαλύτερες μειώσεις να παρατηρούνται σε δόσεις έως και 400 mg την ημέρα.

Η ανάλυση ενισχύει προηγούμενα στοιχεία αντί να εισάγει μια νέα ιδέα. Έρευνα του 1998 στο Neurology διαπίστωσε ότι 400 mg Β2 ημερησίως επί 3 μήνες μείωσαν τη συχνότητα των κρίσεων και τις ημέρες πονοκεφάλου. Ωστόσο, η νεότερη ανασκόπηση διαπίστωσε σημαντικές διαφορές μεταξύ των μελετών, επομένως η ριβοφλαβίνη δεν θα πρέπει να παρουσιάζεται ως εξίσου αποτελεσματική για όλους.

Το Αμερικανικό Ίδρυμα Ημικρανίας θεωρεί τη ριβοφλαβίνη μια λογική προληπτική επιλογή για ενήλικες, ενώ σημειώνει ασθενέστερα παιδιατρικά στοιχεία.

Τι συμβαίνει αφού αρχίσετε να παίρνετε βιταμίνη Β2;

Μην περιμένετε άμεση αλλαγή. Η ριβοφλαβίνη συνήθως χρειάζεται τουλάχιστον 2-3 μήνες συνεπούς χρήσης πριν κριθεί η επίδρασή της.

Εάν λειτουργήσει, ο στόχος είναι λιγότερες κρίσεις, λιγότερες ημέρες πονοκεφάλου και μικρότερης διάρκειας επεισόδια, όχι απαραίτητα η πλήρης εξάλειψη της ημικρανίας.

Μια αξιοσημείωτη, αλλά ακίνδυνη αλλαγή, είναι τα ανοιχτά κίτρινα ούρα, που προκαλούνται από την περίσσεια υδατοδιαλυτής ριβοφλαβίνης, που απεκκρίνεται.

Γιατί η ριβοφλαβίνη μπορεί να επηρεάσει την ημικρανία;

Η κύρια εξήγηση περιλαμβάνει τα μιτοχόνδρια: τις δομές που χρησιμοποιούν τα κύτταρα για την παραγωγή ενέργειας. Ο μη φυσιολογικός μεταβολισμός ενέργειας του εγκεφάλου έχει προταθεί ως ένας παράγοντας που συμβάλλει στην ευαισθησία στην ημικρανία.

Η ριβοφλαβίνη απαιτείται για τις μιτοχονδριακές αντιδράσεις παραγωγής ενέργειας, επομένως η σχετική συμπλήρωση μπορεί να βελτιώσει τον μεταβολισμό ενέργειας και να μειώσει το οξειδωτικό στρες. Η σύνδεση υπάρχει, αλλά ο μηχανισμός παραμένει μια υπόθεση και όχι απόδειξη, ότι τα άτομα με ημικρανία έχουν απλώς ανεπάρκεια βιταμίνης Β2.

Πόση βιταμίνη Β2 χρησιμοποιείται για την πρόληψη της ημικρανίας;

Οι περισσότερες μελέτες για την ημικρανία σε ενήλικες και οι οδηγίες για τον πονοκέφαλο χρησιμοποιούν δόσεις στα 400 mg την ημέρα. Αυτό είναι πολύ πάνω από την ποσότητα που λαμβάνεται κανονικά για την κάλυψη των καθημερινών διατροφικών απαιτήσεων.

Αυτή είναι μια θεραπευτική δόση, όχι ένα συνηθισμένο συμπλήρωμα διατροφής. Συζητήστε το με έναν επαγγελματία υγείας, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, του θηλασμού, της παιδικής ηλικίας ή όταν υπάρχουν άλλες ιατρικές παθήσεις.

Είναι ασφαλή τα 400 mg ριβοφλαβίνης ημερησίως;

Η ριβοφλαβίνη έχει ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας. Οι αναφερόμενες επιδράσεις μπορεί να περιλαμβάνουν διάρροια, στομαχικές διαταραχές ή αυξημένη ούρηση, ενώ τα ανοιχτά κίτρινα ούρα είναι κάτι ακίνδυνο.

Δεν έχει τεκμηριωθεί ανεκτό ανώτερο επίπεδο πρόσληψης, επειδή δεν έχει αποδειχθεί σημαντική τοξικότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι μεγαλύτερες δόσεις είναι και καλύτερες: τα ερευνητικά στοιχεία υποστηρίζουν δόσεις έως και περίπου 400 mg ημερησίως και δεν είναι γνωστό, ότι σε μεγαλύτερη δόση παρέχουν πρόσθετο όφελος.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί η βιταμίνη Β2 να σταματήσει μια ημικρανία που έχει ήδη ξεκινήσει;

Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία, που να υποστηρίζουν τη ριβοφλαβίνη ως οξεία θεραπεία. Χρησιμοποιείται προληπτικά και χρειάζεται τακτική χρήση επί εβδομάδες ή μήνες.

Μπορεί η διατροφή να παρέχει επαρκή ριβοφλαβίνη για την πρόληψη της ημικρανίας;

Τρόφιμα όπως το γάλα, τα αυγά, το κρέας και τα εμπλουτισμένα δημητριακά μπορούν να καλύψουν τις φυσιολογικές διατροφικές ανάγκες, αλλά η δόση των 400 mg που μελετήθηκε για την πρόληψη της ημικρανίας δεν μπορεί ρεαλιστικά να ληφθεί μόνο από τα τρόφιμα.

Συμπέρασμα

Η βιταμίνη Β2 είναι μια προληπτική στρατηγική χαμηλού κινδύνου, όχι ως άμεση θεραπεία για την ημικρανία. Τα στοιχεία υποστηρίζουν όλο και περισσότερο την λήψη 400 mg ημερησίως για την μείωση της συχνότητας και της διάρκειας της ημικρανίας σε ορισμένους ενήλικες, με τα οφέλη να κρίνονται συνήθως μετά από 2-3 μήνες.

Η πρόσφατη ανάλυση του 2026 επιβεβαιώνει και ενισχύει προηγούμενα ευρήματα, αλλά η μεταβλητότητα της μελέτης και τα ασθενέστερα παιδιατρικά στοιχεία σημαίνουν ότι η ριβοφλαβίνη παραμένει απλώς μια επιλογή παρά μια καθολική λύση.

Πηγές: