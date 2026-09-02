Προληπτικός ΩΡΛ έλεγχος πριν από το πρώτο σχολικό κουδούνι - Ποια σημάδια να προσέχουν οι γονείς

Καλοκαιρινές βουτιές ή αδιάγνωστες ιώσεις, μπορούν να προκαλέσουν ήπια βαρηκοΐα

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Προληπτικός ΩΡΛ έλεγχος πριν από το πρώτο σχολικό κουδούνι - Ποια σημάδια να προσέχουν οι γονείς
ΕΥ ΖΗΝ
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  • Ο προληπτικός ΩΡΛ έλεγχος πριν από το σχολικό έτος είναι σημαντικός για τη μαθησιακή απόδοση και την ομαλή προσαρμογή των μαθητών.
  • Η εκκριτική ωτίτιδα μπορεί να προκαλέσει ήπια βαρηκοΐα, επηρεάζοντας την προσοχή και τις σχολικές επιδόσεις του παιδιού.
  • Η υπερτροφία των αδενοειδών ή των αμυγδαλών εμποδίζει τη σωστή αναπνοή, επηρεάζοντας την ποιότητα του ύπνου και την ενεργητικότητα στο σχολείο.
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Η εξασφάλιση της καλής υγείας του αυτιού, της μύτης και του λαιμού αποτελεί έναν βασικό παράγοντα για τη μαθησιακή εξέλιξη, τη συγκέντρωση και την ομαλή προσαρμογή του παιδιού στο σχολείο. Για το λόγο αυτό, οι ωτορινολαρυγγολόγοι συστήνουν προληπτικό έλεγχο για όλους τους μαθητές και ιδιαίτερα για τα «πρωτάκια».

«Δυστυχώς το ενδιαφέρον των γονιών πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, εστιάζεται παραδοσιακά στην αγορά σχολικών ειδών και στον καθιερωμένο παιδιατρικό έλεγχο» αναφέρει ο Χειρουργός-Ωτορινολαρυγγολόγος, Μηνάς Ν. Αρτόπουλος. «Ωστόσο, συνήθεις παθήσεις της παιδικής ηλικίας που τυχόν παραμείνουν αδιάγνωστες μπορούν να επηρεάσουν άμεσα τη συμπεριφορά και τις επιδόσεις του μαθητή στην τάξη», προσθέτει.

Οι βασικοί άξονες του προληπτικού ΩΡΛ ελέγχου, πριν το πρώτο κουδούνι, αφορούν:

  • ​Ακοή και μαθησιακή απόδοση

Η εκκριτική ωτίτιδα (συγκέντρωση υγρού πίσω από το τύμπανο), η οποία συχνά αναπτύσσεται μετά από καλοκαιρινές βουτιές ή αδιάγνωστες ιώσεις, προκαλούν ήπια βαρηκοΐα. Το παιδί δεν ακούει καθαρά τον δάσκαλο, με αποτέλεσμα να διασπάται η προσοχή του, κατάσταση που συχνά ερμηνεύεται λανθασμένα ως μαθησιακή δυσκολία ή διάσπαση προσοχής.

  • ​Αναπνοή και ποιότητα ύπνου

Η υπερτροφία των αδενοειδών εκβλαστήσεων («κρεατάκια») ή των αμυγδαλών εμποδίζει τη σωστή ρινική αναπνοή. Τα παιδιά που αναπνέουν από το στόμα ή ροχαλίζουν δεν κοιμούνται βαθιά, με συνέπεια να ξυπνούν κουρασμένα, να παρουσιάζουν εκνευρισμό και μειωμένη ενεργητικότητα στο σχολείο.

​Επίσης, οι γονείς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι την περίοδο του φθινοπώρου εμφανίζονται λοιμώξεις και αλλεργίες. Συγκεκριμένα, η αλλαγή του καιρού και ο συνωστισμός στις σχολικές αίθουσες αυξάνουν την έκθεση σε ιούς και αλλεργιογόνα. Ο έγκαιρος εντοπισμός αλλεργικής ρινίτιδας επιτρέπει τη σωστή διαχείριση, πριν την έξαρση των συμπτωμάτων.

​«Η καλή ακοή και η ελεύθερη αναπνοή είναι θεμελιώδεις προϋποθέσεις, για να μπορέσει ένα παιδί να αποδώσει και να χαρεί τη σχολική του καθημερινότητα. Ένας ανώδυνος, προληπτικός έλεγχος στις αρχές Σεπτεμβρίου προλαμβάνει ταλαιπωρίες μηνών και εξασφαλίζει ότι ο μαθητής ξεκινά τη χρονιά με τις καλύτερες δυνατές βάσεις» καταλήγει ο κ. Αρτόπουλος.

Τέλος οι ΩΡΛ εφιστούν την προσοχή των γονιών και ζητούν από αυτούς να δίνουν ιδιαίτερη σημασία όταν το παιδί:

  • Δυναμώνει υπερβολικά την ένταση στην τηλεόραση ή ζητά συχνά να του επαναλάβουν οδηγίες.
  • Κοιμάται με το στόμα ανοιχτό ή ροχαλίζει.
  • ​Παραπονιέται για αίσθημα «μπουκώματος» στα αυτιά ή τη μύτη χωρίς να είναι άρρωστο.
  • ​Δείχνει ασυνήθιστα αφηρημένο ή κουρασμένο κατά τη διάρκεια της ημέρας.
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