Έχετε μυρμήγκιασμα στα δάχτυλα τη νύχτα; Τι μπορεί να συμβαίνει στον καρπό σας

Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα: Νυχτερινό μυρμήγκιασμα, συμπτώματα και θεραπεία.

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Έχετε μυρμήγκιασμα στα δάχτυλα τη νύχτα; Τι μπορεί να συμβαίνει στον καρπό σας
ΕΥ ΖΗΝ
5'
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Το επαναλαμβανόμενο μυρμήγκιασμα ή το μούδιασμα στα δάχτυλα κατά τη διάρκεια της νύχτας μπορεί να αποτελεί ένδειξη συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα, το οποίο προκαλείται από πίεση σε ένα νεύρο στον καρπό.

Το τίναγμα του χεριού μπορεί να ανακουφίσει προσωρινά την αίσθηση, ωστόσο τα επαναλαμβανόμενα επεισόδια χρήζουν προσοχής, ειδικά εάν παρατηρούνται αλλαγές στην αισθητικότητα ή στη δύναμη της λαβής.

Ποια δάχτυλα επηρεάζονται συνήθως;

Το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα επηρεάζει συνήθως τον αντίχειρα, τον δείκτη και τον μέσο, καθώς και το μισό του παράμεσου. Το μικρό δάχτυλο συνήθως δεν επηρεάζεται.

Αυτό το μοτίβο αντιστοιχεί στην κατανομή του μέσου νεύρου, το οποίο διέρχεται από έναν στενό χώρο στον καρπό που ονομάζεται καρπιαίος σωλήνας. Η πίεση σε αυτό το νεύρο μπορεί να προκαλέσει μυρμήγκιασμα, μούδιασμα, πόνο και αδυναμία.

Το συγκεκριμένο μοτίβο αποτελεί ένδειξη και όχι… σπιτικό διαγνωστικό τεστ. Υπάρχουν και άλλες παθήσεις, που μπορούν να προκαλέσουν μυρμήγκιασμα στο χέρι, επομένως απαιτείται αξιολόγηση της συνολικής κλινικής εικόνας από ορθοπεδικό.

συνδρομο καρπιαιου σωληνα

Γιατί τα συμπτώματα μπορεί να επιδεινώνονται τη νύχτα;

Ο ύπνος με λυγισμένο καρπό μπορεί να αυξήσει την πίεση στο μέσο νεύρο, καθιστώντας τα συμπτώματα πιο έντονα ή προκαλώντας αφύπνιση.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν κατά τη χρήση τηλεφώνου, την οδήγηση ή όταν ο καρπός παραμένει λυγισμένος για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα αρχικά συμπτώματα συχνά εμφανίζονται και υποχωρούν, ενώ αργότερα το μούδιασμα μπορεί να γίνει πιο επίμονο.

Η προσωρινή ανακούφιση μετά την κίνηση ή το τίναγμα του χεριού δεν σημαίνει ότι έχει εξαλειφθεί η υποκείμενη πίεση.

Πότε πρέπει να ζητήσετε ιατρική αξιολόγηση;

Κλείστε ραντεβού με ορθοπεδικό εάν τα συμπτώματα επανέρχονται, διαταράσσουν τον ύπνο, επιδεινώνονται ή δεν υποχωρούν με απλά μέτρα. Φροντίστε να αξιολογηθείτε άμεσα εάν παρατηρήσετε:

  • Μούδιασμα που επιμένει κατά τη διάρκεια της ημέρας.
  • Αδυναμία στον αντίχειρα ή στην λαβή.
  • Συχνή πτώση αντικειμένων ή δυσκολία στο κούμπωμα κουμπιών.
  • Ορατή απώλεια μυϊκής μάζας στη βάση του αντίχειρα.

Αυτές οι αλλαγές μπορεί να υποδηλώνουν σοβαρότερη προσβολή του νεύρου. Η παρατεταμένη πίεση μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη, επομένως η αδυναμία ή το επίμονο μούδιασμα δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται επ' αόριστον μόνο με τη χρήση νάρθηκα.

Τι μπορεί να βοηθήσει στο ενδιάμεσο διάστημα;

Για ήπια συμπτώματα, ένας νάρθηκας που διατηρεί τον καρπό ίσιο, σε ουδέτερη θέση, μπορεί να μειώσει την πίεση και να ανακουφίσει τα συμπτώματα. Συμβουλευτείτε φαρμακοποιό ή ορθοπεδικό για βέλτιστη εφαρμογή στο χέρι σας.

Το NHS (Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου) επισημαίνει ότι η βελτίωση μπορεί να απαιτήσει έως και 6 εβδομάδες χρήσης νάρθηκα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αναζητήστε ιατρική εκτίμηση νωρίτερα εάν τα συμπτώματα επιδεινωθούν ή εμφανιστεί μυϊκή αδυναμία.

Άλλες χρήσιμες προσαρμογές:

  • Αποφύγετε να κοιμάστε με τον καρπό λυγισμένο κάτω από το κεφάλι ή το σώμα σας.
  • Περιορίστε την παρατεταμένη κάμψη του καρπού και το σφιχτό κράτημα αντικειμένων.
  • Κάντε διαλείμματα κατά τη διάρκεια εργασιών ή της χρήσης εργαλείων που προκαλούν κραδασμούς και επιδεινώνουν τα συμπτώματα.
  • Τα παυσίπονα μπορεί να ανακουφίσουν προσωρινά την ενόχληση, αλλά δεν εξαλείφουν την πίεση στο νεύρο.
πονος στον καρπο

Πώς επιβεβαιώνουν οι γιατροί την αιτία και πώς επιλέγουν τη θεραπεία;

Οι γιατροί συνήθως ξεκινούν με το ιστορικό των συμπτωμάτων και την εξέταση της αισθητικότητας και της δύναμης του αντίχειρα. Πολλές περιπτώσεις μπορούν να διαγνωστούν κλινικά.

Η εξέταση αγωγιμότητας των νεύρων και το υπερηχογράφημα μπορεί να είναι χρήσιμα όταν η διάγνωση είναι αβέβαιη ή απαιτείται περαιτέρω αξιολόγηση. Οι εξετάσεις αυτές δεν είναι απαραίτητες για όλους τους ασθενείς.

Μια ένεση κορτικοστεροειδών μπορεί να προσφέρει προσωρινή ανακούφιση, αλλά δεν εξασφαλίζει αξιόπιστα μόνιμη βελτίωση. Μπορεί να συσταθεί χειρουργική επέμβαση σε περιπτώσεις σοβαρής προσβολής του νεύρου ή όταν τα συμπτώματα επιμένουν παρά την κατάλληλη θεραπεία. Η επέμβαση περιλαμβάνει τη διατομή του συνδέσμου, που σχηματίζει την οροφή του καρπιαίου σωλήνα, ώστε να μειωθεί η πίεση στο νεύρο.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι η χρήση πληκτρολογίου η κύρια αιτία του συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα;

Η πληκτρολόγηση από μόνη της δεν αποτελεί αποδεδειγμένη αιτία. Οι κατευθυντήριες οδηγίες των ειδικών διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχουν επαρκή αξιόπιστα στοιχεία, που να συνδέουν την έντονη χρήση πληκτρολογίου με τη συγκεκριμένη πάθηση. Ωστόσο, μια άβολη θέση του καρπού μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα.

Μπορεί η εγκυμοσύνη να προκαλέσει το σύνδρομο;

Παραδόξως, ναι! Το οίδημα (πρήξιμο) που σχετίζεται με την εγκυμοσύνη μπορεί να αυξήσει την πίεση στον καρπιαίο σωλήνα. Τα συμπτώματα συχνά βελτιώνονται μετά την εγκυμοσύνη, αλλά το επίμονη μούδιασμα ή αδυναμία απαιτεί ιατρική αξιολόγηση.

Συμπέρασμα

Το επαναλαμβανόμενο μούδιασμα κατά τη διάρκεια της νύχτας χρήζει αξιολόγησης. Ένας νάρθηκας νύχτας με τον καρπό σε ουδέτερη θέση μπορεί να βοηθήσει, αλλά η επίμονη απώλεια αίσθησης ή δύναμης στο χέρι αποτελεί λόγο για άμεση αξιολόγηση.

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