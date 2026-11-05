Πώς να υπολογίσετε επιτόπου το ποσοστό σωματικού λίπους — Εξήγηση και ακρίβεια κάθε μεθόδου

Δεν χρειάζεστε κάποιο ακριβό μηχάνημα ολόσωμης σάρωσης, για να αποκτήσετε μια κατά προσέγγιση εικόνα του ποσοστού σωματικού λίπους σας: μια μεζούρα μπορεί να σας δώσει μια εκτίμηση.

Ωστόσο, ο αριθμός αυτός θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οδηγός και όχι ως ακριβής μέτρηση ή διάγνωση.

Μπορείτε να υπολογίσετε το ποσοστό σωματικού λίπους με μια μεζούρα;

Μια μέθοδος είναι η «Σχετική Μάζα Λίπους» (Relative Fat Mass - RFM), ένας τύπος που αναπτύχθηκε από ερευνητές με βάση δεδομένα από περισσότερους από 16.000 ενήλικες στις ΗΠΑ. Σε μια μελέτη του 2018 που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Scientific Reports, η μέθοδος RFM παρείχε ακριβέστερη εκτίμηση του ποσοστού σωματικού λίπους σε σύγκριση με τον Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), όταν τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με μετρήσεις σύστασης σώματος μέσω της μεθόδου DXA.

Για να τη δοκιμάσετε, μετρήστε το ύψος και την περίμετρο της μέσης σας σε εκατοστά. Σταθείτε όρθιοι, τοποθετήστε τη μεζούρα οριζόντια γύρω από τη γυμνή μέση σας, στο ύψος του άνω άκρου των οστών της λεκάνης, και κάντε την μέτρηση στο τέλος μιας φυσιολογικής εκπνοής, χωρίς να σφίγγετε την μεζούρα.

Χρησιμοποιήστε τον τύπο που αντιστοιχεί στο φύλο σας, όπως ορίζεται στην αρχική μελέτη:

Άνδρες: Σωματικό λίπος (%) = 64 − 20 × (ύψος ÷ μέση)

Σωματικό λίπος (%) = 64 − 20 × (ύψος ÷ μέση) Γυναίκες: Σωματικό λίπος (%) = 76 − 20 × (ύψος ÷ μέση)

Για ένα άτομο με ύψος 170 εκ. και περίμετρο μέσης 85 εκ., ο υπολογισμός είναι: 170 ÷ 85 = 2. Επομένως, η εκτίμηση είναι 24% για τους άνδρες ή 36% για τις γυναίκες.

Τα ποσοστά αυτά αποτελούν εκτιμήσεις και όχι άμεση αξιολόγηση του λιπώδους ιστού. Η μέθοδος RFM αναπτύχθηκε για ενήλικες και δεν έχει επικυρωθεί επαρκώς για παιδιά, εγκύους, αθλητές ή για κάθε είδους ιατρική κατάσταση.

Ποιες άλλες σπιτικές μέθοδοι υπάρχουν για την εκτίμηση του σωματικού λίπους;

Τα δερματοπτυχόμετρα (ειδικές λαβίδες μέτρησης) μετρούν τις πτυχές του δέρματος και το υποδόριο λίπος σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος. Μια μαθηματική εξίσωση μετατρέπει αυτές τις μετρήσεις σε ένα εκτιμώμενο ποσοστό, ωστόσο η τεχνική και το άτομο που πραγματοποιεί την μέτρηση μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την ακρίβεια του αποτελέσματος.

Οι «έξυπνες» ζυγαριές χρησιμοποιούν συνήθως την μέθοδο της βιοηλεκτρικής εμπέδησης (BIA): διοχετεύουν ένα πολύ ασθενές ηλεκτρικό ρεύμα στο σώμα και εκτιμούν τη σύστασή του με βάση την αντίσταση που συναντά το ρεύμα. Οι μετρήσεις εξαρτώνται από τη συσκευή, τον αλγόριθμό της και την κατάσταση ενυδάτωσής σας, όπως εξηγείται σε μια μεθοδολογική ανασκόπηση του 2026.

Καμία από τις δύο προσεγγίσεις δεν ταυτίζεται με την μέθοδο DXA, μια πιο εξειδικευμένη κλινική εξέταση που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση του λίπους, του άλιπου ιστού και της οστικής μάζας.

Είναι ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) και οι μετρήσεις της περιφέρειας μέσης το ίδιο πράγμα;

Όχι. Ο ΔΜΣ συσχετίζει το σωματικό βάρος με το ύψος, αλλά δεν διακρίνει τον μυϊκό ιστό από το λίπος. Ο λόγος περιφέρειας μέσης προς περιφέρεια γοφών αντικατοπτρίζει την κατανομή του σωματικού λίπους, όχι το συνολικό ποσοστό του. Ούτε η παρατήρηση στον καθρέφτη μπορεί να δώσει ένα αξιόπιστο αριθμητικό αποτέλεσμα.

Ο λόγος περιφέρειας μέσης προς ύψος προσφέρει ένα διαφορετικό πλεονέκτημα: βοηθά στην αξιολόγηση του κινδύνου για την υγεία που σχετίζεται με το κοιλιακό λίπος. Οι ειδικοί συνιστούν η περιφέρεια της μέσης να είναι μικρότερη από το μισό του ύψους σας: για ένα άτομο με ύψος 170 εκ., αυτό σημαίνει περιφέρεια μικρότερη από 85 εκ.

Το όριο αυτό δεν αποτελεί στόχο για το ποσοστό σωματικού λίπους. Η κατανομή του κοιλιακού λίπους παίζει επίσης ρόλο στην μεταβολική και καρδιαγγειακή υγεία, επομένως είναι λογικό να λαμβάνονται υπόψη οι μετρήσεις της περιφέρειας μέσης σε συνδυασμό με άλλους δείκτες υγείας.

Πόσο αξιόπιστα είναι τα αποτελέσματα;

Οι μέθοδοι που εφαρμόζονται στο σπίτι είναι κατάλληλες κυρίως για κατά προσέγγιση εκτιμήσεις και για την παρακολούθηση γενικών μεταβολών με την πάροδο του χρόνου. Χρησιμοποιείτε την ίδια τεχνική μέτρησης και —στην περίπτωση των «έξυπνων» ζυγαριών— φροντίστε οι συνθήκες να είναι παρόμοιες σε κάθε μέτρηση. Μια απροσδόκητα διαφορετική ένδειξη δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχει αλλάξει το ποσοστό του σωματικού σας λίπους.

Δεν υπάρχει ένα ενιαίο, ιδανικό ποσοστό σωματικού λίπους που να ισχύει για όλους. Η ηλικία, το φύλο, η κατάσταση της υγείας και η μέθοδος μέτρησης επηρεάζουν την ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

Συχνές Ερωτήσεις

Γιατί η «έξυπνη» ζυγαριά μου δείχνει διαφορετικό ποσοστό κάθε μέρα;

Οι μεταβολές στα επίπεδα ενυδάτωσης, τα γεύματα, η σωματική άσκηση ή η ώρα της μέτρησης μπορούν να επηρεάσουν τις ενδείξεις της μεθόδου BIA (βιοηλεκτρική εμπέδηση). Εξετάστε τάσεις μετρήσεων σε βάθος χρόνου, αντί να αντιδράτε σε μια μεμονωμένη μέτρηση.

Είναι δυνατόν να μειωθεί το σωματικό λίπος χωρίς να μειωθεί το συνολικό βάρος;

Ναι. Η μάζα του λίπους μπορεί να μειωθεί ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται η μυϊκή μάζα, ειδικά μέσω της προπόνησης με αντιστάσεις (π.χ. άρση βαρών). Η ζυγαριά μπορεί να δείχνει σχεδόν το ίδιο βάρος, παρόλο που η σύσταση του σώματος έχει αλλάξει.

Συμπέρασμα

Μια μεζούρα μπορεί να εκτιμήσει το ποσοστό σωματικού λίπους με την μέθοδο RFM, αλλά καμία σπιτική μέθοδος δεν παρέχει ακριβή απάντηση. Αντιμετωπίστε το αποτέλεσμα απλά ως μία πληροφορία μαζί με το μέγεθος της μέσης, το ιστορικό υγείας και άλλες σχετικές μετρήσεις.

Πηγές: