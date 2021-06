H MSD ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της απόσχισης της Organon

Η MSD - γνωστή ως Merck & Co., Inc σε ΗΠΑ και Καναδά - ανακοίνωσε την Τρίτη (08/06/2021) ότι ολοκλήρωσε την απόσχιση της Organon & Co. (Organon). Η Organon θα εστιάζει στη βελτίωση της υγείας των γυναικών και το χαρτοφυλάκιό της θα περιλαμβάνει γυναικολογικές θεραπείες, καταξιωμένα προϊόντα και βιομοειδή.