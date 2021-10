Long-covid: Σοβαρά προβλήματα υγείας μετά από νόσηση με κορονοϊό

Το Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος ξεκινά τον φετινό κύκλο διαλέξεων, ανοίγοντας το θέμα των συνεπειών που αφήνει στην υγεία η νόσηση με covid-19.

Σύμφωνα με δεκάδες επιστημονικές μελέτες, η COVID-19 ενδέχεται να αφήσεις σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ο πρώτος εισηγητής, κ. Νίκος Τζανάκης, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας και Καθηγητής Πνευμονολογίας στην Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, θα αναφερθεί στους παράγοντες κινδύνου, τη διαδρομή, τη θεραπεία και την πρόγνωση του Post-COVID-19 αναπνευστικού συνδρόμου.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας, κ. Γεώργιος Τσιβγούλης, Καθηγητής Νευρολογίας ΕΚΠΑ, Δ/ντής Β' Νευρολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ, θα αναφερθεί στα επίμονα νευρολογικά συμπτώματα των ασθενών που εκδήλωσαν σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο, καθώς και στις νευρολογικές διαταραχές που συνοδεύουν το σύνδρομο long COVID.

Τέλος, ο κ. Παύλος Σακκάς, Ομότιμος Καθηγητής Ψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, θα αναφερθεί τόσο στις ψυχικές συνέπειες της COVID-19 στα άτομα που νόσησαν, όσο και στις αντιδράσεις των ατόμων και της κοινωνίας στο ίδιο το γεγονός της πανδημίας, στην ανατροπή της καθημερινότητας, την κοινωνική απομόνωση, το επακόλουθο άγχος και την κατάθλιψη.

Τη Διαδικτυακή Συζήτηση Στρογγύλης Τράπεζας θα συντονίσει ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, Καθηγητής Παναγιώτης Μπεχράκης.

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τετάρτη 6 Οκτωβρίου, στις 18:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω Facebook (Institute of Public Health – The American College of Greece) και μέσω του καναλιού του Institute of Public Health – ACG, στο YouTube.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Τέλος τα μίνι lockdown: Αυτές είναι οι νέες ελευθερίες για τους πλήρως εμβολιασμένους

Μίνα Γκάγκα: «Χάσαμε νεαρό παιδί στη Βόρεια Ελλάδα» - Νεκρός 20χρονος από κορονοϊό στη Θεσσαλονίκη

Θρίλερ στο Περιστέρι: Ηλικιωμένος βρήκε παιδί να περιπλανιέται μόνο του