Τέσσερα περίεργα σημάδια ότι γερνάμε - Από το ύψος μέχρι και την φωνή

Καθώς γερνάμε, είναι λογικό να υπάρχουν κάποιες παρενέργειες στο σώμα μας που κάνουν πιο φανερή αυτή την φυσιολογική ροή των πραγμάτων.

Ποιες είναι αυτές όμως;

Μπορεί να «στραβώσουν» τα δόντια σας

Η Dr. Leila Jahangiri, πρόεδρος της προσθετικής στο New York University College of Dentistry, μιλώντας στο New York Times, είπε πώς δεν είναι ασυνήθιστο τα δόντια να «μετατοπίζονται» καθώς μεγαλώνουμε και αυτό το φαινόμενο τείνει να εμφανίζεται περισσότερο στα κάτω δόντια παρά στα πάνω.

Δεν κινούνται τα δόντια όλων καθώς γερνούν, πρόσθεσε, αλλά αν το κάνουν, οι συνήθεις λόγοι περιλαμβάνουν την απώλεια ενός δοντιού, την ασθένεια των ούλων, η οποία μπορεί να κάνει τα δόντια ασταθή και η φθορά στα δόντια από πράγματα όπως το τρίξιμο.

Η φωνή σας μπορεί να αλλάξει

Καθώς οι ενήλικες μεγαλώνουν, οι φωνητικές τους χορδές συχνά γίνονται πιο λεπτές και λιγότερο εύκαμπτες και μπορεί να μην «κλείνουν» τόσο σταθερά, είπε ο Dr. Ted Mau, διευθυντής του κέντρου φωνής στο Ιατρικό Κέντρο UT Southwestern. Ως αποτέλεσμα, η φωνή σας μπορεί να γίνει πιο αδύναμη ή πιο τραχιά.

Η ηλικία μπορεί να επηρεάσει τις φωνές των ανδρών και των γυναικών με διαφορετικούς τρόπους, πρόσθεσε ο Dr. Mau.

Μερικοί άνδρες μπορεί να διαπιστώσουν ότι καθώς μεγαλώνουν, οι φωνές τους γίνονται πιο υψηλές, είπε. «Έτσι, για μερικούς άνδρες, ενώ παλιά είχαν μια βαθιά, ηχηρή φωνή, η φωνή τους μπορεί να μην ακούγεται τόσο βαθιά και γεμάτη όσο γερνούν», είπε ο Dr. Mau.

Εν τω μεταξύ, είπε, οι ορμονικές αλλαγές στις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας μπορεί να προκαλέσουν μείωση στη δύναμη της φωνής τους.

Εάν οι αλλαγές στη φωνή σας επηρεάζουν την ευεξία σας ή εάν έχετε απότομες αλλαγές φωνής, όπως ξαφνική βραχνάδα που επιμένει για περισσότερες από αρκετές εβδομάδες, ο Dr. Mau συνιστά να επισκεφτείτε έναν γιατρό.

Θα «γίνετε πιο κοντοί»

Οι περισσότεροι άνθρωποι γίνονται πιο κοντοί καθώς γερνούν, ξεκινώντας από την ηλικία των 40 ετών.

Ωστόσο, η έρευνα δείχνει ότι οι άνδρες και οι γυναίκες χάνουν ύψος διαφορετικά: Μέχρι την ηλικία των 70 ετών, οι άνδρες θα χάσουν κατά μέσο όρο 2.5 εκατοστά, ενώ οι γυναίκες 5 εκατοστά.

Και μετά τα 80; Η ίδια έρευνα δείχνει ότι πιθανότατα θα χάσετε άλλα 2.5 εκατοστά.

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που «μικραίνουμε» καθώς μεγαλώνουμε, είπε ο Ardeshir Hashmi, επικεφαλής του τμήματος του Κέντρου Γηριατρικής Ιατρικής στην Κλίβελαντ Κλινική.

Με την ηλικία, χάνουμε οστά και χόνδρους στους σπονδύλους της σπονδυλικής μας στήλης, κάτι που μπορεί να μας κάνει πιο κοντούς, είπε ο Dr. Hashmi.

Και οι κοιλιακοί μύες και οι μύες της πλάτης γύρω από τη σπονδυλική στήλη μπορεί να εξασθενήσουν, είπε, καθιστώντας δυσκολότερο το κράτημα της σπονδυλικής στήλης σε όρθια θέση.

Μπορεί να είστε σε θέση να επιβραδύνετε εν μέρει τη διαδικασία με το να παραμένετε σωματικά δραστήριοι και να κάνετε ασκήσεις με βάρος που ενισχύουν τον πυρήνα σας και διεγείρουν την ανάπτυξη των οστών και λαμβάνοντας αρκετό ασβέστιο και βιταμίνη D στη διατροφή σας, είπε.

Μια σημαντική απώλεια ύψους μπορεί να υποδηλώνει οστεοπόρωση ή άλλες ασθένειες, είπε ο Dr. Hashmi. Εάν έχετε παρατηρήσει ότι έχετε μικρύνει κατά περισσότερο από 2.5 εκατοστά τα τελευταία ή δύο χρόνια, είπε, επισκεφτείτε το γιατρό σας.

Οι ημικρανίες μπορεί να μειωθούν

Οι γυναίκες έχουν δύο έως τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν ημικρανίες από τους άνδρες. Αλλά υπάρχουν μερικά χαρούμενα νέα: Οι ημικρανίες μπορεί να μειωθούν μετά την εμμηνόπαυση.

«Οι περισσότερες γυναίκες αναφέρουν ότι οι ημικρανίες τους βελτιώνονται», δήλωσε η Seniha Nur Ozudogru, νευρολόγος στο Penn Medicine.

Τα συμπτώματα των γυναικών μπορεί επίσης να αλλάξουν προς το καλύτερο, πρόσθεσε η Dr. Ozudogru. Με την ηλικία, οι γυναίκες μπορεί να εμφανίσουν ημικρανία χωρίς συμπτώματα όπως πονοκέφαλο ή ναυτία, είπε.

Σε πολλές περιπτώσεις, εξήγησε, οι ημικρανίες είναι ενοχλητικές και όχι εξουθενωτικές.

Πηγή: New York Times

