Ενδοσκοπικό Bypass χωρίς στερνοτομή: Η επόμενη μέρα στην Καρδιοχειρουργική στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Το bypass είναι η πιο συχνή καρδιοχειρουργική πράξη παγκοσμίως

Newsbomb

Ενδοσκοπικό Bypass χωρίς στερνοτομή: Η επόμενη μέρα στην Καρδιοχειρουργική στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
ΥΓΕΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Γράφει ο Καθ. Σωτήριος Μαρινάκης, Καρδιοχειρουργός, Διευθυντής Κλινικής Ελάχιστα Επεμβατικής Καρδιοχειρουργικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Η στεφανιαία νόσος, δηλαδή η στένωση ή απόφραξη των αγγείων που αιματώνουν την καρδιά, παραμένει μία από τις πιο συχνές αιτίες θανάτου. Όταν τα αγγεία αυτά δεν μπορούν πλέον να τροφοδοτήσουν επαρκώς τον καρδιακό μυ, ο ασθενής εμφανίζει συμπτώματα, όπως πόνο στο στήθος, δύσπνοια, έντονη κόπωση, ακόμα και λιποθυμικά επεισόδια. Η μακροχρόνια λύση στις περιπτώσεις αυτές είναι συνήθως η χειρουργική αποκατάσταση της κυκλοφορίας μέσω της επέμβασης αορτοστεφανιαίας παράκαμψης, ευρύτερα γνωστής ως «bypass».

Το bypass είναι η πιο συχνή καρδιοχειρουργική πράξη παγκοσμίως

Περισσότερο από το 70% των επεμβάσεων καρδιάς αφορούν αυτήν την τεχνική. Παραδοσιακά, η επέμβαση αυτή πραγματοποιείται με διάνοιξη του στέρνου, μια διαδικασία γνωστή ως «στερνοτομή», ώστε ο χειρουργός να έχει άμεση πρόσβαση στην καρδιά. Αν και η προσέγγιση αυτή είναι αποτελεσματική και ασφαλής, εντούτοις συνεπάγεται σημαντική χειρουργική επιβάρυνση, μακρύτερη ανάρρωση, ενδεχόμενες επιπλοκές όπως λοίμωξη του στέρνου ή χρόνιος πόνος, καθώς και έντονο αισθητικό αποτύπωμα.

Bypass χωρίς διάνοιξη του στέρνου σε πάλλουσα καρδιά

Σήμερα, η τεχνολογία, η εκπαίδευση και η συσσωρευμένη εμπειρία μας δίνουν τη δυνατότητα να προσφέρουμε στους ασθενείς μια εναλλακτική, λιγότερο τραυματική, αλλά εξίσου αποτελεσματική λύση, την ενδοσκοπική καρδιοχειρουργική στεφανιαίων αγγείων. Πρόκειται για μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδο bypass, η οποία διατηρεί την υψηλή αποτελεσματικότητα της κλασικής τεχνικής, αλλά χωρίς να απαιτεί διάνοιξη του θώρακα.

Πώς λειτουργεί η ενδοσκοπική μέθοδος;

Η διαδικασία διαφοροποιείται ριζικά από την παραδοσιακή. Αντί να ανοίξουμε το στέρνο, πραγματοποιούμε τρεις πολύ μικρές οπές, μικρότερες του ενός εκατοστού, στο πλάγιο θωρακικό τοίχωμα. Μέσω αυτών εισάγεται μια ενδοσκοπική κάμερα υψηλής ανάλυσης (3D, 4K) καθώς και εξειδικευμένα εργαλεία, με τα οποία παρασκευάζουμε τις αρτηρίες που θα χρησιμοποιηθούν ως μοσχεύματα. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε την αριστερή και δεξιά έσω μαστική αρτηρία, οι οποίες παρουσιάζουν εξαιρετική βατότητα σε βάθος δεκαετιών, σε σύγκριση με τα φλεβικά μοσχεύματα.

Αφού προετοιμαστούν τα μοσχεύματα, η αναστόμωση, δηλαδή η σύνδεσή τους με τα στεφανιαία αγγεία, γίνεται μέσω μιας μικρής τομής περίπου 6 εκατοστών, επίσης στο πλάγιο του θώρακα. Ολόκληρη η επέμβαση εκτελείται σε πάλλουσα καρδιά, δηλαδή με την καρδιά σε λειτουργία, χωρίς να απαιτείται η διακοπή της κυκλοφορίας ή η χρήση εξωσωματικής μηχανής, εκτός εάν υπάρχουν άλλες ενδείξεις.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα για τον ασθενή;

Η προσέγγιση αυτή προσφέρει πολλαπλά οφέλη στον ασθενή:

  • Ταχύτερη ανάρρωση: Οι ασθενείς κινητοποιούνται εντός λίγων ωρών και μπορούν να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους μέσα σε λίγες ημέρες από το εξιτήριο, χωρίς κανένα περιορισμό στις κινήσεις τους. Η απουσία τραυματισμού του στέρνου εξαλείφει την ανάγκη για παρατεταμένη αποφυγή άρσης βάρους ή στροφών του κορμού, που είναι απαραίτητες στην κλασική προσέγγιση.
  • Λιγότερες επιπλοκές: Η ενδοσκοπική μέθοδος μειώνει δραστικά την πιθανότητα λοιμώξεων, χρόνιου μετεγχειρητικού πόνου και αιμορραγιών. Επιπλέον, παρατηρείται σημαντικά μικρότερη ανάγκη για μεταγγίσεις αίματος.
  • Άριστο αισθητικό αποτέλεσμα: Η τομή βρίσκεται στο πλάι του θώρακα, και μάλιστα στις γυναίκες γίνεται κάτω από τον μαστό, ώστε να είναι ουσιαστικά αόρατη. Αυτό παίζει σημαντικό ρόλο στην ψυχολογία των ασθενών, ειδικά σε νεότερα άτομα και γυναίκες.
  • Αποκλειστική χρήση αρτηριακών μοσχευμάτων: Χρησιμοποιούμε συστηματικά τις έσω μαστικές αρτηρίες, οι οποίες έχουν ανώτερη προγνωστική αξία σε βάθος χρόνου, αυξάνοντας τη μακροχρόνια επιβίωση και μειώνοντας την ανάγκη για επανάληψη της επέμβασης.

Ποιοι ασθενείς μπορούν να υποβληθούν σε ενδοσκοπικό bypass;

Η τεχνική αυτή είναι κατάλληλη για όλους τους ασθενείς που έχουν ένδειξη για bypass. Δεν υπάρχουν απόλυτες αντενδείξεις, πέρα από σπάνιες περιπτώσεις με ιδιαίτερα ανατομικά ή λειτουργικά προβλήματα. Στην πράξη, κάθε ασθενής μπορεί να αντιμετωπιστεί ενδοσκοπικά, αρκεί να βρίσκεται στα χέρια εξειδικευμένης ομάδας με εμπειρία στην τεχνική.

Η ενδοσκοπική καρδιοχειρουργική bypass απαιτεί ειδική εκπαίδευση, πολυετή εμπειρία και προηγμένο εξοπλισμό. Προς το παρόν, η πλειονότητα των καρδιοχειρουργών εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την παραδοσιακή μέθοδο λόγω της απουσίας κατάλληλης κατάρτισης και υποδομών. Αυτό όμως αλλάζει σταδιακά, με τη δημιουργία εξειδικευμένων κέντρων αναφοράς.

Γιατρός

Στην Κλινική Ελάχιστα Επεμβατικής Καρδιοχειρουργικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, εφαρμόζουμε αποκλειστικά την ενδοσκοπική προσπέλαση για στεφανιαία bypass, όντας το μοναδικό κέντρο στην Ελλάδα με αυτή τη δυνατότητα και εμπειρία.

Διαβάστε περισσότερα άρθρα για θέματα που αφορούν την υγείας σας, εδώ

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:57ΕΛΛΑΔΑ

Λιβαδειά: Αγριογούρουνα βγήκαν βόλτα για να βοσκήσουν στη μέση της πόλης - Δείτε βίντεο

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Καταδίκη για τον επικεφαλής της Ferrari και της Stellantis

10:41TRAVEL

Κέα: Μια σπουδαία ερευνητική αποστολή στο σπήλαιο «Τρυποσπηλιές»

10:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Από 1η Ιανουαρίου θα έχουμε έμμεση αύξηση μισθών - Συνεχώς θα δίνουμε όσα μπορούμε»

10:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άδωνις Γεωργιάδης: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη σύλληψη του άνδρα που τον απειλούσε μέσω Facebook

10:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ: Σε ποιους θα καταβληθούν χρήματα σήμερα

10:27ΚΟΣΜΟΣ

'Εφτασε το «ίντερνετ των ζώων»: Τηλέφωνα για σκύλους και οθόνες αφής... για παπαγάλους

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας λόγω πυρκαγιάς σε όχημα

10:22LIFESTYLE

Μαζωνάκης: Μήνυση κατά μελών της οικογένειάς του θα καταθέσει ο τραγουδιστής για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο

10:12LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Εντυπωσίασε με την εμφάνιση της στη Μύκονο

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: Γυναίκα απείλησε να πέσει από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας – Σώθηκε από τον πατέρα της

10:00ΥΓΕΙΑ

Ενδοσκοπικό Bypass χωρίς στερνοτομή: Η επόμενη μέρα στην Καρδιοχειρουργική στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

09:57LIFESTYLE

Γιάννης Ξανθούλης για Μαρινέλλα: «Δεν έχει επαφή με το περιβάλλον - Μου λείπει πάρα πολύ»

09:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Δημοκρατία: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτείνει τον Μάξιμο Χαρακόπουλο για τη θέση του Γραμματέα της ΚΟ

09:53ΚΟΣΜΟΣ

Στο Κίεβο ο Πρίγκιπας Χάρι: Υποσχέθηκε βοήθεια σε χιλιάδες τραυματίες πολέμου

09:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τον σπουδαίο ημιτελικό Ελλάδα - Τουρκία για το Eurobasket 2025

09:51ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ξεκίνησε η μεγάλη κοινή στρατιωτική άσκηση με τη Λευκορωσία

09:45ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: Τι είναι το περιβόητο «τιρινίνι» που έχει γίνει viral στο διαδίκτυο

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Xpeng παρουσίασε στο Μόναχο το P7 και τις τεχνολογίες της

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Πάνω από 13 χιλιάδες κρατούμενοι δραπέτευσαν από τις φυλακές - Τουλάχιστον 51 νεκροί στις ταραχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:00ΚΟΣΜΟΣ

Τον κατασπάραξε τέρας 25 μέτρων – «Ο χειρότερος θάνατος στην ανθρώπινη ιστορία»

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Ολυμπία Οδός: Επί ένα χιλιόμετρο οδηγούσε ανάποδα η 70χρονη οδηγός πριν το δυστύχημα - Δύο νεκροί και ένας τραυματίας

20:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

10:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Από 1η Ιανουαρίου θα έχουμε έμμεση αύξηση μισθών - Συνεχώς θα δίνουμε όσα μπορούμε»

09:45ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: Τι είναι το περιβόητο «τιρινίνι» που έχει γίνει viral στο διαδίκτυο

10:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άδωνις Γεωργιάδης: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη σύλληψη του άνδρα που τον απειλούσε μέσω Facebook

08:14ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Έκρηξη αγάπης για το ετοιμοθάνατο «χταπόδι-φάντασμα» που φροντίζει τα αυγά του - «'Εχεις κλέψει τις καρδιές μας»

13:48ΥΓΕΙΑ

«Έβαλε στο mute τη λαχτάρα μου για ζαμπονοτυρόπιτα»: Μια γυναίκα κι ένας άντρας που κάνουν ενέσεις αδυνατίσματος εξομολογούνται στο Newsbomb

06:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Ελληνοτουρκική «μάχη» για μετάλλιο και τελικό – Ο αγώνας της 15ετίας

09:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι «παγίδες» της εφορίας στις μεταφορές χρημάτων – Τι πρέπει να προσέχετε

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Η Αμερική σε κρίση: Η μεγαλύτερη έξαρση πολιτικής βίας από τη δεκαετία του '70 - 21 νεκροί από τις αρχές του χρόνου

05:54ΚΟΣΜΟΣ

Με νέες φωτογραφίες και βίντεο κυνηγούν τον ύποπτο για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Στο Φοίνιξ η σορός του – Στο «σκοτάδι» οι έρευνες του FBI

18:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται η πρώτη κακοκαιρία του φθινοπώρου - Η πρόβλεψη του ECMWF για την ημερομηνία

09:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απειλές κατά της ζωής του δέχτηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης – Μία σύλληψη

10:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ: Σε ποιους θα καταβληθούν χρήματα σήμερα

08:28WHAT THE FACT

Θρίλερ στο Καζακστάν – Περιπατητές βρήκαν γιγάντια πόρτα στα βουνά και κανείς δεν ξέρει τι είναι!

07:26ΕΘΝΙΚΑ

Νέα F-35 αντί για αναβάθμιση των F-16: Η Ελλάδα εξετάζει προμήθεια 8 – 12 αεροσκαφών

10:12LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Εντυπωσίασε με την εμφάνιση της στη Μύκονο

12:22LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Οι νικητές και οι χαμένοι σε πρωινή και μεσημεριανή ζώνη

17:41WHAT THE FACT

Μια ονειρεμένη δουλειά με μισθό 3,3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως... που κανείς δεν θέλει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ