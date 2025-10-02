1566: Η νέα γραμμή που αλλάζει την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας

Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε βρεθεί σε εκείνη τη δύσκολη στιγμή όπου χρειαζόμαστε άμεσα πληροφόρηση για ένα θέμα υγείας και δεν ξέρουμε πού να απευθυνθούμε. Οι πληροφορίες που λαμβάνουμε από παντού, είτε από ανθρώπους είτε από το διαδίκτυο, συχνά είναι αντικρουόμενες και ειδικά η αναζήτηση μέσα από γνωστούς και φίλους μπορεί πολλές φορές να δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερη σύγχυση.

Αυτό ακριβώς τονίζει με φρέσκια ματιά, χιούμορ και υπερβολή το νέο τηλεοπτικό σποττου υπουργείου Υγείας για τη γραμμή 1566, αναδεικνύοντας μια γνώριμη καθημερινή σκηνή. Σε μια αίθουσα κινηματογράφου, ένας θεατής που παρουσιάζει σύμπτωμα γίνεται αφορμή ώστε οι γύρω του να αρχίσουν να τον «βομβαρδίζουν» με συμβουλές και γνώμες. Σε λιγότερο από ένα λεπτό, έρχεται αντιμέτωπος με πλήθος αντικρουόμενων απόψεων, όπου το μπέρδεμα κυριαρχεί.

Η πραγματική λύση, ωστόσο, είναι ξεκάθαρη και αξιόπιστη: το 1566 και η διαδικτυακή πύλη 1566.gov.gr. Μέσα από το πρωτότυπο του σενάριο, το σποτ θυμίζει πώς συνηθίζαμε μέχρι τώρα να αναζητούμε απαντήσεις, ενώ κάνει το 1566 πρωταγωνιστή, που δίνει καθαρές, επίσημες και έγκαιρες απαντήσεις, αλλάζοντας τα δεδομένα και διευκολύνοντας ουσιαστικά την επαφή των πολιτών με το ΕΣΥ.

Η νέα γραμμή 1566 του υπουργείου Υγείας πρόκειται για έναν τετραψήφιο αριθμό, δωρεάν, διαθέσιμο 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, που προσφέρει έγκυρη, άμεση και επίσημη πληροφόρηση για κάθε υπηρεσία που αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ).

Τι προσφέρει το 1566

Το 1566 αποτελεί το επίκεντρο μιας νέας προσπάθειας ψηφιακού εκσυγχρονισμού του ΕΣΥ, με στόχο να απλοποιηθεί η καθημερινότητα του πολίτη. Ενδεικτικά, μέσω της γραμμής μπορεί κανείς να ενημερωθεί για:

Προσωπικούς και συμβεβλημένους γιατρούς

Δομές υγείας και εφημερίες (φαρμακεία, νοσοκομεία)

Κλείσιμο ραντεβού μέσω ΗΔΙΚΑ σε Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και δημόσιες δομές Ψυχικής Υγείας

Προληπτικές εξετάσεις και εμβολιασμούς

Παραλαβή φαρμάκων υψηλού κόστους (ΦΥΚ)

Ταξιδιωτική ιατρική

Τρόπους υποβολής καταγγελίας

Από την Πρωτοβάθμια, τώρα και στα Νοσοκομεία

Η προσβασιμότητα και η αξιοπιστία είναι τα δύο βασικά χαρακτηριστικά του 1566. Δεν αντικαθιστά τις υγειονομικές υπηρεσίες, αλλά λειτουργεί υποστηρικτικά, δίνοντας στον πολίτη τη δυνατότητα να βρει εύκολα και άμεσα την πληροφορία που χρειάζεται από επίσημες πηγές.

Μάλιστα, από την 1η Οκτωβρίου, η υπηρεσία επεκτείνεται, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να κλείνουν ραντεβού και στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, είτε μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας 1566.gov.gr είτε καλώντας στο 1566.

Και, ηλεκτρονικά στο 1566.gov.gr

Για όσους προτιμούν την online εξυπηρέτηση, η ψηφιακή πλατφόρμα 1566.gov.gr παρέχει τις ίδιες υπηρεσίες, με δυνατότητα αναζήτησης και πλοήγησης σε εύχρηστο περιβάλλον, χωρίς αναμονές και τηλεφωνικές γραμμές.

Γιατί το 1566 μας αφορά όλους

Η ανάγκη για αξιόπιστη πληροφόρηση στην υγεία δεν κάνει διακρίσεις – μας αφορά όλους, ανεξάρτητα από την ηλικία, την περιοχή ή το θέμα που μας απασχολεί.

Το 1566 χτίζει μια νέα σχέση του πολίτη με το ΕΣΥ. Μια σχέση πιο ανθρώπινη, πιο άμεση και πιο κατανοητή. Είναι η νέα «πύλη επικοινωνίας» με το σύστημα υγείας: απλή, δωρεάν και διαθέσιμη κάθε στιγμή.

Η υγεία γίνεται τώρα πολυκαναλική

Το 1566 δεν είναι απλώς ένας αριθμός.

Είναι το νέο κέντρο πληροφόρησης για την υγεία μας. Δωρεάν, πολυκαναλικό, αξιόπιστο. Πάντα δίπλα μας.

H υλοποίηση του 1566 χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU