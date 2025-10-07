Γιατί οι γυναίκες φέρουν υψηλότερο γενετικό κίνδυνο εμφάνισης κατάθλιψης - Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

Σε μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Nature Communications», στο πλαίσιο της μεγαλύτερης γενετικής έρευνας που έχει διεξαχθεί μέχρι σήμερα και εξετάζει τις διαφορές μεταξύ των φύλων στην κατάθλιψη, οι ερευνητές εντόπισαν 16 γενετικές παραλλαγές που συνδέονται με την κατάθλιψη στις γυναίκες και οκτώ στους άνδρες.

Η μελέτη, υπό την ηγεσία του Ινστιτούτου Ιατρικής Έρευνας QIMR Berghofer στην Αυστραλία, έδειξε ότι μεγάλο μέρος των γενετικών παραλλαγών που σχετίζονται με την κατάθλιψη είναι κοινό και στα δύο φύλα. Ωστόσο, διαπιστώθηκε «μεγαλύτερη γενετική επιβάρυνση στις γυναίκες», πιθανώς λόγω παραλλαγών που είναι αποκλειστικά γυναικείες.

Η δρ Brittany Mitchell, ανώτερη ερευνήτρια στο εργαστήριο γενετικής επιδημιολογίας του QIMR Berghofer, δήλωσε ότι «γνωρίζουμε ήδη πως οι γυναίκες έχουν διπλάσιες πιθανότητες να υποφέρουν από κατάθλιψη κάποια στιγμή στη ζωή τους σε σχέση με τους άνδρες».

Unsplash

«Η κατάθλιψη εκδηλώνεται διαφορετικά σε κάθε άτομο. Μέχρι σήμερα, δεν υπήρχε συνεπής έρευνα που να εξηγεί γιατί επηρεάζει διαφορετικά γυναίκες και άνδρες, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου της γενετικής», πρόσθεσε.

Η μελέτη επισημαίνει πως υπάρχουν πολλαπλές εξηγήσεις για αυτές τις διαφορές — από συμπεριφορικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες έως βιολογικούς. Οι άνδρες, για παράδειγμα, είναι λιγότερο πιθανό να αναζητήσουν βοήθεια, ενώ οι γυναίκες εκτίθενται συχνότερα σε σεξουαλική κακοποίηση ή διαπροσωπική βία. Οι ερευνητές υπογραμμίζουν, ωστόσο, ότι οι γενετικές διαφορές ενδέχεται να αποτελούν κεντρικό βιολογικό μηχανισμό πίσω από αυτές τις ανισότητες.

Οι επιστήμονες ανέλυσαν το DNA από πέντε διεθνείς ομάδες δειγμάτων — από την Αυστραλία, τις Κάτω Χώρες, τις ΗΠΑ και δύο από το Ηνωμένο Βασίλειο — με τελικό δείγμα 130.471 γυναίκες και 64.805 άνδρες που είχαν διαγνωστεί με κατάθλιψη, καθώς και 159.521 γυναίκες και 132.185 άνδρες χωρίς διάγνωση.

Η δρ Jodi Thomas, επικεφαλής ερευνήτρια, σημείωσε ότι οι γενετικές διαφορές εξηγούν γιατί οι γυναίκες με κατάθλιψη εμφανίζουν συχνότερα μεταβολικά συμπτώματα, όπως αλλαγές βάρους ή επίπεδα ενέργειας.

Ο καθηγητής Philip Mitchell από το Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας, που δεν συμμετείχε στη μελέτη, σχολίασε πως «εδώ και δεκαετίες υπάρχει συζήτηση για το γιατί η κατάθλιψη είναι συστηματικά πιο συχνή στις γυναίκες».

Η νέα έρευνα ανέφερε: «παρέχει ισχυρές αποδείξεις ότι αυτές οι διαφορές μπορεί να οφείλονται σε γενετικούς παράγοντες» και ότι στο μέλλον θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διαφορετικές θεραπείες για άνδρες και γυναίκες, καθώς κατανοούμε καλύτερα τα βιολογικά συστήματα που εμπλέκονται.

