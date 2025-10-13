Μεγάλη έρευνα: Οι παράγοντες κινδύνου που συνδέονται με το 99% καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικού

Οι καρδιακές προσβολές και τα εγκεφαλικά σπάνια συμβαίνουν χωρίς προειδοποίηση.

Σύμφωνα με δεδομένα υγείας από περισσότερους από 9 εκατομμύρια ενήλικες στη Νότια Κορέα και τις ΗΠΑ, σχεδόν όλοι όσοι αναπτύσσουν καρδιακές παθήσεις και υποφέρουν από σοβαρό καρδιαγγειακό επεισόδιο έχουν έναν από τους αυτούς τους κύριους παράγοντες κινδύνου στην πορεία.

Αυτοί οι παράγοντες περιλαμβάνουν υψηλή αρτηριακή πίεση, υψηλή χοληστερόλη, και υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα.

Σε συνδυασμό ως ομάδα, προηγήθηκαν του 99% όλων των καρδιαγγειακών συμβαμάτων κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας μελέτης.

Ακόμη και σε γυναίκες κάτω των 60 ετών – το δημογραφικό με τον χαμηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών επεισοδίων – περισσότερο από το 95% των καρδιακών προσβολών ή εγκεφαλικών επεισοδίων συνδέθηκαν με έναν από αυτούς τους υπάρχοντες παράγοντες κινδύνου.

Η υψηλή αρτηριακή πίεση ήταν ο παράγοντας που συνδέεται συχνότερα με καρδιαγγειακά συμβάντα. Τόσο στις ΗΠΑ όσο και στη Νότια Κορέα, περισσότερο από το 93% των ατόμων που υπέστησαν καρδιακή προσβολή, εγκεφαλικό επεισόδιο ή καρδιακή ανεπάρκεια είχαν υπέρταση εκ των προτέρων.

«Πιστεύουμε ότι η μελέτη δείχνει πολύ πειστικά ότι η έκθεση σε έναν ή περισσότερους μη βέλτιστους παράγοντες κινδύνου πριν από αυτά τα καρδιαγγειακά αποτελέσματα είναι σχεδόν 100%», λέει ο καρδιολόγος Philip Greenland από το Πανεπιστήμιο Northwestern.

«Ο στόχος τώρα είναι να εργαστούμε σκληρότερα για να βρούμε τρόπους ελέγχου αυτών των τροποποιήσιμων παραγόντων κινδύνου αντί να ξεφύγουμε από την πορεία στην αναζήτηση άλλων παραγόντων που δεν είναι εύκολα θεραπεύσιμοι και δεν είναι αιτιώδεις».

Οι συγγραφείς σημειώνουν ότι τα αποτελέσματά τους αμφισβητούν τους πρόσφατους ισχυρισμούς ότι τα ύπουλα καρδιαγγειακά συμβάντα που συμβαίνουν απουσία παραγόντων κινδύνου αυξάνονται, υποδηλώνοντας ότι προηγούμενες μελέτες μπορεί να έχουν χάσει διαγνώσεις ή να έχουν παραβλέψει επίπεδα παραγόντων κινδύνου που ήταν κάτω από το κλινικό διαγνωστικό όριο.

Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο Journal of the American College of Cardiology.