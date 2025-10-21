Στο Ωνάσειο Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο & Ωνάσειο Παίδων, επεμβάσεις που δεν γίνονταν στην Ελλάδα

Ένας μικρός ασθενής που μεταμοσχεύθηκε πρόσφατα, νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στο Ωνάσειο Νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας του να βελτιώνεται καθημερινά. Πρόκειται για ακόμα ένα παιδί χαμηλού σωματικού βάρους, δηλαδή κάτω των 20 κιλών, που ολοκληρώνει επιτυχώς μεταμόσχευση από ζώντα δότη, μια επέμβαση ιδιαιτέρως δύσκολη που μέχρι πρότινος πραγματοποιούνταν μόνο στο εξωτερικό.

Οι δύο πρώτες μεταμοσχεύσεις συμπαγούς οργάνου από ζώντες δότες σε ανήλικους ασθενείς χαμηλού σωματικού βάρους, πραγματοποιήθηκαν στο Ωνάσειο Νοσοκομείο για πρώτη φορά στη χώρα μας, τον περασμένο Μάιο, σε συνεργασία με ιατρούς της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων Νεφρού του Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Παιδονεφρολόγων του Γ.Ν. Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού» και Χειρουργών από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύντομα, θα ξεκινήσουν και ηπατικές μεταμοσχεύσεις σε παιδιατρικούς ασθενείς από ζώντες δότες, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ωνασείου Νοσοκομείου, καθηγητής Ιωάννης Μπολέτης, κατά τη διάρκεια παρουσίασης των νέων εγκαταστάσεων του ιδρύματος, τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου.

Με τη λειτουργία του Εθνικού Μεταμοσχευτικού Κέντρου και του Ωνασείου Παίδων, πλέον θα είναι πολύ λίγες οι επεμβάσεις για τις οποίες ένας μικρός ασθενής θα πρέπει να μεταβεί στο εξωτερικό, στο πεδίο των καρδιαγγειακών και συγγενών καρδιοπαθειών, ανέφερε ο Διευθυντής του Τομέα Συγγενών Καρδιοπαθειών Παίδων & Ενηλίκων, καρδιοχειρουργός Δημήτριος Μπόμπος.

01 05 Δίκλινο δωμάτιο του Ωνάσειου Παίδων στον 2ο όροφο. Ένας φωτεινός και σύγχρονα εξοπλισμένος χώρος νοσηλείας, σχεδιασμένος με επίκεντρο τις ανάγκες των παιδιών και των γονέων τους. Πηγή: ©Stelios Tzetzias for Onassis Foundation 02 05 Χώρος αναμονής στο Ωνάσειο Παίδων. Οι τοιχογραφίες, η βιβλιοθήκη και τα στοιχεία διακόσμησης συνθέτουν ένα περιβάλλον θαλπωρής και αισιοδοξίας. Πηγή: ©Stelios Tzetzias for Onassis Foundation 03 05 Η ΜΕΘ Μεταμοσχευμένων του νέου Ωνάσειου Νοσοκομείου εξοπλισμένη με τεχνολογία αιχμής για την αναβάθμιση της φροντίδας των ασθενών. Πηγή: ©Stelios Tzetzias for Onassis Foundation 04 05 Τα Εργαστήρια Βιοπαθολογίας του νέου Ωνάσειου Νοσοκομείου διαθέτουν υποδομές και τεχνολογικό εξοπλισμό αιχμής, καθώς και εξειδικευμένο προσωπικό, εξασφαλίζοντας ακρίβεια και ασφάλεια στα ιατρικά αποτελέσματα. Πηγή: ©Stelios Tzetzias for Onassis Foundation 05 05 Το Ωνάσειο Νοσοκομείο ενώνει στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του το Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, το νέο Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο και τη νέα μονάδα του Ωνάσειου Παίδων. Πηγή: ©Stelios Tzetzias for Onassis Foundation

Και στον τομέα των μεταμοσχεύσεων, όμως, η πρόοδος που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια δίνει αισιόδοξα μηνύματα, ότι σε μία δεκαετία θα μπορούμε να φτάσουμε τα μεγέθη άλλων χωρών αντίστοιχου πληθυσμού, όπως το Βέλγιο, όπου το χρόνο γίνονται περίπου 100-110 μεταμοσχεύσεις πνευμόνων.

Η μεταμόσχευση πνευμόνων είναι η πιο δύσκολη μεταξύ των συμπαγών οργάνων. Πριν δέκα χρόνια στην Ελλάδα γινόταν το χρόνο μόλις μία μεταμόσχευση πνευμόνων μη ινοκυστικού ασθενούς, όπως χαρακτηριστικά είπε ο Υπεύθυνος Προγράμματος Μεταμοσχεύσεων Πνευμόνων, Ηρακλής Τσαγκάρης και Διευθυντής Β' Πανεπιστημιακής Κλινικής Εντατικής Θεραπείας ΕΚΠΑ, από το 2020 μέχρι σήμερα έχουν γίνει στη χώρα μας 56 μεταμοσχεύσεις πνευμόνων. Φέτος, φαίνεται ότι θα φτάσουμε τις 13 με 14 μεταμοσχεύσεις πνευμόνων, αριθμός που θα αποτελεί νέα επιτυχία.

Τι άλλαξε στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Τη σημερινή δομή του Νοσοκομείου συνθέτουν το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, το οποίο ανακαινίστηκε ριζικά και εξοπλίστηκε με νέα ιατρικά μηχανήματα που βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας. Κατασκευάστηκε, επίσης, το νέο κτήριο, το οποίο εγκαινιάζεται επισήμως σήμερα, στο οποίο στεγάζονται το Ωνάσειο Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο και το Ωνάσειο Παίδων, που αποτελούν νέες δομές, αφιερωμένες στις μεταμοσχεύσεις και στους παιδιατρικούς ασθενείς. Προϋπάρχουσες και νέες υποδομές συνθέτουν ένα νέο, ενιαίο οικοσύστημα που αναπτύσσεται και λειτουργεί σε ένα σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον, το οποίο πρακτικά καθιστά το Ωνάσειο ως το πρώτο πλήρως ψηφιοποιημένο νοσοκομείο στη χώρα.

Υπεύθυνος για την Εθνική Στρατηγική στις μεταμοσχεύσεις είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων. Πέρα από τις μεταμοσχεύσεις καρδιάς και πνεύμονα, που γίνονται αποκλειστικά στο Ωνάσειο, το Νοσοκομείο πραγματοποιεί μεταμοσχεύσεις νεφρού σε παιδιά χαμηλού βάρους από ζώντα δότη (συνήθως γονέα), που μέχρι σήμερα πραγματοποιούνταν μόνο στο εξωτερικό. Στον σχεδιασμό βρίσκονται και οι ζώσες μεταμοσχεύσεις ήπατος σε παιδιά. Για όλες αυτές τις ιατρικές πράξεις το Ωνάσειο συνεργάζεται στενά με δημόσια νοσοκομεία της χώρας, όπως με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» για τον πνεύμονα και το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» και το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού» για τις μεταμοσχεύσεις νεφρού. Υλοποιείται δηλαδή η εξαγγελία που είχε γίνει από το Ίδρυμα Ωνάση πριν από πέντε χρόνια, στην εκδήλωση θεμελίωσης του νέου νοσοκομείου, ότι θα δημιουργηθεί ένα μεγάλο πανελλαδικό δίκτυο για τις μεταμοσχεύσεις ώστε η χώρα να μπορεί μελλοντικά να αντιμετωπίζει αυτόνομα τις ανάγκες της.

Στα νέα, υβριδικά χειρουργεία του Ωνασείου αλλάζει ριζικά ο τρόπος που πραγματοποιούνται οι επεμβάσεις. Πρόκειται για υπερσύγχρονες επεμβατικές αίθουσες όπου, εκτός από τα κλασικά χειρουργικά εργαλεία, είναι εγκατεστημένα και μηχανήματα απεικόνισης με τεχνολογία αιχμής, όλα σε ένα απόλυτα ασφαλές και αποστειρωμένο περιβάλλον. Η συνύπαρξη αυτή επιτρέπει την πραγματοποίηση πολύπλοκων επεμβάσεων με τη μικρότερη δυνατή παρέμβαση στο σώμα του ασθενούς, καθώς οι γιατροί μπορούν να βλέπουν «μέσα» του σε πραγματικό χρόνο, σαν να έχουν ακτίνες Χ στα μάτια τους, αλλά με πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια.

Τόσο το νέο κτήριο, όσο και η αλλαγή και αναβάθμιση του εξοπλισμού στις υπάρχουσες δομές, έγιναν με δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση, η οποία από το 2019 μέχρι σήμερα ανέρχεται στα 82 εκατ. ευρώ. Η δωρεά συνεχίζεται με επενδύσεις επιπλέον 10 εκατ. ευρώ, τα οποία θα διατεθούν μέσα στα επόμενα χρόνια, στο πλαίσιο του πρότζεκτ «Νοσοκομείο του Μέλλοντος», για να χρηματοδοτήσουν περισσότερες από 50 καινοτομίες. Στη δωρεά περιλαμβάνονται η προμήθεια και η εγκατάσταση ιατρικού εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας, συνολικού κόστους 25 εκατ. ευρώ, ενώ σημαντικό μέρος της δωρεάς διατέθηκε για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του νοσοκομείου, που παρέχει πολλαπλάσιες δυνατότητες και στον επαγγελματία υγείας και στον ασθενή.