Πώς η θετική σκέψη επηρεάζει τον εγκέφαλο και ποια είναι τα κέρδη για την υγεία μας

Η θετική σκέψη αποτελεί θεμέλιο της προσωπικής ισορροπίας και εξέλιξης. Μέσα από αυτήν, ο άνθρωπος ενισχύει την αυτοπεποίθηση και καλλιεργεί την απαραίτητη αίσθηση εσωτερικής ηρεμίας, που τον βοηθά να αντιμετωπίζει με ψυχραιμία τις δυσκολίες της ζωής.

Παράλληλα, η αισιόδοξη στάση απέναντι στις απαιτητικές καταστάσεις λειτουργεί ως «ασπίδα», αυξάνοντας την ανθεκτικότητα και την πίστη στις δυνάμεις του.

Από την επιστημονική οπτική, η θετική σκέψη «πυροδοτεί» την απελευθέρωση νευροδιαβιβαστών, που σχετίζονται με την ευτυχία και το κίνητρο, ιδιαίτερα την ντοπαμίνη, τη σεροτονίνη και τις ενδορφίνες. Αυτές οι χημικές ουσίες βελτιώνουν τη συναισθηματική σταθερότητα, την εστίαση και το κίνητρο, ενώ, μειώνουν τις ορμόνες που σχετίζονται με το άγχος, όπως η κορτιζόλη.

Όταν οι άνθρωποι έχουν θετική διάθεση, οι μελέτες απεικόνισης του εγκεφάλου δείχνουν μεγαλύτερη δραστηριότητα στον προμετωπιαίο φλοιό, την περιοχή που είναι υπεύθυνη για την λήψη αποφάσεων, τον προγραμματισμό και τη συναισθηματική ρύθμιση. Αυτή η μετατόπιση ενισχύει την επίλυση προβλημάτων και μειώνει τις παρορμητικές αντιδράσεις, που προκαλούνται από φόβο ή άγχος.

Όταν σκέφτεστε θετικά ή επιτυγχάνετε μικρούς στόχους, αυτές οι περιοχές ενισχύουν τη συμπεριφορά, απελευθερώνοντας ντοπαμίνη. Αυτός ο μηχανισμός εξηγεί γιατί οι αισιόδοξοι άνθρωποι είναι συχνά πιο επίμονοι και ανθεκτικοί: Βιώνουν νευρολογικές ανταμοιβές για την πρόοδο, κάτι που τους ενθαρρύνει για περαιτέρω θετικές ενέργειες σε έναν ωφέλιμο φαύλο κύκλο.

Η ανάπτυξη μίας καλύτερης νοοτροπίας δεν αφορά την αγνόηση των δυσκολιών, αλλά την αναδιαμόρφωση των αντιλήψεων προς ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ισορροπίας. Οι νευροεπιστήμονες επισημαίνουν ότι ακόμη και μικρές αλλαγές, μπορούν να προκαλέσουν μετρήσιμες αλλαγές στον εγκέφαλο.