Πώς η θετική σκέψη επηρεάζει τον εγκέφαλο και ποια είναι τα κέρδη για την υγεία μας

Η θετική σκέψη αυξάνει την αυτοπεποίθηση και την εσωτερική ηρεμία, ενώ, ενισχύει την ανθεκτικότητα απέναντι στις δυσκολίες

Newsbomb

Πώς η θετική σκέψη επηρεάζει τον εγκέφαλο και ποια είναι τα κέρδη για την υγεία μας
UNSPLASH.
ΥΓΕΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η θετική σκέψη αποτελεί θεμέλιο της προσωπικής ισορροπίας και εξέλιξης. Μέσα από αυτήν, ο άνθρωπος ενισχύει την αυτοπεποίθηση και καλλιεργεί την απαραίτητη αίσθηση εσωτερικής ηρεμίας, που τον βοηθά να αντιμετωπίζει με ψυχραιμία τις δυσκολίες της ζωής.

Παράλληλα, η αισιόδοξη στάση απέναντι στις απαιτητικές καταστάσεις λειτουργεί ως «ασπίδα», αυξάνοντας την ανθεκτικότητα και την πίστη στις δυνάμεις του.

Από την επιστημονική οπτική, η θετική σκέψη «πυροδοτεί» την απελευθέρωση νευροδιαβιβαστών, που σχετίζονται με την ευτυχία και το κίνητρο, ιδιαίτερα την ντοπαμίνη, τη σεροτονίνη και τις ενδορφίνες. Αυτές οι χημικές ουσίες βελτιώνουν τη συναισθηματική σταθερότητα, την εστίαση και το κίνητρο, ενώ, μειώνουν τις ορμόνες που σχετίζονται με το άγχος, όπως η κορτιζόλη.

Όταν οι άνθρωποι έχουν θετική διάθεση, οι μελέτες απεικόνισης του εγκεφάλου δείχνουν μεγαλύτερη δραστηριότητα στον προμετωπιαίο φλοιό, την περιοχή που είναι υπεύθυνη για την λήψη αποφάσεων, τον προγραμματισμό και τη συναισθηματική ρύθμιση. Αυτή η μετατόπιση ενισχύει την επίλυση προβλημάτων και μειώνει τις παρορμητικές αντιδράσεις, που προκαλούνται από φόβο ή άγχος.

Όταν σκέφτεστε θετικά ή επιτυγχάνετε μικρούς στόχους, αυτές οι περιοχές ενισχύουν τη συμπεριφορά, απελευθερώνοντας ντοπαμίνη. Αυτός ο μηχανισμός εξηγεί γιατί οι αισιόδοξοι άνθρωποι είναι συχνά πιο επίμονοι και ανθεκτικοί: Βιώνουν νευρολογικές ανταμοιβές για την πρόοδο, κάτι που τους ενθαρρύνει για περαιτέρω θετικές ενέργειες σε έναν ωφέλιμο φαύλο κύκλο.

Η ανάπτυξη μίας καλύτερης νοοτροπίας δεν αφορά την αγνόηση των δυσκολιών, αλλά την αναδιαμόρφωση των αντιλήψεων προς ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ισορροπίας. Οι νευροεπιστήμονες επισημαίνουν ότι ακόμη και μικρές αλλαγές, μπορούν να προκαλέσουν μετρήσιμες αλλαγές στον εγκέφαλο.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:28ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιακμάνης σε Παγώνη: «Πρέπει να είσαι ερωτευμένη με τον Άδωνι Γεωργιάδη»

08:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαίνιση ακινήτων: Ποιοι και πώς κερδίζουν έκπτωση φόρου έως 3.200 ευρώ τον χρόνο έως το 2031

08:14ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Όριο ταχύτητας ακόμα και για όσους περπατούν;

08:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιγάλεω: Συνέλαβαν 74χρονο γιατί τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο στο λαιμό την 19χρονη κόρη του

07:53ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός σε στρατιωτική βάση στο Μέριλαντ: Παραδόθηκε φάκελος με λευκή σκόνη, στο νοσοκομείο όσοι τον άνοιξαν

07:51ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σκότωσαν καθαρίστρια που πήγε σε λάθος σπίτι μπροστά στον άνδρα της – Ήταν μητέρα 4 παιδιών

07:33ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ - Όρμπαν: Κρίσιμο ραντεβού στον Λευκό Οίκο με φόντο την Ουκρανία

07:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Κλειστά στόματα από τους συλληφθέντες για το μακελειό - Ξέρουν όλοι αλλά κανείς δεν μιλά

07:32ΥΓΕΙΑ

Πώς η θετική σκέψη επηρεάζει τον εγκέφαλο και ποια είναι τα κέρδη για την υγεία μας

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:11ΚΟΣΜΟΣ

Θλίψη στη F1: Πέθανε ο Αντρέα ντε Άνταμιτς – Το ατύχημα που στιγμάτισε τη ζωή του και οι δράσεις για την οδική ασφάλεια

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:50ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Google αλλάζει όλα όσα ξέραμε στους χάρτες πλοήγησης – Τι οδηγίες θα ακούμε πλέον από τα κινητά

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 7 Νοεμβρίου

06:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Κρήτη σήμερα ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τα Βορίζια – Τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινώσει

06:32ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: Λάμψη Τζόκοβιτς στο Telekom Center Athens - Το σημερινό πρόγραμμα των ημιτελικών

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Ζοχράν Μαμντανί: Η σχέση του με την γαστρονομική σκηνή της Νέας Υόρκης αλλά και την ελληνική κοινότητα της Αστόρια

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Σήμερα η πολυαναμενόμενη κατάθεση του Μάκη Βορίδη

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Παράταση για το φορομπόνους ανακαίνισης έως 16.000 ευρώ

06:12LIFESTYLE

Η Ηλιάνα Γαλάνη στο Newsbomb.gr: «Στο Σόι σου υπάρχει πάντα ζεστασιά και αγκαλιά»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονο χειμώνα φέρνει ο «ΗΡΑΚΛΗΣ» στην Ελλάδα - Τι δείχνει το παγκόσμιο προγνωστικό σύστημα

13:38WHAT THE FACT

Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα

12:16WHAT THE FACT

Αυτός είναι ο πλουσιότερος βασιλιάς στον κόσμο: Κατέχει 17.000 σπίτια, 38 ιδιωτικά τζετ, 300 αυτοκίνητα και 52 πολυτελή σκάφη

07:51ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σκότωσαν καθαρίστρια που πήγε σε λάθος σπίτι μπροστά στον άνδρα της – Ήταν μητέρα 4 παιδιών

13:22LIFESTYLE

Grand Hotel: Ο Πέτρος είναι ζωντανός – Πότε θα τον δούμε στη σειρά;

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτείται ο εβραϊκής καταγωγής αρχηγός της πυροσβεστικής στη Νέα Υόρκη μετά την εκλογή Μαμντανί

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Ζοχράν Μαμντανί: Η σχέση του με την γαστρονομική σκηνή της Νέας Υόρκης αλλά και την ελληνική κοινότητα της Αστόρια

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: F-16 αντί S-400 παζαρεύει η Τουρκία με ΗΠΑ - Γιατί η Άγκυρα ζητά πρόσβαση στον κώδικα για τα F-16

06:12LIFESTYLE

Η Ηλιάνα Γαλάνη στο Newsbomb.gr: «Στο Σόι σου υπάρχει πάντα ζεστασιά και αγκαλιά»

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Ο θησαυρός των Αψβούργων βρέθηκε μετά από 100 χρόνια - Το διαμάντι των 137,2 καρατίων

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία - Η λάθος απόφαση: Τι άλλαξε από τότε που η Άγκυρα τα απέρριπτε και η αναμέτρηση στο Αιγαίο

08:26MEETING POINT

Στρατηγός Φλώρος στο Meeting Point: «Η Τουρκία είναι εχθρός μας - Γενικευμένος πόλεμος από το Ορμένιο μέχρι το Καστελλόριζο αν μας κάνουν κάτι σε ένα σημείο»

18:09ΕΛΛΑΔΑ

«Ατομα με ασυνήθιστη συμπεριφορά κοντά στο σχολείο, να συνοδεύετε τα παιδιά σας»: Διευθυντές δημοτικών στον Χολαργό προειδοποιούν για ύποπτο - Πρόκειται για παιδόφιλο, καταγγέλλουν γονείς

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Είπαν ότι οι σεισμοί δεν θα μπορούσαν να συμβούν εδώ - Έκαναν λάθος: Γιατί σεισμικά ασφαλείς περιοχές «ξυπνούν» ξαφνικά

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ανάπαυλα» των έντονων φαινομένων την Παρασκευή – Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από το Σάββατο

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιακμάνης σε Παγώνη: «Πρέπει να είσαι ερωτευμένη με τον Άδωνι Γεωργιάδη»

08:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαίνιση ακινήτων: Ποιοι και πώς κερδίζουν έκπτωση φόρου έως 3.200 ευρώ τον χρόνο έως το 2031

07:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Κλειστά στόματα από τους συλληφθέντες για το μακελειό - Ξέρουν όλοι αλλά κανείς δεν μιλά

07:11ΚΟΣΜΟΣ

Θλίψη στη F1: Πέθανε ο Αντρέα ντε Άνταμιτς – Το ατύχημα που στιγμάτισε τη ζωή του και οι δράσεις για την οδική ασφάλεια

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ