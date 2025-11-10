Νέο αντικαρκινικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης: Πέντε φάκελοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον υπάρχει για την κατασκευή του νέου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση των αρμόδιων υπουργείων την υποβολή πέντε φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο ΣΔΙΤ του νέου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ανακοίνωσαν ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης.

Το αντικείμενο της Σύμπραξης περιλαμβάνει τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και συντήρηση του νέου νοσοκομείου. Η συνολική διάρκεια της Σύμβασης θα είναι τριάντα (30) έτη, ενώ η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται σε 350,55 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Τι προβλέπει το έργο

Ειδικότερα, το έργο προβλέπει την κατασκευή νοσοκομείου 425 κλινών, και ενδεικτικά θα περιλαμβάνει:

-Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (10 κλινών)

-Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας

-Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας για χειρουργικά περιστατικά και χημειοθεραπείες

-Μονάδα εξυπηρέτησης ασθενών με ψυχολογική υποστήριξη και Μονάδα Πόνου

-Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων και περιορισμένο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

-Διαγνωστικό και Εργαστηριακό Τομέα («in vitro» και «in vivo»)

-Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα και Τμήμα Θεραπειών Ραδιοϊσοτόπων

-Υποστηρικτικές εγκαταστάσεις, όπως μαγειρείο, πλυντήρια και κοινόχρηστοι χώροι.

Το νέο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης αποτελεί το πρώτο έργο ΣΔΙΤ στον τομέα της υγείας στην Ελλάδα, ενώ το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον στον διαγωνισμό αντικατοπτρίζει τη διεθνή αναγνώριση του ελληνικού πλαισίου ΣΔΙΤ, το οποίο κατατάχθηκε πρόσφατα στη 2η θέση παγκοσμίως στην έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Όπως αναφέρει η κοινή ανακοίνωση των υπουργείων, η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει την ωριμότητα, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα του ελληνικού μοντέλου ΣΔΙΤ στην προσέλκυση κορυφαίων εγχώριων και διεθνών φορέων, καθώς και τη συστηματική τεχνική και θεσμική υποστήριξη της Μονάδας ΣΔΙΤ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία διασφαλίζει την ποιοτική προετοιμασία και ομαλή εξέλιξη όλων των έργων ΣΔΙΤ στην Ελλάδα.

Αναθέτουσα Αρχή είναι το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο».

Τι δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε σχετικά: «Είμαι εξαιρετικά υπερήφανος που η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη επί της δικής μου θητείας ολοκληρώνει τη διαδικασία για την έναρξη της κατασκευής του μεγαλύτερου αντικαρκινικού νοσοκομείου στην Ελλάδα, του νέου Θεαγενείου νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Η επιλογή μας να προχωρήσουμε με τον κύριο Νίκο Παπαθανάση σε ένα ΣΔΙΤ για την ταχεία ολοκλήρωση αυτού του έργου δικαιώνεται από την τεράστια συμμετοχή εξαιρετικά σοβαρών εταιριών στον υπό διενέργεια διαγωνισμό που εξασφαλίζει ότι ο τελικός ανάδοχος θα είναι απολύτως ικανός να φέρει εις πέρας στην ώρα του και με την ποιότητα που αξίζει αυτό το πολύ μεγάλο έργο. Ένα έργο που θα σώσει τη ζωή χιλιάδων ασθενών, όχι μόνο στη βόρεια Ελλάδα, αλλά και σε όλα τα Βαλκάνια».

Οι δηλώσεις Παπαθανάση

Από την πλευρά του ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης σημείωσε: «Η σημαντική συμμετοχή που καταγράφηκε στον διαγωνισμό για το νέο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στο μοντέλο των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, και στο χώρο της Υγείας. Ταυτόχρονα με τις εν εξελίξει αναβαθμίσεις δεκάδων νοσοκομείων και κέντρων υγείας σε ολόκληρη την Επικράτεια με πόρους του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το νέο «Θεαγένειο» αποτελεί μια ακόμα έμπρακτη απόδειξη της σημασίας που αποδίδει η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ε.Σ.Υ.

Είναι μια ακόμα απόδειξη της γενικότερης μεγάλης προόδου που έχει συντελεστεί στη δημόσια Υγεία επί της θητείας του Άδωνι Γεωργιάδη. Η κατασκευή του νέου υπερσύγχρονου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου θα διαδραματίσει ρόλο καταλύτη για την περαιτέρω θωράκιση του Ε.Σ.Υ., όχι μόνο στην Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και στα Βαλκάνια συνολικά. Θωράκιση μέσα από υψηλής ποιότητας υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας και νοσηλείας προς όφελος των συμπολιτών μας, παράλληλα με την εξασφάλιση σύγχρονων και λειτουργικών συνθηκών εργασίας για το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό. Με συνέπεια και αποφασιστικότητα επιταχύνουμε την υλοποίηση των δεσμεύσεών μας για ένα ΕΣΥ αντάξιο των αναγκών του 21ου αιώνα. »

