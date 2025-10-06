Υπουργείο Υγείας: Με 4/5 βαθμολογούν το ΕΣΥ οι ασθενείς που νοσηλεύθηκαν

Τα πρώτα αποτελέσματα από τις απαντήσεις των πολιτών 

Newsbomb

Άδωνις Γεωργιάδης
INTIME NEWS
ΥΓΕΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η αξιολόγηση των υπηρεσιών των νοσοκομείων του ΕΣΥ από τους ίδιους τους ασθενείς φαίνεται να κερδίζει έδαφος, με σημαντική συμμετοχή πολιτών ήδη από το πρώτο τρίμηνο εφαρμογής του μέτρου.

Επίσης, ο μεγάλος όγκος κλήσεων για ραντεβού στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του ΕΣΥ στη γραμμή εξυπηρέτησης πολιτών «1566», που τεθηκε σε εφαρμογη την 1η Οκτωβρίου και μέσω των πυλών finddoctors.gov.gr και My Health App αποδεικνύει την τεράστια απήχηση και το ενδιαφέρον που δείχνουν οι πολίτες για το νέο σύστημα το οποίο ήρθε να καλύψει ένα μεγάλο κενό.

Η διαδικασία της αξιολόγησης των υπηρεσιών Υγείας από τους ασθενείς, που ξεκίνησε τον Ιούλιο, έχει στόχο να αποτυπώσει το επίπεδο ικανοποίησης από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, να εντοπίσει αδυναμίες και να δρομολογήσει βελτιώσεις. Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου παρουσιάστηκαν σήμερα από τους υπουργούς Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου.

Ειδικότερα, απεστάλησαν 79.237 SMS με ερωτήσεις σε ισάριθμους ασθενείς που νοσηλεύθηκαν σε 111 νοσοκομεία και 631 κλινικές. Από αυτά τα SMS, απαντήθηκαν τα 14.800, δηλαδή ποσοστό 19%.

Ο γενικός μέσος όρος ικανοποίησης των πολιτών βρίσκεται στο 4,04/5.

Το 92% των ασθενών δήλωσαν ότι βρήκαν τον γιατρό που χρειάζονταν και το 91% έλαβε σαφείς οδηγίες από το προσωπικό κατά το εξιτήριο.

Η συνεργασία μεταξύ των τμημάτων του νοσοκομείου λαμβάνει ποσοστό 78%.

Χαμηλά βρίσκονται τα ποσοστά ικανοποίησης των νοσηλευομένων που αφορούν στην επάρκεια νοσηλευτικού προσωπικού (61%). Χαμηλή βαθμολογία συγκέντρωσαν επίσης, οι τομείς της σίτισης, καθαριότητας και φύλαξης, αλλά και η ενημέρωση των ασθενών για τα δικαιώματά τους.

Σχετικά με τη χαμηλή βαθμολογία που έλαβε η ενημέρωση από το προσωπικό των νοσοκομείων για τα δικαιώματά των ασθενών, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι το Υπουργείο Υγείας θα προχωρήσει σε συνεργασία με τις ενώσεις ασθενών στη δημιουργία γραφείων ενημέρωσης σε όλα τα νοσοκομεία. «Ασφαλώς υπάρχουν δυσκολίες, ασφαλώς χρειάζονται βελτιώσεις. Αλλά η εικόνα είναι ξεκάθαρη: το ΕΣΥ δεν καταρρέει».

Στην αξιολόγηση συμμετέχουν ασθενείς, που διαβιούν μόνιμα (με ενεργό ΑΜΚΑ) εντός της ελληνικής επικράτειας, ενώ πρέπει έχουν συμπληρώσει χρόνο νοσηλείας τουλάχιστον μία ημέρα σε Νοσοκομείο του ΕΣΥ κατά το χρόνο έκδοσης του εξιτηρίου και να έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία άυλης συνταγογράφησης το αργότερο έως την ημερομηνία έκδοσης του εξιτηρίου από νοσοκομείο του ΕΣΥ.

Μέσα σε διάστημα πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του εξιτηρίου από το Νοσοκομείο αποστέλλεται σε κάθε ενδιαφερόμενο νοσηλευθέντα ασθενή γραπτό μήνυμα (SMS), στον αριθμό κινητού τηλεφώνου, που έχει καταχωρηθεί από τον ασθενή στο σύστημα άυλης συνταγογράφησης. Οι ερωτήσεις είναι 35, ο χρόνος συμπλήρωσης είναι τα 3 λεπτά και το sms παραμένει ενεργοποιημένο για επτά ημέρες μετά την αποστολή του.

Μεγάλος όγκος κλήσεων στο 1566

Με βάση τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας από τα τηλεφωνικά κέντρα της γραμμής «1566», καταγράφηκαν περισσότερες από 600.000 κλήσεις πολιτών και κλείστηκαν 200.000 ραντεβού.

Επίσης σε 127 νοσοκομεία, προστέθηκαν 7 εκατ. ραντεβού και υπάρχουν πολλά διαθέσιμα.

«Καταγράφεται σημαντική βελτίωση στην εξυπηρέτηση των πολιτών, με αισθητή μείωση του χρόνου αναμονής, παρά τον ιδιαίτερα αυξημένο όγκο κλήσεων, ανέφερε ο υπουργός Υγείας.

Σημειώνεται ότι το «1566», που είναι ενεργό από τον Ιούλιο συγκεντρώνει όλη την πληροφόρηση για θέματα Υγείας σε έναν ενιαίο αριθμό. Μέσω του «1566» ο πολίτης κλείνει ραντεβού σε νοσοκομείο ή σε γιατρό για ηλεκτρονική συνταγοράφηση, για προσωπικό γιατρό, για να κάνει διαγνωστικές εξετάσεις, να πληροφορηθεί σε ποιο φαρμακείο πλησίον του θα βρει το φάρμακο που έχει ανάγκη, πώς θα παραλάβει τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους στο σπίτι του, για προληπτικά προγράμματα δημόσια υγείας, για πρόγραμμα εμβολιασμών και οτιδήποτε άλλο αφορά υπηρεσία Υγείας.

Όλα τα δημόσια νοσοκομεία εντάχθηκαν στο ενοποιημένο σύστημα ψηφιακών ραντεβού του ΕΣΥ, που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και 7 ημέρες την εβδομάδα.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ενίσχυση συνεργασίας Κυβέρνησης-Δήμων για ανθεκτικότητα και Πολιτική Προστασία

17:50ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τζίνας Αλιμόνου: Φυλάκιση 10 μηνών με αναστολή στον πρώην σύντροφο της

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο πατέρας Λάμπρος: Η τραγική ζωή πίσω από το οικογενειακό έγκλημα και οι δύο χαμένες κόρες

17:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλαβάνος για Τσίπρα: Πρέπει να γονατίσει σε δεσπότη και να ζητήσει συγγνώμη

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Αττική: Πάνω από 190 παραβάσεις αλκοόλ σε πέντε μέρες

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Ελ. Βενιζέλος: Θερμή υποδοχή στους 27 Έλληνες του στολίσκου για τη Γάζα - Μαζί τους και η Γκρέτα Τούνμπεργκ

17:29ΠΑΙΔΕΙΑ

Έρχονται νέες προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών για κάλυψη κενών στα σχολεία

17:12LIFESTYLE

Τέιλορ Σουίφτ: Τι απαντά στις φήμες που την θέλουν να εγκαταλείπει την μουσική μετά τον γάμο της με τον Τράβις Κέλσι

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του και οδηγείται στο πειθαρχικό ο καθηγητής που αυνανιζόταν μπροστά σε συναδέλφους όπως αποκάλυψε το Newsbomb

17:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Χαστούκι» ΗΠΑ στην Τουρκία: Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τη Halkbank

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Αλλαγή πλεύσης από την Δικαιοσύνη: Δεκτές και οι τοξικολογικές σε όποια οικογένεια το ζητήσει

16:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: Η κίνηση Τσίπρα σηματοδοτεί φιλοδοξία - Η Ελλάδα αυξάνει το διπλωματικό της αποτύπωμα

16:51ΥΓΕΙΑ

Υπουργείο Υγείας: Με 4/5 βαθμολογούν το ΕΣΥ οι ασθενείς που νοσηλεύθηκαν

16:50LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Η Τατιάνα Στεφανίδου έφυγε, το νέο πρόγραμμα που έρχεται

16:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος για την παραίτηση Τσίπρα: Τον τιμώ, δεν θα είμαστε αντίπαλοι, χρειάζεται συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Πτήσεις απόστρατων αξιωματικών και μαθητών στο πλαίσιο του εορτασμού του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας

16:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Βολές» Μαρινάκη σε Κωνσταντοπούλου: Βλέπει τα Τέμπη ως ευκαιρία για πολιτική επιβίωση

16:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο χρυσός είναι πιο ακριβός από ποτέ, σε πρωτοφανή υψηλά

16:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Αυτή η ανατροπή…!» - Το ποστ θαυμασμού της UEFA για τη νίκη επί της Κηφισιάς

16:27ΕΛΛΑΔΑ

Η Μαρία Καρυστιανού κατέθεσε νέο αίτημα εκταφής της κόρης της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία αντιμέτωπη με δημογραφική κατάρρευση - Γκρεμίζεται ο δείκτης γονιμότητας - Πότε προβλέπεται να φτάσει τα 50 εκατομμύρια πληθυσμού

16:29ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού: Πρώτα βροχές και ύστερα χειμώνας μέσα στον Οκτώβριο - Έρχεται πολική δίνη

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Οι λύκοι επιστρέφουν: Πώς εξηγείται το φαινόμενο - Τι κάνουμε σε πιθανό τετ α τετ - Τι μέτρα χρειάζονται

17:30WHAT THE FACT

Τα δύο ελληνικά ονόματα που...κατέκτησαν μια ρωσική πόλη - Πώς βαπτίζουν τα μωρά

15:04ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: Πνίγηκε από ένα κομμάτι κρέας την ώρα που έτρωγε

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο πατέρας Λάμπρος: Η τραγική ζωή πίσω από το οικογενειακό έγκλημα και οι δύο χαμένες κόρες

08:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία Barbara - Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του και οδηγείται στο πειθαρχικό ο καθηγητής που αυνανιζόταν μπροστά σε συναδέλφους όπως αποκάλυψε το Newsbomb

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Αλλαγή πλεύσης από την Δικαιοσύνη: Δεκτές και οι τοξικολογικές σε όποια οικογένεια το ζητήσει

17:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Χαστούκι» ΗΠΑ στην Τουρκία: Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τη Halkbank

14:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αγριεύει τις επόμενες ώρες, πότε θα βρέξει στην Αθήνα - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

17:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλαβάνος για Τσίπρα: Πρέπει να γονατίσει σε δεσπότη και να ζητήσει συγγνώμη

15:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Voucher 750 ευρώ: Πότε ξεκινούν τα μαθήματα - Πότε οι πληρωμές

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος σε σχολεία της Χίου - Καθηγητής αυνανιζόταν μπροστά σε συναδέλφους του, τον έβγαλαν σε αναγκαστική άδεια

16:50LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Η Τατιάνα Στεφανίδου έφυγε, το νέο πρόγραμμα που έρχεται

16:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος για την παραίτηση Τσίπρα: Τον τιμώ, δεν θα είμαστε αντίπαλοι, χρειάζεται συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων

12:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπικός αριθμός: Τι γίνεται για όσους δεν τον εκδώσουν έως τις 5 Νοεμβρίου

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Λάρισα: Φορτηγό παρέσυρε και σκότωσε 45χρονο πατέρα- Τραυματίστηκε ο 24χρονος γιος του

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Ελ. Βενιζέλος: Θερμή υποδοχή στους 27 Έλληνες του στολίσκου για τη Γάζα - Μαζί τους και η Γκρέτα Τούνμπεργκ

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Ζαραβίνα: Η μαγευτική και μυστηριώδης λίμνη των θρύλων στο Πωγώνι Ιωαννίνων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ