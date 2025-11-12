Οι ειδικοί προειδοποιούν: Μην καταναλώσετε αυτά τα ψάρια - Είναι γεμάτα υδράργυρο
Ο υδράργυρος αποτελεί ένα ευρέως διαδεδομένο περιβαλλοντικό ρύπο
Σύμφωνα με πρόσφατη ανασκόπηση 74 μελετών, με τίτλο Bioaccumulation and Biomagnification of Mercury Along the Seafood Chain in Europe: A Systematic Review , ο υδράργυρος βρίσκεται σε πλήθος καθημερινών θαλασσινών τροφίμων χωρίς να το γνωρίζουμε.
Ο υδράργυρος αποτελεί ένα ευρέως διαδεδομένο περιβαλλοντικό ρύπο, ο οποίος συσσωρεύεται στις υδρόβιες τροφικές αλυσίδες και ενέχει σημαντικούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία.
Πιο συγκεκριμένα, όπως τονίζει η μελέτη, βρέθηκαν υψηλές συγκεντρώσεις σε θαλάσσια ψάρια και θαλασσινά από ευρωπαϊκές και γειτονικές θάλασσες.
- Ο μεθυλυδράργυρος (MeHg) αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού υδραργύρου βρίσκεται στα ψάρια, με συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν κατά πολύ τα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Οι οστεϊχθύες, που ονομάζονται τα ψάρια με οστέινους σκελετούς, εμφανίζουν υψηλότερες συγκεντρώσεις τόσο μεθυλυδραργύρου, όσο και συνολικού υδραργύρου, σε σύγκριση με τα καρχαροειδή ή τα μαλάκια.
- Τα είδη που είναι πιο πιθανό να υπερβαίνουν τα νόμιμα όρια είναι τα κορυφαία θηρευτικά είδη, δηλαδή, τόνος, ξιφίας, καρχαρίας.
Όπως καταλήγει η μελέτη, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια σημαντική μείωση της επιμόλυνσης με υδράργυρο, πιθανώς λόγω των κανονισμών που έχουν συμφωνηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, συνεχίζουν να υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.