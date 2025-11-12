Οι ειδικοί προειδοποιούν: Μην καταναλώσετε αυτά τα ψάρια - Είναι γεμάτα υδράργυρο

Σύμφωνα με πρόσφατη ανασκόπηση 74 μελετών, με τίτλο Bioaccumulation and Biomagnification of Mercury Along the Seafood Chain in Europe: A Systematic Review , ο υδράργυρος βρίσκεται σε πλήθος καθημερινών θαλασσινών τροφίμων χωρίς να το γνωρίζουμε.

Ο υδράργυρος αποτελεί ένα ευρέως διαδεδομένο περιβαλλοντικό ρύπο, ο οποίος συσσωρεύεται στις υδρόβιες τροφικές αλυσίδες και ενέχει σημαντικούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία.

Πιο συγκεκριμένα, όπως τονίζει η μελέτη, βρέθηκαν υψηλές συγκεντρώσεις σε θαλάσσια ψάρια και θαλασσινά από ευρωπαϊκές και γειτονικές θάλασσες.

Ο μεθυλυδράργυρος (MeHg) αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού υδραργύρου βρίσκεται στα ψάρια, με συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν κατά πολύ τα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι οστεϊχθύες, που ονομάζονται τα ψάρια με οστέινους σκελετούς, εμφανίζουν υψηλότερες συγκεντρώσεις τόσο μεθυλυδραργύρου, όσο και συνολικού υδραργύρου, σε σύγκριση με τα καρχαροειδή ή τα μαλάκια.

Τα είδη που είναι πιο πιθανό να υπερβαίνουν τα νόμιμα όρια είναι τα κορυφαία θηρευτικά είδη, δηλαδή, τόνος, ξιφίας, καρχαρίας.

Όπως καταλήγει η μελέτη, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια σημαντική μείωση της επιμόλυνσης με υδράργυρο, πιθανώς λόγω των κανονισμών που έχουν συμφωνηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, συνεχίζουν να υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.