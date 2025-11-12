HAWKINS & BRIMBLE ΕΛΛΑΔΟΣ: 5 Χρόνια Δράσης για την Ανδρική Υγεία

Ο Νοέμβριος είναι ο μήνας που η ανδρική υγεία έρχεται στο προσκήνιο. Η Hawkins & Brimble Ελλάδος, με αφορμή το παγκόσμιο κίνημα Movember, διοργανώνει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά τη Δράση Πρόληψης Καρκίνου του Προστάτη, στηρίζοντας το Γραφείο Ασθενών της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας (Ε.Ο.Ε.).

Με το μήνυμα “Φροντίζω – Ενημερώνομαι – Προλαμβάνω”, η Hawkins & Brimble στέκεται δίπλα στον σύγχρονο άνδρα, ενισχύοντας την ενημέρωση και την πρόληψη γύρω από την ανδρική υγεία, χωρίς ταμπού, με σεβασμό και γνώση.

Στην καμπάνια συμμετέχει η Barberia Atenes, όπου από τις 5 έως τις 12 Νοεμβρίου θα διανέμεται ενημερωτικό υλικό, ενισχύοντας το έργο του Γραφείου Ασθενών της Ε.Ο.Ε. Η δράση θα κορυφωθεί με το καθιερωμένο event, την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, όπου θα προσφέρεται δωρεάν περιποίηση προσώπου (ξύρισμα, trimming ή μουστάκι) για κάθε επισκέπτη, ενώ ουρολόγοι της Ε.Ο.Ε. θα βρίσκοντα εκεί για να παρέχουν σύντομες συμβουλές και ενημέρωση.

Ο καρκίνος του προστάτη είναι ο συχνότερος στους άνδρες, αλλά και ένας από τους πιο αντιμετωπίσιμους, όταν διαγνωστεί έγκαιρα. Αρκεί μία ετήσια εξέταση PSA και μια δακτυλική εκτίμηση του προστάτη για να εντοπιστεί η νόσος εγκαίρως και να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Η σύγχρονη ιατρική προσφέρει πολλαπλές θεραπευτικές επιλογές, επιτρέποντάς του να συνεχίσει τη ζωή του με ενέργεια και αυτοπεποίθηση. Ο καρκίνος του προστάτη είναι μια υπενθύμιση ότι η φροντίδα του εαυτού είναι δύναμη και η πρόληψη σώζει ζωές.

Το Γραφείο Ασθενών της Ε.Ο.Ε., που ιδρύθηκε το 2022, έχει ως αποστολή την ενημέρωση και υποστήριξη των ασθενών με ουρολογικά νοσήματα, διοργανώνοντας δράσεις σε όλη την Ελλάδα με στόχο την έγκυρη και προσβάσιμη πληροφόρηση.

Το παγκόσμιο κίνημα Movember μάχεται για την ανδρική υγεία και τα τελευταία 20 χρόνια χρηματοδοτεί προγράμματα σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο, αφήνοντας το αποτύπωμά του στον τρόπο με τον οποίο οι άνδρες αντιμετωπίζουν τις ασθένειες αυτές.

Η Hawkins & Brimble Ελλάδος συνεχίζει να στηρίζει ενεργά την ανδρική υγεία, με δράσεις που συνδυάζουν φροντίδα, γνώση και προσφορά.

Τη Δράση Πρόληψης Καρκίνου του Προστάτη υποστηρίζουν φέτος η Interamerican, η Barberia Atenes Gentlemen’s Club στο Ψυχικό, η Wiggle Steps, η Corona Cero και το εστιατόριο akoko.

Περισσότερες Πληροφορίες για την Hawkins & Brimble Ελλάδος στο onebeauty.gr