Νευροεπιστήμονας αποκαλύπτει 3 «κρυφούς» παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν Αλτσχάιμερ

Ο νευροεπιστήμονας Δρ Ρόμπερτ Λοβ προειδοποιεί ότι τρεις παράγοντες μπορεί να ευθύνονται για τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου Αλτσχάιμερ και αυτοί δεν είναι άλλοο από την έλλειψη βιταμίνης D, τον κακό ύπνος και τη χρόνια φλεγμονή .



Ο Δρ Λοβ, ο οποίος διευθύνει μια ιατρική κλινική που ειδικεύεται στην αναστροφή των συμπτωμάτων της νόσου Αλτσχάιμερ, δήλωσε ότι η βιταμίνη D παίζει ζωτικό ρόλο στην υγεία του εγκεφάλου, ωστόσο πολλοί άνθρωποι έχουν έλλειψη, λόγω ανεπαρκούς έκθεσης στον ήλιο ή ανεπαρκούς διατροφικής πρόσληψης. Συνιστά να περνάτε περίπου 20 λεπτά την ημέρα στον ήλιο ή να λαμβάνετε συμπληρώματα για να διατηρείτε υγιή επίπεδα.

Η έλλειψη ύπνου, πρόσθεσε, είναι ένας άλλος σημαντικός παράγοντας. Ο εγκέφαλος υποβάλλεται σε κρίσιμες διαδικασίες αποκατάστασης κατά τη διάρκεια του βαθιού ύπνου, συμπεριλαμβανομένης της ενοποίησης της μνήμης και της απομάκρυνσης τοξινών μέσω του γλυμφικού συστήματος, του φυσικού μηχανισμού καθαρισμού του εγκεφάλου.

Τέλος, υπογράμμισε τη φλεγμονή ως μακροπρόθεσμο παράγοντα κινδύνου που μπορεί να ξεκινήσει δεκαετίες πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα της άνοιας.

Το άγχος, η κακή διατροφή και η αδράνεια μπορούν όλα να τροφοδοτήσουν τη φλεγμονή. Η συμβουλή του: αποφύγετε τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα, παραμείνετε δραστήριοι και καλλιεργήστε κοινωνικές σχέσεις για να διατηρήσετε τον εγκέφαλο υγιή.

«Η πρόληψη ξεκινά νωρίς, πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα», τόνισε ο Δρ Λοβ προτρέποντας τους ανθρώπους να κάνουν μικρές, συνεπείς αλλαγές στον τρόπο ζωής τους.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), περίπου 57 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ζούσαν με άνοια το 2021, με περισσότερο από το 60% να διαμένει σε χώρες με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα. Κάθε χρόνο, αναφέρονται σχεδόν 10 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις.

Η άνοια αναπτύσσεται ως αποτέλεσμα διαφόρων ασθενειών και τραυματισμών που επηρεάζουν τον εγκέφαλο, και η νόσος του Αλτσχάιμερ είναι ο πιο κοινός τύπος, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 60-70% όλων των περιπτώσεων.

Επί του παρόντος, η άνοια κατατάσσεται ως η έβδομη κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως και είναι μία από τις κύριες αιτίες αναπηρίας και εξάρτησης μεταξύ των ηλικιωμένων.