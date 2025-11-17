Οι 4 πιο συχνές οφθαλμικές παθήσεις στα γηρατειά - Πώς θα προστατεύσετε την όρασή σας

Με την πάροδο του χρόνου η όραση εξασθενεί και αυτές οι 4 πιο συχνές περιπτώσεις

Newsbomb

Οι 4 πιο συχνές οφθαλμικές παθήσεις στα γηρατειά - Πώς θα προστατεύσετε την όρασή σας
AP
ΥΓΕΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η όραση γερνάει όσο περνάει η ηλικία, και η έγκαιρη διάγνωση οφθαλμολογικών προβλημάτων μέσω τακτικών ελέγχων μπορεί να αποτρέψει σοβαρές επιτπώσεις στην καθημερινότητά σας και στην αυτονομία σας.

Οι τέσσερις πιο συχνές οφθαλμικές παθήσεις στην τρίτη ηλικία και τα κύρια χαρακτηριστικά τους .

1. Καταρράκτης

Ο καταρράκτης αντιπροσωπεύει την πιο κοινή αιτία θολής όρασης στους ηλικιωμένους. Αυτή η κατάσταση συνίσταται στην προοδευτική απώλεια διαφάνειας του φακού, η οποία προκαλεί δυσκολία εστίασης, λάμψη από τα φώτα και θαμπή αντίληψη των χρωμάτων. Η ανάπτυξή της είναι σταδιακή, επομένως τα συμπτώματα συνήθως περνούν απαρατήρητα τα πρώτα χρόνια, έως ότου η απώλεια όρασης γίνει σημαντική και επηρεάζει την καθημερινή ζωή. Σύμφωνα με το Harvard Health, οι οφθαλμίατροι μπορούν να ανιχνεύσουν αυτές τις αλλαγές μέσω εξετάσεων ρουτίνας, οι οποίες περιλαμβάνουν ελέγχους οπτικής οξύτητας και αξιολόγηση φακών.

Ενώ η χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του θολού φακού και την τοποθέτηση τεχνητού είναι επί του παρόντος η πιο αποτελεσματική και ασφαλής θεραπεία, δεν υπάρχει καθολικός χρόνος για παρέμβαση: η απόφαση βασίζεται στον αντίκτυπο που έχει ο καταρράκτης στις καθημερινές δραστηριότητες του ασθενούς.

2. Γλαύκωμα

Το γλαύκωμα συνήθως σχετίζεται με αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση λόγω συσσώρευσης υγρού στο μπροστινό μέρος του ματιού, το οποίο πιέζει και βλάπτει το οπτικό νεύρο ανεπανόρθωτα. Αυτή η ασθένεια εξελίσσεται χωρίς εμφανή συμπτώματα σε προχωρημένα στάδια, επομένως η έγκαιρη ανίχνευσή της εξαρτάται από προληπτικούς ελέγχους.

Το Harvard Health τονίζει ότι η τονομετρία, μαζί με την εξέταση του οπτικού νεύρου και τον έλεγχο οπτικού πεδίου, είναι κρίσιμη για την έγκαιρη διάγνωση. Η θεραπεία, η οποία περιλαμβάνει οφθαλμικές σταγόνες, λέιζερ ή χειρουργική επέμβαση, επιδιώκει να μειώσει την πίεση των ματιών και να αποτρέψει περαιτέρω βλάβες, καθώς η απώλεια όρασης που προκαλείται από το γλαύκωμα δεν ανακτάται.

3. Ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας (AMD)

Η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας επηρεάζει την ωχρά κηλίδα, μια μικρή περιοχή στο κέντρο του αμφιβληστροειδούς που είναι απαραίτητη για την ευκρινή, κεντρική όραση. Αυτή η ασθένεια μπορεί να δυσκολέψει την εκτέλεση κοινών εργασιών όπως το διάβασμα, η αναγνώριση προσώπων ή η οδήγηση. Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι:

  • Ξηρό DMAE: Είναι το πιο συνηθισμένο και εξελίσσεται αργά. Χαρακτηρίζεται από λέπτυνση της ωχράς κηλίδας και συσσώρευση εναποθέσεων που ονομάζονται drusen.
  • Υγρή AMD: Είναι λιγότερο συχνό αλλά πιο επιθετικό. Εμφανίζεται όταν τα μη φυσιολογικά αιμοφόρα αγγεία αναπτύσσονται κάτω από τον αμφιβληστροειδή, προκαλώντας ταχεία και σοβαρή απώλεια όρασης.

Σύμφωνα με το Harvard Health, διάφορες θεραπείες έχουν δείξει αποτελεσματικότητα: στην περίπτωση της ξηρής μορφής, ορισμένα σύμπλοκα βιταμινών με υψηλή περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά καταφέρνουν να επιβραδύνουν την εξέλιξη. Για την υγρή μορφή, οι ενέσεις αντιαγγειογενετικών φαρμάκων και λέιζερ κατέστησαν δυνατή τη διατήρηση της όρασης ή την επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου. Η έγκαιρη ανίχνευση βελτιώνει σημαντικά την πρόγνωση.

4. Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια

Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια εμφανίζεται όταν η περίσσεια γλυκόζης βλάπτει τα αιμοφόρα αγγεία του αμφιβληστροειδούς, δημιουργώντας μικροανευρύσματα και αιμορραγίες που, εάν προχωρήσουν, μπορούν να επηρεάσουν σοβαρά την όραση. Το Harvard Health συνιστά αυστηρό έλεγχο του σακχάρου και της αρτηριακής πίεσης για την πρόληψη του.

Οι θεραπείες περιλαμβάνουν λέιζερ, ενδοϋαλοειδικά φάρμακα και, σε σοβαρές περιπτώσεις, χειρουργική επέμβαση. Οι τακτικοί οφθαλμολογικοί έλεγχοι είναι απαραίτητοι, καθώς η ασθένεια μπορεί να εξελιχθεί χωρίς ορατά συμπτώματα.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:57WHAT THE FACT

Ίχνη βυθισμένης πόλης στον βυθό λίμνης στο Κιργιστάν

18:50ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στον Ισημερινό: Τουλάχιστον 21 νεκροί και 40 τραυματίες σε τροχαίο με λεωφορείο - Ανετράπη και κατρακύλησε σε βουνοπλαγιά - Βίντεο

18:44ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Σαρωτική η Ντουμπάι στην Αδριατική Λίγκα πριν από τον Παναθηναϊκό AKTOR - Βίντεο

18:40WHAT THE FACT

Εργάτες ανακάλυψαν σχεδόν 1500 τόνους χρυσού στην Κίνα, αξίας πάνω από 166 δισεκατομμύρια ευρώ

18:39ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νέα προβλήματα στο Λούβρο: Κλείνει γκαλερί με κεραμικά της Αρχαίας Ελλάδας λόγω προβλημάτων στατικότητας

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτίκας για υπαρχηγό του κυκλώματος απάτης: «Μου πήρε συνολικά €720.000- Έσπασα τρία ασφαλιστικά συμβόλαια»

18:27ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Χειροπέδες σε 11 άτομα για τον θάνατο μητέρας και των δύο παιδιών της από δηλητηρίαση

18:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λευκορωσία - Ελλάδα: Φανέλα βασικού σε Τεττέη και Κωστούλα - Το πλάνο του Γιοβάνοβιτς

18:24ΜΠΑΣΚΕΤ

AEK: Στην Ελλάδα ο Μπράουν, ενσωματώνεται άμεσα στους «κιτρινόμαυρους»

18:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Υποχρεωτική η πληρωμή με IRIS από 1/12 στις λιανικές συναλλαγές

18:20ΥΓΕΙΑ

Οι 4 πιο συχνές οφθαλμικές παθήσεις στα γηρατειά - Πώς θα προστατεύσετε την όρασή σας

18:15ΚΥΠΡΟΣ

Νέες εξελίξεις στη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους – Στην Κύπρο την Πέμπτη οι δύο Γεωργιανοί

18:15LIFESTYLE

Αριάνα Γκράντε: Εννέα ημέρες φυλάκιση στον άνδρα που της επιτέθηκε στην πρεμιέρα του «Wicked: For Good»

18:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Κυκλοφορούν και κάνουν φτερά τα εισιτήρια της αναμέτρησης του Champions League

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Όπλο εκπυρσοκρότησε μέσα σε νοσοκομείο

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Στις λάσπες βούλιαξαν ιταλικά τουριστικά θέρετρα από πλημμύρες - Δύο αγνοούμενοι από κατολίσθηση

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός - Αργές ταχύτητες από Κηφισιά έως Αιγάλεω

17:38ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Πρώην πρωθυπουργός του Πούτιν στον κατάλογο «εξτρεμιστών και τρομοκρατών»

17:36ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικό πλοίο με 4.000 τόνους υγραερίου χτυπήθηκε από ρωσικά πυρά στην Οδησσό

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα απάτης: «Ο Μαρτίκας για τις €600.000 ήθελε να πάρει €3.984.000» - Πυρά από τον δικηγόρο του φερόμενου αρχηγού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:29ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτίκας για υπαρχηγό του κυκλώματος απάτης: «Μου πήρε συνολικά €720.000- Έσπασα τρία ασφαλιστικά συμβόλαια»

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα απάτης: «Ο Μαρτίκας για τις €600.000 ήθελε να πάρει €3.984.000» - Πυρά από τον δικηγόρο του φερόμενου αρχηγού

16:18ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Στην Αμερικανική Πρεσβεία η κεφαλή της πορείας

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: «Φοβάμαι τη μαμά» - Τα λόγια του 9χρονου πριν δολοφονηθεί από τη μητέρα του

12:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου: Να καταργηθεί ο εορτασμός της 17ης Νοεμβρίου – 6 μύθοι για το Πολυτεχνείο

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Οι νεκροί του Πολυτεχνείου

17:36ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικό πλοίο με 4.000 τόνους υγραερίου χτυπήθηκε από ρωσικά πυρά στην Οδησσό

11:11ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμιος συναγερμός: Πέρασε στον άνθρωπο ο Η5Ν5 - Τα συμπτώματα

08:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καμπανάκι από τον Σάκη Αρναούτογλου - «Προσοχή σε 2 περιοχές τις επόμενες ημέρες»

06:57WHAT THE FACT

Χάκερ με 30 χρόνια εμπειρίας αποκαλύπτει τα πιο τρομακτικά που έχει δει στο dark web

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Yπουργός Άμυνας Γερμανίας: «Η Ευρώπη ίσως έζησε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι»

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Σπύρος Μαρτίκας: Ανέβασε φωτογραφία με τον Παντελή Παντελίδη και το «στημένο τραπέζι τζόγου»

10:55ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσίδα influencer ξετρύπωσε την ερωμένη του Καμερουνέζου ποδοσφαιριστή συντρόφου της που κρυβόταν σε ντουλάπα - Δείτε το βίντεο με τις 2,4 εκατ. προβολές

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του ECMWF για τον Δεκέμβριο - Ο πολικός στρόβιλος κρίνει τα «λευκά» Χριστούγεννα

17:07ΕΛΛΑΔΑ

Αιμίλιος Βουγιουκλάκης: Καταγγέλλει fake news κατά του πρωθυπουργού - Δεν είμαι εγώ αυτός που συνελήφθη, μοντάζ οι φωτογραφίες

19:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κείμενο - «φωτιά» του Κώστα Λαλιώτη για το Πολυτεχνείο και το Κυπριακό

14:55LIFESTYLE

«Επικίνδυνη αποστολή» το Όσκαρ για τον Τομ Κρουζ; Κι όμως το πήρε έπειτα από 4 υποψηφιότητες

19:41TRAVEL

Τουβαλού: Απόδραση στην απλότητα - Ο ανεπιτήδευτος προορισμός στην απεραντοσύνη του Ειρηνικού ωκεανού

18:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λευκορωσία - Ελλάδα: Φανέλα βασικού σε Τεττέη και Κωστούλα - Το πλάνο του Γιοβάνοβιτς

16:55ΚΟΣΜΟΣ

ΛΔ Κονγκό: Ξέφυγε του διαδρόμου προσγείωσης το αεροπλάνο του υπουργού Ορυχείων - Τυλίχθηκε στις φλόγες - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ