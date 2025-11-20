Στον Άρειο Πάγο οι γιατροί για τα ράντζα στο «Αττικόν»-Μηνυτήρια αναφορά για τις συνθήκες νοσηλείας

Μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατέθεσε ο πρόεδρος του ΔΣ της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας - Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) και του Σωματείου Εργαζομένων Αττικόν, Γιώργος Σιδέρης, για την κατάσταση με τα ράντζα στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την ΕΙΝΑΠ, τα τελευταία χρόνια επικρατεί «τραγική κατάσταση» στο νοσοκομείο, καθώς μετά από κάθε εφημερία αναπτύσσονται 100 με 150 ράντζα στους διαδρόμους. Οι συνθήκες που δημιουργούνται είναι επικίνδυνες για την ασφάλεια των ασθενών και την αξιοπρεπή τους νοσηλεία, τονίζει η Ένωση. Παράλληλα, δημιουργούνται αφόρητες συνθήκες εργασίας για τους υγειονομικούς, οι οποίες προκαλούν προβλήματα στην άσκηση των καθηκόντων του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Όπως δήλωσε ο κ. Σιδέρης, πρόκειται για «μια κατάσταση την οποία γνωρίζει πλέον όλη η Ελλάδα, που αφορά εξευτελιστικές συνθήκες νοσηλείας ασθενών, 100 - 150 ασθενείς μετά από κάθε γενική εφημερία να νοσηλεύονται στο διάδρομο, στερούμενοι στοιχειώδους αξιοπρέπειας».

Από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Κωνσταντίνο Τζαβέλλα, η ΕΙΝΑΠ ζήτησε να διερευνήσει εάν προκύπτουν και ποινικές ευθύνες, όλων των αρμόδιων φορέων, «οι οποίοι έχουν φτάσει την κατάσταση σε αυτό το επίπεδο». «Δεν σταματάμε, είναι ένα πρώτο βήμα αυτή η μηνυτήρια αναφορά, θεωρούμε ότι ο κόσμος, οι υγειονομικοί, οι ασθενείς πρέπει να συνεχίσουν, να παλέψουν για να τερματιστεί αυτό το αισχρό φαινόμενο» κατέληξε ο πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ.

Υπενθυμίζεται πως ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης είχε χαρακτηρίσει «αχαΐρευτους» και «άχρηστους» υγειονομικούς που είχαν συμμετάσχει σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Αττικόν, κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο νοσοκομείο. Το σωματείο του νοσοκομείου και φορείς της περιοχής διαμαρτύρονταν για τα ράντζα «120-150 σε κάθε εφημερία, για την έλλειψη 120 νοσηλευτών και για το γεγονός ότι οι μισές χειρουργικές αίθουσες είναι κλειστές», μεταξύ άλλων αιτημάτων. Ο υπουργός Υγείας είχε σχολιάσει ότι «ράντζα στο 'Αττικόν' υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια», και «τώρα το θυμήθηκαν»;

Τότε, ο πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ και γιατρός του "Αττικόν", Γιώργος Σιδέρης, απαντώντας στους χαρακτηρισμούς του Υπουργού, είχε δηλώσει: «Ο κ. Γεωργιάδης συνεχίζει να προσβάλλει τους υγειονομικούς του Αττικόν που τον υποδέχθηκαν -όπως του αξίζει- αποκαλώντας τους "μίζερους". Οι "μίζεροι" συνεχίζουν σήμερα όπως και κάθε μέρα να σώζουν ανθρώπινες ζωές» μεταξύ άλλων.

