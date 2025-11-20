Στον Άρειο Πάγο οι γιατροί για τα ράντζα στο «Αττικόν»-Μηνυτήρια αναφορά για τις συνθήκες νοσηλείας

Ζητούν διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών για τις «εξευτελιστικές συνθήκες νοσηλείας» στο νοσοκομείο «Αττικόν»

Διονυσία Προκόπη

νοσοκομείο Αττικόν
Μετά από κάθε εφημερία αναπτύσσονται 100 με 150 ράντζα στους διαδρόμους
INTIME NEWS
ΥΓΕΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατέθεσε ο πρόεδρος του ΔΣ της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας - Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) και του Σωματείου Εργαζομένων Αττικόν, Γιώργος Σιδέρης, για την κατάσταση με τα ράντζα στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την ΕΙΝΑΠ, τα τελευταία χρόνια επικρατεί «τραγική κατάσταση» στο νοσοκομείο, καθώς μετά από κάθε εφημερία αναπτύσσονται 100 με 150 ράντζα στους διαδρόμους. Οι συνθήκες που δημιουργούνται είναι επικίνδυνες για την ασφάλεια των ασθενών και την αξιοπρεπή τους νοσηλεία, τονίζει η Ένωση. Παράλληλα, δημιουργούνται αφόρητες συνθήκες εργασίας για τους υγειονομικούς, οι οποίες προκαλούν προβλήματα στην άσκηση των καθηκόντων του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Όπως δήλωσε ο κ. Σιδέρης, πρόκειται για «μια κατάσταση την οποία γνωρίζει πλέον όλη η Ελλάδα, που αφορά εξευτελιστικές συνθήκες νοσηλείας ασθενών, 100 - 150 ασθενείς μετά από κάθε γενική εφημερία να νοσηλεύονται στο διάδρομο, στερούμενοι στοιχειώδους αξιοπρέπειας».

Από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Κωνσταντίνο Τζαβέλλα, η ΕΙΝΑΠ ζήτησε να διερευνήσει εάν προκύπτουν και ποινικές ευθύνες, όλων των αρμόδιων φορέων, «οι οποίοι έχουν φτάσει την κατάσταση σε αυτό το επίπεδο». «Δεν σταματάμε, είναι ένα πρώτο βήμα αυτή η μηνυτήρια αναφορά, θεωρούμε ότι ο κόσμος, οι υγειονομικοί, οι ασθενείς πρέπει να συνεχίσουν, να παλέψουν για να τερματιστεί αυτό το αισχρό φαινόμενο» κατέληξε ο πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ.

Υπενθυμίζεται πως ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης είχε χαρακτηρίσει «αχαΐρευτους» και «άχρηστους» υγειονομικούς που είχαν συμμετάσχει σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Αττικόν, κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο νοσοκομείο. Το σωματείο του νοσοκομείου και φορείς της περιοχής διαμαρτύρονταν για τα ράντζα «120-150 σε κάθε εφημερία, για την έλλειψη 120 νοσηλευτών και για το γεγονός ότι οι μισές χειρουργικές αίθουσες είναι κλειστές», μεταξύ άλλων αιτημάτων. Ο υπουργός Υγείας είχε σχολιάσει ότι «ράντζα στο 'Αττικόν' υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια», και «τώρα το θυμήθηκαν»;

Τότε, ο πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ και γιατρός του "Αττικόν", Γιώργος Σιδέρης, απαντώντας στους χαρακτηρισμούς του Υπουργού, είχε δηλώσει: «Ο κ. Γεωργιάδης συνεχίζει να προσβάλλει τους υγειονομικούς του Αττικόν που τον υποδέχθηκαν -όπως του αξίζει- αποκαλώντας τους "μίζερους". Οι "μίζεροι" συνεχίζουν σήμερα όπως και κάθε μέρα να σώζουν ανθρώπινες ζωές» μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:32ΚΟΣΜΟΣ

Σε κίνδυνο η εκεχειρία στη Γάζα: 33 νεκροί από το τελευταίο μπαράζ επιθέσεων του Ισραήλ - 300 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από την κατάπαυση του πυρός

17:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης κατά Ανδρουλακη: «Είπατε ψέματα σε πανελλήνια μετάδοση»

17:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική αλλαγή στην Ιταλία: Θα θεωρείται βιασμός κάθε μη συναινετική σεξουαλική πράξη

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκία: Τι γράφουν για τους πυροβολισμούς στο Αγαθονήσι τα μέσα ενημέρωσης

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Πώς μία γυναίκα καταδίκασε μέσα από τον τάφο τον σύντροφό της που την πυρπόλησε

17:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Σκηνοθετήσατε την απόδραση του κ. Φραπέ»

17:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αγρίνιο: Χειροπέδες σε δύο άνδρες για υδροπονικό εργαστήρι κάνναβης - Είχαν κάνει το σπίτι... φυτώριο

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Ιόνια Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από 28/11 έως 18/12

17:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου σε Διαμαντή Καραναστάση: «Συγγνώμη που δεν κατάφερα να σε προστατεύσω από το δηλητήριο»

16:56ΚΟΣΜΟΣ

Περίεργα σιδηροδρομικά «ατυχήματα» συμβαίνουν στην Κεντρική Ευρώπη - Τέσσερα από τις 13 Οκτωβρίου

16:56ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ισπανία: Η Meta καταδικάστηκε για «αθέμιτο ανταγωνισμό» - Αποζημίωση 540 εκατ. ευρώ σε ΜΜΕ

16:51ΚΟΣΜΟΣ

Στο «τραπέζι» συμφωνία Δύσης - Ιράν για τα πυρηνικά: Παρίσι και Τεχεράνη «κλείνουν το μάτι» για συνεννόηση

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονική επίθεση του 29χρονου το 2023 - «Θα μου σφάξει το παιδί μου»

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Αρχαία Ολυμπία: Ληστές άδειασαν αποθήκη στον Καυκανιά - Πήραν ακόμα και το... κρασί

16:44ΠΟΛΤΟΣ

Kimberly mania

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Καταστροφές από την κακοκαιρία: Πλημμύρες, κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων σε Ήπειρο, Καστοριά και Κέρκυρα

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Τσιτσιπάς: «Δεν οδηγούσε ο Στέφανος το αυτοκίνητο με 210 χλμ/ώρα», αλλά τρίτο πρόσωπο, λέει ο δικηγόρος του

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Ποιοι κεντρικοί δρόμοι της Αθήνας θα έχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για 41 ημέρες

16:27ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση στον πρεσβευτή της Πολωνίας στη Ρωσία - «Το χειρότερο περιστατικό εδώ και χρόνια»

16:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεφαλογιάννης: Παρουσίασε πέντε άξονες για μια νέα κοινή κουλτούρα εθνικής ασφάλειας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:30ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: 9χρονος ακρωτηριάστηκε στην τουαλέτα σχολείου από συμμαθητές του - 27 δικηγόροι τον εκπροσωπούν στη δίκη του

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονική επίθεση του 29χρονου το 2023 - «Θα μου σφάξει το παιδί μου»

14:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέκος Φλαμπουράρης: Συγκίνηση και δάκρυα στην πολιτική κηδεία του - «Καλό σου ταξίδι, αγαπημένε μας, παππού Αλέκο», είπε ο Τσίπρας

16:14ΕΛΛΑΔΑ

Αγαθονήσι: Προειδοποιητικές βολές κατά τουρκικού σκάφους από το Λιμενικό - Ψάρευε σε ελληνικά χωρικά ύδατα

15:42ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Γαλλία: Ο Α/ΓΕΕΘΑ προειδοποιεί ότι οι πολίτες πρέπει να είναι έτοιμοι να «χάσουν τα παιδιά τους» σε πόλεμο με τη Ρωσία

09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική αέρια μάζα φτάνει στην Ελλάδα - Πότε πέφτει αισθητά η θερμοκρασία

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκία: Τι γράφουν για τους πυροβολισμούς στο Αγαθονήσι τα μέσα ενημέρωσης

17:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου σε Διαμαντή Καραναστάση: «Συγγνώμη που δεν κατάφερα να σε προστατεύσω από το δηλητήριο»

16:27ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση στον πρεσβευτή της Πολωνίας στη Ρωσία - «Το χειρότερο περιστατικό εδώ και χρόνια»

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Καταστροφές από την κακοκαιρία: Πλημμύρες, κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων σε Ήπειρο, Καστοριά και Κέρκυρα

13:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξέσπασμα «Χασάπη» στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν αντέχω άλλο την αδικία, θα με πεθάνετε!

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στο Τορίνο για τον Μάριο: «Το περιθώριο ζωής για το παιδί μου χθες ήταν 10 μέρες, σήμερα 9»

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Πώς μία γυναίκα καταδίκασε μέσα από τον τάφο τον σύντροφό της που την πυρπόλησε

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Πέθανε ο 22χρονος που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ

15:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δήμητρα Ματσούκα: «Πήρα το αμάξι γιατί έπρεπε να μετακινηθώ, δεν είχα άλλο τρόπο»

10:58ΚΟΣΜΟΣ

«Φρουρός της Χαμάς με βίασε μετά το ντους και απείλησε να με σκοτώσει» - Συγκλονιστική μαρτυρία Ισραηλινού ομήρου

16:00ΚΟΣΜΟΣ

Ζωή σε 7 τ.μ.: Ο δάσκαλος που επέλεξε ένα τροχόσπιτο για να ζει

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Ανακοινώθηκε το εορταστικό ωράριο – Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Ποιοι κεντρικοί δρόμοι της Αθήνας θα έχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για 41 ημέρες

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Τεράστιο ιγκουάνα έκανε βόλτες στο κέντρο της πόλης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ