Νέα έρευνα: Τρεις – τέσσερις καφέδες την ημέρα είναι το μυστικό για πιο «νεανικά» κύτταρα

Άτομα που ζουν με σοβαρές ψυχικές διαταραχές, όπως η σχιζοφρένεια και άλλες, συχνά έχουν μικρότερο προσδόκιμο ζωής. Βασικός λόγος είναι ότι τείνουν να εμφανίζουν νωρίτερα ασθένειες που σχετίζονται με τη γήρανση. Οι επιστήμονες μελετούν τα τελομερίδια, τις μικρές «άκρες» στα χρωμοσώματα που μικραίνουν όσο μεγαλώνουμε.

Όσο μικρότερα γίνονται, τόσο περισσότερο δείχνει ότι το σώμα έχει «γεράσει» βιολογικά.

Σε μελέτη ομάδας επιστημόνων εξετάστηκε αν η κατανάλωση καφέ σχετίζεται με το μήκος αυτών των τελομεριδίων σε άτομα με σοβαρές ψυχικές διαταραχές. Συμμετείχαν 436 άνθρωποι στη Νορβηγία, οι οποίοι δήλωσαν πόσο καφέ πίνουν κάθε μέρα.

Οι ερευνητές βρήκαν ότι όσοι έπιναν μέτρια ποσότητα καφέ, περίπου 3 – 4 φλιτζάνια / ημέρα, δηλαδή όσο συστήνουν διεθνείς οργανισμοί υγείας, είχαν μεγαλύτερο μήκος τελομεριδίων από όσους δεν έπιναν καθόλου. Τα άτομα που έπιναν μέσα στα όρια των συστάσεων, είχαν τελομερίδια σαν να ήταν βιολογικά περίπου 5 χρόνια νεότερα.

Από την άλλη, όταν η κατανάλωση ξεπερνούσε τα 4 φλιτζάνια, το όφελος άρχιζε να μειώνεται. Δηλαδή, υπήρχε ένα «γλυκό σημείο»: Ούτε καθόλου καφές, ούτε υπερβολικός, αλλά μία μέτρια ποσότητα.

Σημαντικό είναι ότι η σχέση αυτή ήταν παρόμοια σε άνδρες και γυναίκες, και σε άτομα με σχιζοφρένεια και συναισθηματικές διαταραχές. Δεν φάνηκε να επηρεάζεται από το είδος της διάγνωσης.

Συνολικά, η μελέτη δείχνει ότι ο μέτριος καφές μπορεί να συνδέεται με πιο αργή βιολογική γήρανση σε άτομα με σοβαρές ψυχικές διαταραχές. «Δεν αποδεικνύει ότι ο καφές προκαλεί αυτό το αποτέλεσμα, αλλά υποδηλώνει ότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να καταλάβουμε τον πιθανό προστατευτικό του ρόλο», όπως επισημαίνεται.