Τι συμβαίνει στο σώμα σας όταν αντικαθιστάτε τον παγωμένο με ζεστό καφέ

Όταν ο καιρός δροσίζει, πολλοί αφήνουν στην άκρη τον παγωμένο καφέ και στρέφονται σε μια ζεστή κούπα για να ζεσταθούν από μέσα προς τα έξω. Αν κάνεις κι εσύ αυτή τη μετάβαση, ίσως παρατηρήσεις μικρές αλλά ενδιαφέρουσες αλλαγές στον τρόπο που αντιδρά το σώμα σου.

1. Ίσως νιώσεις πιο ήπια ενεργειακή διέγερση

Αν και η ποσότητα καφεΐνης δεν αλλάζει μεταξύ ζεστού και παγωμένου καφέ, πολλοί αισθάνονται ότι ο παγωμένος «πιάνει» περισσότερο.

Αν πίνεις τον ζεστό καφέ πιο αργά, μπορεί να μην βιώνεις το ίδιο ενεργειακό «χτύπημα» που νιώθεις με τον παγωμένο. Η καφεΐνη απορροφάται πλήρως σε περίπου 45 λεπτά και μένει στο σώμα σου από 90 λεπτά μέχρι και 9 ώρες. Πίνοντας τον καφέ αργά, μειώνεται η πιθανότητα για απότομη αύξηση — και στη συνέχεια πτώση — της ενέργειας.

2. Ίσως ζεσταθείς… και ιδρώσεις

Τα ζεστά ροφήματα μπορούν να αυξήσουν την εφίδρωση, ενώ τα κρύα την μειώνουν. Αν έχεις συνηθίσει τον παγωμένο καφέ, μπορεί να παρατηρήσεις ότι ιδρώνεις λίγο περισσότερο με τον ζεστό.

Και όχι, δεν ανεβάζει τη θερμοκρασία του σώματός σου — αντίθετα, αισθητήρες θερμοκρασίας στο πεπτικό σου σύστημα «δίνουν εντολή» για αύξηση της εφίδρωσης μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό από την πρώτη γουλιά.

3. Το στομάχι σου ίσως διαμαρτυρηθεί

Ο ζεστός καφές είναι πιο όξινος από τον cold brew, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει στομαχόπονο ή καούρες σε ευαίσθητα άτομα.

Ο cold brew εκχυλίζεται σε κρύο νερό για 12–24 ώρες, χωρίς θερμότητα, γι’ αυτό και απελευθερώνονται λιγότερα οξέα. Ωστόσο, ο κλασικός «iced coffee» συχνά είναι απλώς ζεστός καφές που έχει κρυώσει — και για αυτό πιθανώς παραμένει πιο όξινος.

4. Μπορεί να πάρεις έξτρα αντιοξειδωτικά

Μερικές μελέτες δείχνουν ότι ο ζεστός καφές ίσως περιέχει περισσότερα αντιοξειδωτικά από τον παγωμένο. Αυτές οι ενώσεις δεσμεύουν τις ελεύθερες ρίζες και βοηθούν στην προστασία των κυττάρων από φθορά.

Τα δεδομένα είναι περιορισμένα αλλά ενθαρρυντικά.

5. Πιθανότατα θα πίνεις λιγότερο καφέ

Ο παγωμένος καφές πίνεται γρήγορα — πριν λιώσουν τα παγάκια. Αυτό συχνά οδηγεί σε δεύτερο ή τρίτο ποτήρι.

Ο ζεστός καφές, όμως, χρειάζεται να κρυώσει, πίνεται πιο αργά, επαναθερμαίνεται εύκολα και γενικά «κρατάει» περισσότερο. Έτσι, μπορεί χωρίς να το καταλάβεις να μειώσεις την ημερήσια κατανάλωση καφέ.

