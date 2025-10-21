Εντοπίστηκε ο ακριβότερος καφές του κόσμου: Η σοκαριστική τιμή

Ένας εξαιρετικά... σπέσιαλ καφές που πωλείται στην τιμή των 2.500 ντιράμ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (περίπου 586 ευρώ) ανά φλιτζάνι σε ένα κατάστημα της φημισμένης αλυσίδας Roasters στο Ντουμπάι κατέκτησε - δίκαια - τη θέση του στο Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες ως ο ακριβότερος καφές του πλανήτη.

Ο καφές, που τραβά την προσοχή με τη χαρακτηριστική γεύση του, έχει επίσης συγκεντρώσει το ενδιαφέρον για την τιμή του, και έβαλε τη διάσημη αλυσίδα Roasters του Ντουμπάι στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες με το ειδικό ρόφημα που κυκλοφόρησε στις 13 Σεπτεμβρίου.

Ένα φλυτζάνι καφέ για σχεδόν 600 ευρώ

Μια κούπα καφέ που σερβίρεται στους επισκέπτες στην έδρα της μάρκας στο Ντουμπάι είχε τιμή 2.500 ντιράμ των ΗΑΕ, ή περίπου 586 ευρώ.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Guinness Book of World Records, αυτός ο καφές παρασκευάστηκε από σπόρους της ποικιλίας «Geisha» arabica που καλλιεργήθηκαν στο αγρόκτημα Hacienda La Esmeralda στον Παναμά. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι από τους πιο ακριβούς και πιο σπάνιους κόκκους καφέ στον κόσμο. Παρασκευασμένος με τη μέθοδο V60, ο καφές σερβιρίστηκε σε ειδικά ιαπωνικά κρυστάλλινα ποτήρια.

Ειδικοί της Guinness ήταν επίσης παρόντες στο κατάστημα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και παρακολούθησαν την ιστορική στιγμή που έσπασε το ρεκόρ.

Ένας αξιωματούχος δήλωσε στην τελετή: «Σήμερα, σπάστηκε το ρεκόρ για τον πιο ακριβό καφέ στον κόσμο. Αυτό το επίτευγμα ανήκει στο Roasters Specialty Coffee House». Η μάρκα δήλωσε ότι αυτός ο καφές θα παραχθεί σε περιορισμένες ποσότητες και θα διατίθεται μόνο σε ειδικούς πελάτες.

Διαβάστε επίσης