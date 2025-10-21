Ζήτω η ευε(λι)ξία: Το μέλλον της εργασίας είναι εδώ και βάζει τέλος στο συνεχές οκτάωρο

Το φαινόμενο microshifting, που έχει εξελιχθεί στο απόλυτο trend της αγοράς εργασίας, είναι απλό και στοχεύει στο εξής: «Ξέχασε το 9 – 5 και πάρε τη ζωή στα χέρια σου»

Newsbomb

Ζήτω η ευε(λι)ξία: Το μέλλον της εργασίας είναι εδώ και βάζει τέλος στο συνεχές οκτάωρο
UNSPLASH.
WHAT THE FACT
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το… παραδοσιακό ωράριο 09:00 – 17:00 χάνει έδαφος. Στη σημερινή εποχή της τηλεργασίας (απομακρυσμένο ή υβριδικό μοντέλο), οι απασχολούμενοι επαναπροσδιορίζουν πώς και πότε εργάζονται.

Αντί να οργανώνουν τη ζωή τους βάσει της κλασσικής βάρδιας γραφείου, δομούν την εργασία με κεντρικό άξονα την ευεξία. Συνδέονται νωρίς για να ελέγξουν μέιλ, κάνουν διαλείμματα το μεσημέρι για άσκηση ή άλλες υποχρεώσεις και ολοκληρώνουν εργασίες μετά το δείπνο. Αυτή η νέα τάση, γνωστή ως microshifting, σηματοδοτεί την επόμενη φάση στο μέλλον της εργασίας.

Το 65% των εργαζομένων σε γραφείο επιθυμεί μεγαλύτερη ευελιξία στο πρόγραμμα εργασίας, σύμφωνα με την εφετινή έκθεση State of Hybrid Work της Owl Labs. Άλλη έρευνα, The Big Shift: U.S. από τη Deputy, επιδεικνύει ότι το microshifting κερδίζει έδαφος πέρα από την εργασία γνώσης, με εργαζομένους της Gen Z σε τομείς υπηρεσιών να επιλέγουν μικρότερες βάρδιες για να ισορροπήσουν οικογενειακές, εκπαιδευτικές και άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Το μοντέλο 09:00 – 17:00 δεν εξυπηρετεί πλέον τον σύγχρονο εργαζόμενο. Οι ηγέτες πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην εμπιστοσύνη αντί τον έλεγχο, αλλιώς κινδυνεύουν να χάσουν τα ταλαντούχα μέλη της ομάδας τους.

Τι είναι το microshifting;

Το microshifting είναι η πρακτική του διαχωρισμού της εργάσιμης ημέρας σε μικρά, ευέλικτα χρονικά κομμάτια, αντί για ένα συνεχές οκτάωρο. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά ευέλικτα ωράρια, που μπορεί να σου επιτρέπουν να ξεκινήσεις στις 10:00 αντί για τις 09:00, το microshifting δίνει τη δυνατότητα εργασίας σε κύκλους καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, όταν ο εργαζόμενος είναι πιο παραγωγικός ή όταν άλλες υποχρεώσεις απαιτούν την προσοχή του.

Για παράδειγμα, ένας γονέας μπορεί να δουλέψει 07:00 – 09:00, να κάνει διάλειμμα για τις υποχρεώσεις των παιδιών, να επιστρέψει το απόγευμα και να ολοκληρώσει τη δουλειά το βράδυ. Σε κλάδους όπως η φιλοξενία ή η εστίαση, αυτό σημαίνει βάρδιες μικρότερες των έξι ωρών. Για εργαζομένους γνώσης, είναι θέμα αυτονομίας στο πρόγραμμα εργασίας.

Γιατί οι εργαζόμενοι ωθούν την αλλαγή

Οι εργαζόμενοι δεν ζητούν απλώς το microshifting, αλλά είναι διατεθειμένοι ακόμη και να… πληρώσουν για αυτό. Η Owl Labs βρήκε ότι θα θυσίαζαν το 9% του ετήσιου μισθού τους για ευέλικτες ώρες και το 8% για τετραήμερη εργασία. Η ευελιξία έχει γίνει εξίσου σημαντική με τις απολαβές.

Με το 62% των εργαζομένων να φροντίζει παιδιά στο σπίτι, το σταθερό 09:00 – 17:00 δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες. Οι γονείς ανέκαθεν ήταν επιφορτισμένοι με τη λεγόμενη «δεύτερη βάρδια» –φροντίδα παιδιών– και στη συνέχεια επιστροφή στην εργασία το βράδυ.

Πλέον, το 68% των γονέων ανησυχεί ότι οι ευθύνες φροντίδας επηρεάζουν την απόδοσή τους. Αυτή η ανησυχία είναι μεγαλύτερη στους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης στο γραφείο (71%) από ό,τι στους απομακρυσμένους (48%). Το microshifting προσφέρει έναν τρόπο να διαχειριστούν και τα δύο, χωρίς ενοχές.

Η άνοδος της… πολυαπασχόλησης και η αξία της εμπιστοσύνης

Δεν είναι μόνο οι γονείς που επιδιώκουν αλλαγή. Συγκεκριμένα, 1 στους 5 εργαζόμενους έχει περισσότερες από μία εργασίες. Το 59% κλείνει προσωπικά ραντεβού εντός του παραδοσιακού ωραρίου. Τα όρια της εργάσιμης ημέρας έχουν ήδη μεταβληθεί. Οι μικρότερες και ευέλικτες βάρδιες δεν αποτελούν πολυτέλεια – είναι απαραίτητες, όπως τονίζεται σε δημοσίευμα του Forbes.

Το μεγαλύτερο εμπόδιο στο microshifting είναι η εμπιστοσύνη. Πολλοί ηγέτες συνδέουν ακόμη την «ορατότητα» με την παραγωγικότητα, παρ’ ότι τα δεδομένα δείχνουν το αντίθετο.

Η Owl Labs αναφέρει ότι το 69% των μάνατζερ πιστεύει πως η υβριδική ή απομακρυσμένη εργασία έχει αυξήσει την παραγωγικότητα. Ωστόσο, πολλές εταιρείες επενδύουν σε λογισμικά παρακολούθησης. Μόνο το 19% των εργαζομένων αναφέρει ότι δεν παρακολουθείται, ενώ, το 47% χαρακτηρίζει την παρακολούθηση ως «σημαντικό λόγο ανησυχίας».

Αυτό το έλλειμμα εμπιστοσύνης έχει κόστος. Οι εργαζόμενοι χάνουν 6 λεπτά κατά μέσο όρο μόνο για να αρχίσει ένα υβριδικό meeting, ενώ, το 27% επισημαίνει ότι χάνει 10 λεπτά ή περισσότερο. Το 67% προσπάθησε να ρυθμίσει την τεχνολογία για συναντήσεις, αλλά τα παράτησε λόγω δυσκολιών. Ο «φόρος των συναντήσεων» μειώνει την παραγωγικότητα που οι διευθυντές και τα ανώτερα στελέχη λένε ότι θέλουν να αυξήσουν.

Το 90% των εργαζομένων αποκαλύπτει ότι το άγχος τους είναι σταθερό ή αυξημένο σε σύγκριση με πέρυσι και το 47% ανησυχεί για τη σταθερότητα της εργασίας του. Το αποτέλεσμα συνοψίζεται στο φαινόμενο burn out, όπου οι εργαζόμενοι εξαντλούνται σιωπηλά, ενώ συνεχίζουν να εργάζονται μηχανικά· σαν… ρομπότ.

Το microshifting μπορεί να προσφέρει λύση, επιτρέποντας στους εργαζόμενους να κάνουν διαλείμματα για να «φορτίσουν μπαταρίες» και να επιστρέφουν όταν είναι έτοιμοι. Αν είναι το μέλλον, οι ηγέτες πρέπει να διαχειρίζονται αποτελέσματα, όχι τον χρόνο.

Αυτές είναι μερικές συμβουλές:

– Θέστε σαφείς κανόνες επικοινωνίας και διαθεσιμότητας.

– Φροντίστε να εξασφαλίζετε δικαιοσύνη σε όλους τους ρόλους.

Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία για υποστήριξη και όχι έλεγχο, με έξυπνα προγράμματα, αυτόματες περιλήψεις meetings και σύγχρονες πλατφόρμες συνεργασίας.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:06ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ: Η μαγική προσποίηση του Κωνσταντέλια στον Στρακόσια από drone – Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Άνδρας με ψυχιατρικά προβλήματα επιχείρησε να βάλει φωτιά στο αστυνομικό μέγαρο με μπετόνι βενζίνης

08:56ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μαρία Σάκκαρη: Λύγισε μετά από δίωρη μάχη κόντρα στη Φερνάντες (βίντεο)

08:52ΚΟΣΜΟΣ

Daniel Naroditsky: Το τελευταίο βίντεο που ανήρτησε ο 29χρονος γκραν μάστερ στο σκάκι τρεις ημέρες πριν τον θάνατό του

08:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι τι ώρα θα έχουμε κακοκαιρία στην Αττική - Πότε έρχεται το νέο κύμα βροχών

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Κομμάτια σοβάδων έπεσαν σε προαύλιο σχολείου – Αποκλείστηκε ο χώρος

08:32ΚΟΣΜΟΣ

Σανάε Τακαϊτσι: Η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας λατρεύει τη heavy metal, παίζει ντραμς και θέλει να γίνει η «νέα Θάτσερ»

08:23ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός - Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Πού στρέφονται οι έρευνες για το ριφιφί του αιώνα – «Φανταστείτε, έκλεψαν μέχρι και τη Μόνα Λίζα»

08:17WHAT THE FACT

Ζήτω η ευε(λι)ξία: Το μέλλον της εργασίας είναι εδώ και βάζει τέλος στο συνεχές οκτάωρο

08:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Περιστέρι: Ο Βούλγαρος είχε χτυπήσει τον δολοφόνο του 15 μέρες πριν - Θέμα χρόνου η σύλληψη του δράστη

08:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θέσεις μάχης για τον Άγνωστο Στρατιώτη μέσα και έξω από τη Βουλή

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Ταχτσής: Η ανεξιχνίαστη δολοφονία - Μια υπόθεση που «στοιχειώνει» μέχρι σήμερα

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

H Nissan αναζητά το επόμενο σπορ μοντέλο της

07:56ΚΟΣΜΟΣ

Φονικός ανεμοστρόβιλος στο Παρίσι: Ένας νεκρός και δέκα τραυματίες - Βίντεο

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ασθενοφόρο στη Θεσσαλονίκη

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ γκρέμισε πτέρυγα του Λευκού Οίκου για τη νέα αίθουσα χορού - Φωτογραφίες

07:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Voucher 800 ευρώ σε οικογένειες: Άνοιξε η πλατφόρμα για αιτήσεις - Οι δικαιούχοι του προγράμματος

07:35LIFESTYLE

Γουάντα Νάρα και Μάξι Λόπεζ στο MasterChef Αργεντινής: «Είμαι η πρώην γυναίκα σου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:00ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Ταχτσής: Η ανεξιχνίαστη δολοφονία - Μια υπόθεση που «στοιχειώνει» μέχρι σήμερα

08:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι τι ώρα θα έχουμε κακοκαιρία στην Αττική - Πότε έρχεται το νέο κύμα βροχών

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Πού στρέφονται οι έρευνες για το ριφιφί του αιώνα – «Φανταστείτε, έκλεψαν μέχρι και τη Μόνα Λίζα»

21:16ΚΟΣΜΟΣ

Ο δολοφόνος του Τζον Λένον αποκαλύπτει μετά από 45 χρόνια γιατί τον σκότωσε

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους - Τι ισχύει με τα ραντεβού

08:32ΚΟΣΜΟΣ

Σανάε Τακαϊτσι: Η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας λατρεύει τη heavy metal, παίζει ντραμς και θέλει να γίνει η «νέα Θάτσερ»

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγνωστος Στρατιώτης: Τέλος από σήμερα οι καταλήψεις και οι συναθροίσεις από το πεζοδρόμιο της Αμαλίας μέχρι το μνημείο - Πρόστιμα έως και 40.000 ευρώ

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμή εισβολή στα τέλη Οκτωβρίου – Καλοκαίρι στην καρδιά του φθινοπώρου!

07:35LIFESTYLE

Γουάντα Νάρα και Μάξι Λόπεζ στο MasterChef Αργεντινής: «Είμαι η πρώην γυναίκα σου»

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ γκρέμισε πτέρυγα του Λευκού Οίκου για τη νέα αίθουσα χορού - Φωτογραφίες

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πλησιάζει το νέο κύμα κακοκαιρίας – Από Παρασκευή επιστρέφουν τα «κοντομάνικα»

08:52ΚΟΣΜΟΣ

Daniel Naroditsky: Το τελευταίο βίντεο που ανήρτησε ο 29χρονος γκραν μάστερ στο σκάκι τρεις ημέρες πριν τον θάνατό του

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Σύνταγμα: Ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας λόγω του συνωστισμού - Σταμάτησαν οι κυλιόμενες σκάλες καθόδου για να περιοριστεί η πρόσβαση

07:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή ενοικίου: Ποιοι και πώς θα λάβουν το επίδομα - Παραδείγματα

22:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή:Κόντρα Χρυσοχοΐδη-Κωνσταντοπούλου για την υπόθεση Ρούτσι και το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

06:47ΕΛΛΑΔΑ

Κληρονομιές: Αλλάζει ριζικά το καθεστώς - Περιθώριο 4 μηνών για τις αποποιήσεις

02:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βγήκαν μαχαίρια στο Νέο Κόσμο: Άγρια συμπλοκή μεταξύ οδηγών – Τρεις τραυματίες και πέντε συλλήψεις

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέο «Εξοικονομώ» – Επιδότηση έως 90% χωρίς εισοδηματικά κριτήρια - Οι επιλέξιμες δαπάνες

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Θα «μιλήσουν» επτά κινητά τηλέφωνα για τον «εγκέφαλο» και τον μυστηριώδη συνεργό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ