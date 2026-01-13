ΕΠΑΨΥ: Διοργανώνει συζήτηση για το μέλλον της κοινοτικής ψυχιατρικής σε Ευρώπη και Ελλάδα

Η ΕΠΑΨΥ διοργανώνει Επιστημονική Συζήτηση με τίτλο: «Το μέλλον της κοινοτικής ψυχιατρικής σε Ευρώπη και Ελλάδα: Καινοτομία και πολιτικές ψυχικής υγείας στην πράξη» Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16/01/2026 (09:30–12:30), στο Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς (Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου, Αθήνα)

Η ΕΠΑΨΥ ανακοινώνει τη διοργάνωση Επιστημονικής Συζήτησης με τίτλο: «Το μέλλον της κοινοτικής ψυχιατρικής σε Ευρώπη και Ελλάδα: Καινοτομία και πολιτικές ψυχικής υγείας στην πράξη».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16/01/2026 (09:30–12:30), στο Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς (Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου, Αθήνα). Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Στέλιος Στυλιανίδης, Ψυχίατρος-Ψυχαναλυτής, Ομότιμος Καθηγητής Κοινωνικής Ψυχιατρικής, Επίτιμος Πρόεδρος και Ιδρυτής ΕΠΑΨΥ. Θα συμμετέχουν ως ομιλητές οι:

  • Jim van Os, Καθηγητής Ψυχιατρικής Επιδημιολογίας και Πρόεδρος του Τμήματος Νευροεπιστημών στο Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο Ουτρέχτης, Ολλανδία
  • João Breda, Επικεφαλής του Γραφείου Ποιότητας Φροντίδας και Ασφάλειας Ασθενών του ΠΟΥ στην Αθήνα
  • Νίκος Στεφανής, Καθηγητής Ψυχιατρικής, Διευθυντής της Ψυχιατρικής Κλινικής στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο του ΕΚΠΑ
  • Κυριάκος Σουλιώτης, Καθηγητής Πολιτικής Υγείας και Κοσμήτωρ της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
e.jpg

Το πάνελ αποσκοπεί στη διερεύνηση των σύγχρονων τάσεων και προκλήσεων στην κοινοτική ψυχιατρική, στην ανάδειξη καλών πρακτικών μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών και στην προώθηση καινοτόμων πολιτικών ψυχικής υγείας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας.

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν:

Ο Υφυπουργός Υγείας, αρμόδιος για θέματα Ψυχικής Υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος,
καθώς και εκπρόσωποι από την Περιφέρεια Αττικής, το Υπουργείο Μετανάστευσης, το
Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, και την Ομοσπονδία «Αργώ».

Η εκδήλωση αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην εμβάθυνση του διαλόγου για την
αναβάθμιση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στη χώρα και αποτελεί μοναδική ευκαιρία για τη δικτύωση επιστημόνων, τη διάχυση διεθνών καλών πρακτικών και την προώθηση πολιτικών που θέτουν τον άνθρωπο στο επίκεντρο της κοινοτικής φροντίδας ψυχικής υγείας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη, ωστόσο απαιτείται προεγγραφή λόγω περιορισμένων θέσεων. Για συμετοχές μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή ΕΔΩ

