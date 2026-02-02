Ογκολόγος αποκαλύπτει δύο συμπτώματα καρκίνου που σημαίνουν ότι πρέπει να επισκεφθείτε άμεσα γιατρό

Ο καρκίνος είναι μια ασθένεια με τρομακτικά πολλά και διαφορετικά συμπτώματα, κάτι που κάνει την έγκαιρη αναγνώρισή του ακόμη πιο δύσκολη. Το ανησυχητικό είναι ότι πολλά από αυτά τα συμπτώματα μπορεί να παραπέμπουν και σε λιγότερο σοβαρές παθήσεις, με αποτέλεσμα να συγχέονται εύκολα.

Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο, οι ειδικοί επιμένουν ότι όποιος αισθάνεται πως κάτι δεν πάει καλά, οφείλει να απευθυνθεί άμεσα σε γιατρό. Τα σημάδια δεν είναι πάντα ξεκάθαρα και διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με το είδος του καρκίνου. Άλλα συμπτώματα εμφανίζει ο καρκίνος του μαστού, άλλα ο καρκίνος του πνεύμονα, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη γνώση των ενδείξεων για κάθε περίπτωση.

Σε αυτό το πλαίσιο, η προσοχή στρέφεται στον καρκίνο του προστάτη, μια μορφή καρκίνου που αφορά αποκλειστικά άτομα με προστάτη και συχνά εξελίσσεται «σιωπηλά».

Τι λένε οι ειδικοί για τον καρκίνο του προστάτη

Ο ογκολόγος Jiri Kubes μίλησε για τα συμπτώματα που πρέπει να κινητοποιήσουν κάποιον, εξηγώντας ότι πολλά από αυτά σχετίζονται με την ούρηση, καθώς τόσο η καλοήθης διόγκωση του προστάτη όσο και ο καρκίνος μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία του ουροποιητικού.

Όπως δήλωσε στη βρετανική Mirror, σε πολλές περιπτώσεις τα συμπτώματα εμφανίζονται μόνο όταν ο όγκος έχει μεγαλώσει αρκετά ώστε να πιέζει την ουρήθρα, τον σωλήνα που μεταφέρει τα ούρα από την κύστη προς τα έξω.

Όταν συμβαίνει αυτό, μπορεί να παρατηρηθούν συχνουρία, ιδιαίτερα τη νύχτα, δυσκολία στην έναρξη της ούρησης, αδύναμη ροή ή διακοπές κατά την ούρηση. Ωστόσο, όπως τονίζει ο ίδιος, ο στόχος είναι η διάγνωση να γίνεται πολύ νωρίτερα, πριν εμφανιστούν τέτοια σημάδια.

Γιατί η έγκαιρη διάγνωση είναι δύσκολη

Ο Dr Kubes επισημαίνει ότι, παρά τις σημαντικές προόδους στη διάγνωση, πολλοί άνδρες εξακολουθούν να απευθύνονται στον γιατρό αργά. Ο βασικός λόγος είναι ότι ο καρκίνος του προστάτη συχνά δεν παρουσιάζει συμπτώματα στα αρχικά του στάδια.

Όπως τονίζει, τα προειδοποιητικά σημάδια συνήθως κάνουν την εμφάνισή τους όταν η νόσος έχει ήδη προχωρήσει, κάτι που εξηγεί γιατί τόσες διαγνώσεις γίνονται καθυστερημένα. Πρόκειται, όπως λέει, για μια θλιβερή πραγματικότητα που εξακολουθεί να κοστίζει ζωές.

Ο ίδιος καλεί τους άνδρες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όσο μεγαλώνουν, καθώς ο κίνδυνος αυξάνεται με την ηλικία. Οι αλλαγές στον προστάτη είναι συχνές με το πέρασμα των χρόνων, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αγνοούνται. Ο προληπτικός έλεγχος, σύμφωνα με τον γιατρό, δεν είναι λόγος ντροπής, αλλά πράξη ευθύνης.

Ποια συμπτώματα πρέπει να κινητοποιήσουν

Σύμφωνα με τη Cleveland Clinic, υπάρχουν συγκεκριμένα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοούνται. Σε αυτά περιλαμβάνονται η συχνή ή επιτακτική ανάγκη για ούρηση, ιδιαίτερα τη νύχτα, η αδύναμη ροή ούρων ή η ροή που ξεκινά και σταματά, καθώς και πόνος ή κάψιμο κατά την ούρηση.

Επιπλέον, ανησυχητικά θεωρούνται η απώλεια ελέγχου της ουροδόχου κύστης ή του εντέρου, ο πόνος κατά την εκσπερμάτιση, η στυτική δυσλειτουργία, η παρουσία αίματος στο σπέρμα ή στα ούρα, αλλά και πόνοι στη μέση, στο ισχίο ή στο στήθος.

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι όσο νωρίτερα εντοπιστεί ο καρκίνος, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες αποτελεσματικής αντιμετώπισης. Για τον λόγο αυτό, κάθε ύποπτο σύμπτωμα αξίζει την προσοχή και τον απαραίτητο ιατρικό έλεγχο.