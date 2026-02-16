Μια σταγόνα αίματος κρύβει 250 εκατ. κύτταρα: Ο αθέατος μηχανισμός που μας κρατά ζωντανούς
Μια σταγόνα αίματος κρύβει 250 εκατ. ερυθρά αιμοσφαίρια που μεταφέρουν οξυγόνο και απομακρύνουν διοξείδιο του άνθρακα. Πώς λειτουργεί ο αθέατος μηχανισμός της ζωής.
Μια σταγόνα αίματος αρκεί για να αποκαλύψει ένα ολόκληρο, αθέατο σύμπαν. Μέσα της κινούνται περίπου 250 εκατομμύρια ερυθρά αιμοσφαίρια - ένας αδιάκοπος, μικροσκοπικός μηχανισμός που εργάζεται νυχθημερόν για να κρατά τον ανθρώπινο οργανισμό ζωντανό. Αν και αόρατα με γυμνό μάτι, τα κύτταρα αυτά αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ζωής, μεταφέροντας οξυγόνο σε κάθε γωνιά του σώματος.
