Η κρυφή πάθηση που πιθανώς ευθύνεται για την κούρασή σας

Η υπνική άπνοια μπορεί να σας κάνει να αισθάνεστε εξαντλημένοι ακόμα και μετά από μια ολόκληρη νύχτα στο κρεβάτι. Ο λόγος είναι απλός: η αναπνοή σταματά επανειλημμένα ή γίνεται ρηχή κατά τη διάρκεια του ύπνου, προκαλώντας σύντομες αφυπνίσεις που συχνά δεν αντιλαμβάνεστε καν. Με την πάροδο του χρόνου, ο ύπνος γίνεται κατακερματισμένος και λιγότερο αναζωογονητικός.

Η πάθηση είναι κοινή και συχνά παραβλέπεται, ειδικά όταν οι άνθρωποι υποθέτουν ότι η κούραση κατά τη διάρκεια της ημέρας προκαλείται από άγχος, ηλικία ή ένα φορτωμένο πρόγραμμα.

Τι είναι η υπνική άπνοια;

Η υπνική άπνοια είναι μια διαταραχή ύπνου κατά την οποία η αναπνοή σταματά και ξεκινά επανειλημμένα. Στην αποφρακτική υπνική άπνοια, την πιο κοινή μορφή, ο αεραγωγός μπλοκάρεται όταν οι μύες του λαιμού χαλαρώνουν υπερβολικά κατά τη διάρκεια του ύπνου. Πιο σπάνια είναι η κεντρική υπνική άπνοια, η οποία συμβαίνει όταν ο εγκέφαλος δεν στέλνει σωστά σήματα αναπνοής.

Κάθε παύση μπορεί να μειώσει τα επίπεδα οξυγόνου και να ενεργοποιήσει τον εγκέφαλο να ξυπνήσει για λίγο το σώμα, ώστε να ξαναρχίσει η αναπνοή. Αυτό μπορεί να συμβεί πολλές φορές την ώρα, αφήνοντας το άτομο νυσταγμένο, κουρασμένο και ευερέθιστο την επόμενη μέρα.

Ποια είναι τα κύρια συμπτώματα της υπνικής άπνοιας;

Το κλασικό σημάδι είναι το δυνατό ροχαλητό με παύσεις, ήχους πνιγμού, λαχανιάσματος ή ρουθούνισμα κατά τη διάρκεια του ύπνου. Αλλά δεν ροχαλίζουν όλοι με υπνική άπνοια. Μερικοί άνθρωποι ζουν για χρόνια χωρίς να συνειδητοποιούν ότι ο ύπνος τους διακόπτεται.

Συνήθη συμπτώματα:

Ροχαλητό

Παύσεις στην αναπνοή που γίνονται αντιληπτές από τον/την σύντροφο στο κρεβάτι

Λαχάνιασμα, πνιγμός ή ρουθούνισμα κατά τη διάρκεια του ύπνου

Πρωινοί πονοκέφαλοι και ξηροστομία

Συχνό ξύπνημα κατά τη διάρκεια της νύχτας

Ανάγκη ούρησης τη νύχτα

Υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας

Κακή συγκέντρωση, κακή διάθεση κι ευερεθιστότητα

Μια χρήσιμη διάκριση είναι η κούραση έναντι της υπνηλίας. Πολλές παθήσεις μπορούν να προκαλέσουν κόπωση, αλλά μια ακαταμάχητη επιθυμία για ύπνο κατά τη διάρκεια της ημέρας υποδηλώνει περισσότερο μια διαταραχή ύπνου.

Γιατί η υπνική άπνοια μπορεί να είναι μια κρυφή αιτία εξάντλησης;

Η υπνική άπνοια είναι εύκολο να παραβλεφθεί επειδή το άτομο που επηρεάζεται κοιμάται όταν εμφανίζονται τα πιο σημαντικά σημάδια. Μπορεί μόνο να νιώθει ότι ξυπνάει κουρασμένο, ότι χρειάζεται καφεΐνη, ότι δυσκολεύεται στην εργασία ή ότι χάνει το κίνητρό του για καθημερινές δραστηριότητες.

Μπορεί επίσης να μην εντοπιστεί σε άτομα που δεν ταιριάζουν στο… στερεότυπο. Η υπνική άπνοια συχνά σχετίζεται με ηλικιωμένους άνδρες και υπερβολικό βάρος, αλλά μπορεί επίσης να επηρεάσει γυναίκες, νεότερους ενήλικες και άτομα που δεν είναι παχύσαρκα. Στις γυναίκες, τα συμπτώματα μπορεί να είναι λιγότερο εμφανή και πιο πιθανό να εκδηλωθούν ως κόπωση, αϋπνία, πονοκέφαλοι, αλλαγές στη διάθεση ή κακή συγκέντρωση.

Τι συμβαίνει αν αφεθεί χωρίς θεραπεία

Η μη θεραπευμένη υπνική άπνοια δεν είναι απλώς κακός ύπνος. Οι επαναλαμβανόμενες μειώσεις οξυγόνου και τα επαναλαμβανόμενα ξυπνήματα μπορούν να καταπονήσουν την καρδιά, τα αιμοφόρα αγγεία και τον μεταβολισμό. Έχει συνδεθεί με υψηλότερους κινδύνους υψηλής αρτηριακής πίεσης, καρδιακών παθήσεων, εγκεφαλικού επεισοδίου, διαβήτη τύπου 2 και τροχαίων ατυχημάτων που προκαλούνται από υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε κουρασμένο άτομο έχει υπνική άπνοια. Αλλά εάν η κόπωση συνοδεύεται από ροχαλητό, λαχάνιασμα, πρωινούς πονοκεφάλους ή υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα πρέπει να ελεγχθεί.

Πώς διαγιγνώσκεται και αντιμετωπίζεται η υπνική άπνοια;

Η διάγνωση συνήθως απαιτεί μελέτη ύπνου, είτε στο σπίτι είτε σε εργαστήριο ύπνου. Η θεραπεία εξαρτάται από τη σοβαρότητα και την αιτία.

Οι επιλογές μπορεί να περιλαμβάνουν:

διαχείριση βάρους

μείωση του αλκοόλ

διακοπή του καπνίσματος

αλλαγή θέσης ύπνου

χρήση στοματικών συσκευών

θεραπεία θετικής πίεσης αεραγωγών (μηχάνημα CPAP)

χειρουργική επέμβαση (σε επιλεγμένες περιπτώσεις)

Η CPAP παραμένει μια κοινή και αποτελεσματική θεραπεία, επειδή διατηρεί τους αεραγωγούς ανοιχτούς κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Συμπέρασμα

Η υπνική άπνοια μπορεί να είναι ο κρυφός λόγος που ορισμένοι αισθάνονται κουρασμένοι παρά το γεγονός ότι περνούν αρκετές ώρες στο κρεβάτι. Τα βασικά προειδοποιητικά σημάδια δεν είναι μόνο το ροχαλητό, αλλά και το λαχάνιασμα, οι διακοπές της αναπνοής, οι πρωινοί πονοκέφαλοι, η κακή συγκέντρωση και η υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Επειδή υπάρχουν αποτελεσματικές θεραπείες, τα επίμονα συμπτώματα δεν πρέπει να αγνοούνται. Μια μελέτη ύπνου μπορεί να επιβεβαιώσει τη διάγνωση και να βοηθήσει στην αποκατάσταση ενός ασφαλέστερου και πιο ξεκούραστου ύπνου.

Πηγές:

fda.gov

sciencefocus.com

nih.gov

nhs.uk

mayoclinic.org