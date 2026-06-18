Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Νεφρού: Πρώιμα συμπτώματα που πρέπει να γνωρίζετε

Ο καρκίνος του νεφρού μπορεί να είναι σιωπηλός: Τι μας μαθαίνει η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Νεφρού 2026.

Newsbomb

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Νεφρού: Πρώιμα συμπτώματα που πρέπει να γνωρίζετε
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ΥΓΕΙΑ
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Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Νεφρού είναι κάθε χρόνο την τρίτη Πέμπτη του Ιουνίου. Το 2026, πέφτει στις 18 Ιουνίου και σηματοδοτεί το 10ο έτος της εκστρατείας, με επίκεντρο τον καρκίνο του νεφρού και την συναισθηματική ευεξία.

Η Ημέρα θεσπίστηκε από τον Διεθνή Συνασπισμό για τον Καρκίνο του Νεφρού (IKCC) και στοχεύει στην ευαισθητοποίηση, την υποστήριξη των ασθενών και των φροντιστών, και στην ενθάρρυνση καλύτερων συζητήσεων σχετικά με τη διάγνωση, τη θεραπεία και τη ζωή μετά τον καρκίνο του νεφρού.

Με κεντρικό θέμα «Καρκίνος νεφρού και συναισθηματική ευεξία» για το 2026, το IKCC δίνει έμφαση στη συναισθηματική ευεξία, σημειώνοντας ότι πολλοί ασθενείς με καρκίνο του νεφρού αντιμετωπίζουν συναισθηματικές προκλήσεις, αλλά μπορεί να μην τις επικοινωνούν στην ομάδα φροντίδας τους.

Γιατί ο καρκίνος του νεφρού συχνά διαγιγνώσκεται αργά;

Ο καρκίνος του νεφρού μπορεί να είναι δύσκολο να ανιχνευθεί εγκαίρως, επειδή συχνά δεν προκαλεί συμπτώματα στην αρχή. Τα νεφρά βρίσκονται βαθιά στο σώμα, επομένως οι μικροί όγκοι μπορεί να μην προκαλούν πόνο, ορατό πρήξιμο ή εμφανείς σωματικές αλλαγές.

Οι πρώιμοι καρκίνοι των νεφρών συχνά δεν προκαλούν συμπτώματα, ενώ οι μεγαλύτεροι ή πιο προχωρημένοι καρκίνοι μπορεί να προκαλέσουν πιο αισθητές αλλαγές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πολλές περιπτώσεις ανακαλύπτονται κατά τη διάρκεια σαρώσεων ή εξετάσεων που γίνονται για άλλον λόγο.

Ποια είναι τα πρώτα συμπτώματα καρκίνου των νεφρών;

Όπως είπαμε, μπορεί να μην υπάρχουν πρώιμα συμπτώματα. Όταν εμφανιστούν συμπτώματα, ένα από τα πιο σημαντικά προειδοποιητικά σημάδια είναι το αίμα στα ούρα (αιματουρία). Μπορεί να φαίνεται ροζ, κόκκινο, χρώματος τσαγιού ή χρώματος κόλα, και μπορεί να «έρχεται και να φεύγει» ως φαινόμενο κατά την ούρηση.

Άλλα πιθανά συμπτώματα περιλαμβάνουν:

  • Πόνο που δεν υποχωρεί στο πλάι ή στο κάτω μέρος της πλάτης
  • Ένα ογκίδιο ή πρήξιμο στο πλάι, την κοιλιά ή το κάτω μέρος της πλάτης
  • Ανεξήγητη κόπωση
  • Απώλεια όρεξης
  • Ανεξήγητη απώλεια βάρους
  • Πυρετό που επανέρχεται συνεχώς και δεν συνδέεται με αντιληπτή λοίμωξη
  • Γενικό αίσθημα αδιαθεσίας

Αυτά τα συμπτώματα δεν σημαίνουν αυτόματα καρκίνο του νεφρού. Προκαλούνται συχνότερα από παθήσεις όπως η ουρολοίμωξη, οι πέτρες στα νεφρά ή άλλα μη καρκινικά προβλήματα. Αλλά θα πρέπει να ελέγχονται, ειδικά εάν επιμένουν ή επανεμφανίζονται.

καρκινος νεφρου

Ποιος διατρέχει υψηλότερο κίνδυνο;

Οι ακόλουθοι παράγοντες κινδύνου δεν σημαίνουν ότι κάποιος θα αναπτύξει σίγουρα καρκίνο του νεφρού, αλλά μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο. Σημαντικοί παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν:

  • κάπνισμα
  • παχυσαρκία
  • υψηλή αρτηριακή πίεση
  • μακροχρόνια χρήση ορισμένων παυσίπονων
  • ορισμένες γενετικές παθήσεις
  • πέτρες στα νεφρά
  • λοίμωξη από ηπατίτιδα C
  • έκθεση σε τριχλωροαιθυλένιο (σε ορισμένους χώρους εργασίας)

Ο καρκίνος των νεφρών γίνεται πιο συχνός με την ηλικία και μπορεί να σχετίζεται με οικογενειακό ιστορικό, μακροχρόνια αιμοκάθαρση και κληρονομικές διαταραχές.

Πότε πρέπει κάποιος να ζητήσει ιατρική συμβουλή;

Όποιος παρατηρήσει αίμα στα ούρα θα πρέπει να επικοινωνήσει με γιατρό, ακόμα κι αν συμβεί μόνο μία φορά ή δεν είναι επώδυνο. Θα πρέπει επίσης να αξιολογείται ο επίμονος πόνος στα πλευρά ή στην πλάτη, η ανεξήγητη απώλεια βάρους, ένας όγκος, η συνεχής κόπωση ή ο επαναλαμβανόμενος πυρετός.

Δεν υπάρχει τακτικό τεστ ελέγχου για καρκίνο του νεφρού για άτομα με μέτριο κίνδυνο, επομένως η επίγνωση των συμπτωμάτων έχει σημασία. Άτομα με κληρονομικά καρκινικά σύνδρομα ή ισχυρό οικογενειακό ιστορικό μπορεί να χρειάζονται πιο εξατομικευμένη ιατρική καθοδήγηση.

καρκινος νεφρου

Συχνές Ερωτήσεις

Γιατί η φετινή Παγκόσμια Ημέρα για τον Καρκίνο του Νεφρού επικεντρώνεται στη συναισθηματική ευεξία;

Η διάγνωση καρκίνου του νεφρού μπορεί να επηρεάσει πολύ περισσότερα από τη σωματική υγεία. Πολλοί ασθενείς βιώνουν φόβο, αβεβαιότητα, άγχος, κόπωση από τη θεραπεία ή ανησυχία για υποτροπή. Η Παγκόσμια Ημέρα για τον Καρκίνο του Νεφρού δίνει έμφαση στη συναισθηματική ευεξία, επειδή οι ασθενείς μπορεί να μην συζητούν πάντα αυτά τα ζητήματα με την ομάδα φροντίδας τους, ακόμη και όταν επηρεάζουν την καθημερινή ζωή.

Ποιος πρέπει να ρωτήσει για πιθανό γενετικό κίνδυνο για καρκίνο του νεφρού;

Οι περισσότεροι καρκίνοι των νεφρών δεν κληρονομούνται, αλλά οι γενετικές συμβουλές μπορεί να είναι χρήσιμες εάν ο καρκίνος του νεφρού εμφανιστεί σε νεαρή ηλικία, επηρεάσει και τους δύο νεφρούς, εμφανιστεί σε πολλά μέλη της οικογένειας ή συνδέεται με άλλους ασυνήθιστους όγκους ή δερματικά ευρήματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ένας γιατρός μπορεί να συστήσει γενετική συμβουλευτική ή εξειδικευμένη αξιολόγηση.

Ποιες εξετάσεις χρησιμοποιούνται όταν υπάρχει υποψία καρκίνου του νεφρού;

Οι γιατροί μπορούν να ξεκινήσουν με εξετάσεις ούρων, εξετάσεις αίματος και απεικόνιση. Ο υπέρηχος μπορεί να ανιχνεύσει ορισμένες νεφρικές μάζες, ενώ οι αξονικές ή μαγνητικές τομογραφίες χρησιμοποιούνται συχνά για την λεπτομερέστερη εξέταση του νεφρού. Εάν υπάρχει υποψία καρκίνου, συνήθως απαιτείται παραπομπή σε ουρολόγο ή σε ογκολόγο.

Μπορεί να προληφθεί ο καρκίνος των νεφρών;

Δεν μπορούν να προληφθούν όλες οι περιπτώσεις, αλλά ο κίνδυνος μπορεί να μειωθεί με την αποφυγή του καπνίσματος, τη διατήρηση ενός υγιούς βάρους, τον έλεγχο της υψηλής αρτηριακής πίεσης και την μείωση της έκθεσης σε επιβλαβείς χημικές ουσίες στον χώρο εργασίας, όπου είναι απαραίτητο. Άτομα με γνωστό κληρονομικό κίνδυνο μπορεί να χρειάζονται εξατομικευμένη παρακολούθηση.

Συμπέρασμα

Η Παγκόσμια Ημέρα για τον Καρκίνο του Νεφρού αποτελεί υπενθύμιση ότι είναι σιωπηλός καρκίνος στα αρχικά του στάδια, αλλά ορισμένα συμπτώματα δεν πρέπει ποτέ να αγνοούνται. Αίμα στα ούρα, επίμονος πόνος στα πλευρά ή στην πλάτη, ανεξήγητη απώλεια βάρους, κόπωση, πυρετός ή ένας όγκος κοντά στην περιοχή των νεφρών χρήζουν πάντοτε ιατρικής αξιολόγησης.

Η ευαισθητοποίηση της Ημέρας δεν αφορά τον πανικό. Αφορά την έγκαιρη αναγνώριση προειδοποιητικών σημαδιών και την υποστήριξη των σωματικών και συναισθηματικών αναγκών των ατόμων που έχουν προσβληθεί από καρκίνο των νεφρών.

Πηγές:
ikcc.org
maxhealthcare.in
cancer.org
cdc.gov
clevelandclinic.org

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