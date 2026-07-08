Βαλβιδοπάθειες Καρδιάς: Οι νέες ελάχιστα επεμβατικές θεραπείες που αλλάζουν τη ζωή των ασθενών

Γράφει ο Δρ. Άνταμ Τάλεμπ, Επεμβατικός Καρδιολόγος Τμήμα Σύμπλοκης Στεφανιαίας Νόσου, Δομικών Καρδιοπαθειών και Πνευμονικής Αγγειοπλαστικής Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

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Βαλβιδοπάθειες Καρδιάς: Οι νέες ελάχιστα επεμβατικές θεραπείες που αλλάζουν τη ζωή των ασθενών
ΥΓΕΙΑ
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Οι παθήσεις των καρδιακών βαλβίδων αποτελούν μία από τις συχνότερες αιτίες καρδιακής δυσλειτουργίας, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, η αντιμετώπισή τους ήταν σχεδόν αποκλειστικά χειρουργική, απαιτώντας ανοιχτό χειρουργείο και μακρά περίοδο αποκατάστασης. Σήμερα, χάρη στις εξελίξεις της επεμβατικής καρδιολογίας, ένας ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός ασθενών μπορεί να αντιμετωπιστεί με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, χωρίς μεγάλες τομές και με σημαντικά ταχύτερη επιστροφή στην καθημερινότητα.

Όταν η καρδιακή βαλβίδα δεν λειτουργεί σωστά

Η καρδιά διαθέτει τέσσερις βαλβίδες, οι οποίες λειτουργούν σαν «πύλες» που εξασφαλίζουν τη σωστή κατεύθυνση της ροής του αίματος. Όταν κάποια από αυτές στενέψει ή δεν κλείνει σωστά, η καρδιά αναγκάζεται να δουλεύει πιο έντονα, με αποτέλεσμα την εμφάνιση συμπτωμάτων όπως δύσπνοια, εύκολη κόπωση, μειωμένη αντοχή και, σε πιο προχωρημένες περιπτώσεις, καρδιακή ανεπάρκεια ή σοβαρές αρρυθμίες.

Πολλοί ασθενείς αποδίδουν τα συμπτώματα αυτά στην ηλικία, καθυστερώντας τη διάγνωση. Ωστόσο, ένας υπερηχογραφικός έλεγχος μπορεί να αναδείξει έγκαιρα το πρόβλημα και να οδηγήσει στην κατάλληλη θεραπεία.

Η επανάσταση της TAVI στην αορτική βαλβίδα

Η μεγαλύτερη πρόοδος των τελευταίων ετών αφορά στη στένωση της αορτικής βαλβίδας, μιας πάθησης που μπορεί να εξελιχθεί σε απειλητική κατάσταση για τη ζωή.

Η διαδερμική εμφύτευση αορτικής βαλβίδας (TAVI) έχει αλλάξει ριζικά τα δεδομένα. Μέσω μιας μικρής παρακέντησης στο πόδι, οι Επεμβατικοί Καρδιολόγοι μπορούν να οδηγήσουν μια νέα βαλβίδα μέχρι την καρδιά και να την τοποθετήσουν μέσα στην παλιά, χωρίς να απαιτείται ανοιχτό χειρουργείο. Η νέα βαλβίδα τοποθετείται στη θέση της παλαιάς και αναλαμβάνει άμεσα τη λειτουργία της.

Η μέθοδος εφαρμόστηκε αρχικά σε ασθενείς πολύ προχωρημένης ηλικίας ή υψηλού χειρουργικού κινδύνου. Ωστόσο, τα εξαιρετικά αποτελέσματα, οδήγησαν στη σταδιακή διεύρυνση των ενδείξεων και σήμερα αποτελεί την προτιμώμενη θεραπευτική επιλογή για μεγάλο αριθμό ασθενών άνω των 70 ετών, σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες.

Νέες λύσεις για τη μιτροειδή και την τριγλώχινα βαλβίδα

Η τεχνολογική εξέλιξη δεν περιορίστηκε μόνο στην αορτική βαλβίδα. Σημαντικές εξελίξεις έχουν σημειωθεί και στην αντιμετώπιση της ανεπάρκειας της μιτροειδούς και της τριγλώχινας βαλβίδας.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι βαλβίδες αυτές δεν κλείνουν πλήρως, επιτρέποντας στο αίμα να παλινδρομεί προς τα πίσω. Το αποτέλεσμα είναι η εμφάνιση δύσπνοιας, κατακράτησης υγρών και σταδιακής επιβάρυνσης της καρδιακής λειτουργίας.

Για ασθενείς που δεν μπορούν να υποβληθούν σε χειρουργείο, υπάρχουν ειδικές διαδερμικές τεχνικές, όπως το MitraClip, οι οποίες επιτρέπουν τη βελτίωση της λειτουργίας της βαλβίδας μέσω καθετήρων, χωρίς ανοιχτή επέμβαση. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται τα συμπτώματα και βελτιώνεται σημαντικά η ποιότητα ζωής των ασθενών.

Δρ. Άνταμ Τάλεμπ

Δρ. Άνταμ Τάλεμπ, Επεμβατικός Καρδιολόγος Τμήμα Σύμπλοκης Στεφανιαίας Νόσου, Δομικών Καρδιοπαθειών και Πνευμονικής Αγγειοπλαστικής Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Αντικατάσταση βαλβίδων χωρίς επανεγχείρηση

Μία ακόμη σημαντική εξέλιξη αφορά ασθενείς που έχουν ήδη υποβληθεί στο παρελθόν σε χειρουργική αντικατάσταση βαλβίδας και μετά από χρόνια παρουσιάζουν εκφύλιση της προσθετικής βαλβίδας.

Σήμερα, σε επιλεγμένες περιπτώσεις, μπορεί να πραγματοποιηθεί νέα εμφύτευση βαλβίδας μέσα στην παλιά («Valve-in-Valve» τεχνική), αποφεύγοντας ένα δεύτερο μεγάλο χειρουργείο και τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται.

Εξατομικευμένη θεραπεία για κάθε ασθενή

Παρά τη θεαματική πρόοδο της τεχνολογίας, δεν υπάρχει μία λύση που να ταιριάζει σε όλους. Κάθε βαλβίδα, κάθε ανατομία και κάθε ασθενής είναι διαφορετικός.

Η επιλογή της κατάλληλης θεραπείας βασίζεται σε εξειδικευμένες απεικονιστικές εξετάσεις, όπως υπερηχογραφήματα και αξονικές τομογραφίες, καθώς και στη συνεργασία Επεμβατικών Καρδιολόγων και Καρδιοχειρουργών. Η απόφαση λαμβάνεται εξατομικευμένα, με στόχο τη μέγιστη ασφάλεια και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον κάθε ασθενή ξεχωριστά.

Το μέλλον είναι ήδη εδώ

Η επεμβατική καρδιολογία εξελίσσεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς. Τεχνολογίες που πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν αδύνατες αποτελούν πλέον καθημερινή κλινική πρακτική, προσφέροντας λύσεις σε ασθενείς που παλαιότερα δεν είχαν θεραπευτικές επιλογές.

Το αποτέλεσμα είναι λιγότερη επιβάρυνση για τον οργανισμό, μικρότερη διάρκεια νοσηλείας, ταχύτερη αποκατάσταση και, κυρίως, καλύτερη ποιότητα ζωής. Για χιλιάδες ασθενείς με βαλβιδοπάθειες, η νέα εποχή της καρδιολογίας δεν είναι πλέον το μέλλον. Είναι το παρόν.

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