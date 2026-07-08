Η «δεύτερη Σελήνη» της Γης φωτογραφήθηκε για πρώτη φορά

Ονομάζεται Kamo’oalewa, μια ονομασία που προέρχεται από τη Χαβάη, καθώς εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 2016 από ένα τηλεσκόπιο που βρίσκεται εκεί

Δημήτρης Δρίζος

Η «δεύτερη Σελήνη» της Γης φωτογραφήθηκε για πρώτη φορά
WHAT THE FACT
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  • Το αντικείμενο Kamo’oalewa, γνωστό και ως «δεύτερη Σελήνη» της Γης, φωτογραφήθηκε για πρώτη φορά με καθαρή εικόνα και θεωρείται ημι-δορυφόρος που περνά κοντά από τη Γη κάθε 45 χρόνια.
  • Το Kamo’oalewa πιθανόν προέρχεται από κομμάτι της Σελήνης μας, που εκτοξεύτηκε πριν από 1 έως 10 εκατομμύρια χρόνια λόγω μεγάλης σύγκρουσης.
  • Η κινεζική αποστολή Tianwen-2 πλησίασε το Kamo’oalewa σε απόσταση 12 μιλίων και θα το μελετήσει για έναν χρόνο πριν επιχειρήσει συλλογή δειγμάτων.
  • Η διάμετρος του Kamo’oalewa εκτιμάται μεταξύ 40 και 100 μέτρων, καθιστώντας το το μικρότερο βραχώδες αντικείμενο που έχει επισκεφτεί διαστημικό σκάφος.
  • Τα δείγματα από το Kamo’oalewa αναμένεται να προσφέρουν νέες γνώσεις για την προέλευσή του, τη σύστασή του και πιθανή παρουσία νερού.
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Η «δεύτερη Σελήνη» της Γης φωτογραφήθηκε για πρώτη φορά, προσφέροντας την πιο καθαρή εικόνα που έχουμε μέχρι σήμερα για το μικρό αντικείμενο στο διάστημα που περνά κοντά από τον πλανήτη μας μία φορά κάθε λίγες δεκαετίες.

Ονομάζεται Kamo’oalewa, μια ονομασία που προέρχεται από τη Χαβάη, καθώς εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 2016 από ένα τηλεσκόπιο που βρίσκεται στη Χαβάη. Αν και στην πραγματικότητα πρόκειται για κάτι που οι επιστήμονες αποκαλούν «ημι-δορυφόρο», ο χαρακτηρισμός «δεύτερη Σελήνη» έχει επικρατήσει.

Ένας από τους λόγους είναι ότι ορισμένοι ερευνητές έχουν προτείνει πως αυτό το κομμάτι βράχου στο διάστημα μπορεί να προέρχεται από τη δική μας Σελήνη, αποτελώντας τμήμα της που αποκολλήθηκε πριν από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με το Space, πριν από 1 έως 10 εκατομμύρια χρόνια μια μεγάλη σύγκρουση ενδέχεται να εκτόξευσε ένα κομμάτι από τη Σελήνη μας, και αυτό το κομμάτι θα μπορούσε να είναι το Kamo’oalewa.

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Η Γη διαθέτει στην πραγματικότητα αρκετούς τέτοιους ημι-δορυφόρους, όμως το Kamo’oalewa είναι ο πιο κοντινός στον πλανήτη μας. Περνά κοντά από τη Γη περίπου κάθε 45 χρόνια, καθώς κινείται σε τροχιά γύρω από τον Ήλιο.

Λόγω του τρόπου με τον οποίο είναι διαμορφωμένη η τροχιά του, φαίνεται να κινείται γύρω από τη Γη, ακολουθώντας μια παρόμοια πορεία γύρω από τον Ήλιο. Για το μισό διάστημα βρίσκεται πιο κοντά μας και για το άλλο μισό απομακρύνεται.

Οι παρατηρήσεις αυτού του διαστημικού «παράξενου» αντικειμένου έγιναν από την κινεζική αποστολή με το σκάφος Tianwen-2, το οποίο εκτοξεύθηκε πέρυσι και ταξίδεψε περίπου 620 εκατομμύρια μίλια για να φτάσει στο Kamo’oalewa.

Το διαστημόπλοιο πλησίασε σε απόσταση περίπου 12 μιλίων από τη «δεύτερη Σελήνη» και θα περάσει έναν χρόνο μελετώντας την, πριν επιχειρήσει να συλλέξει δείγμα από τον διαστημικό βράχο.

Η «δεύτερη Σελήνη» εκτιμάται ότι έχει διάμετρο από 40 έως 100 μέτρα, γεγονός που σημαίνει ότι θα μπορούσε να είναι το μικρότερο αντικείμενο βραχώδους σύστασης στο οποίο έχει ταξιδέψει ποτέ διαστημικό σκάφος της ανθρωπότητας.

Αν καταφέρουν να συλλέξουν δείγματα, αυτά θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους επιστήμονες να μάθουν με βεβαιότητα από πού προήλθε και αν πράγματι αποτελούσε κάποτε μέρος της δικής μας Σελήνης.

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Οι ερευνητές ελπίζουν να ανακαλύψουν από τι αποτελείται, αν περιέχει ίχνη νερού, αλλά και μια σειρά από άλλα χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν περισσότερα στοιχεία για τη φύση του.

Γνωρίζουμε πολύ λίγα πράγματα για το Kamo’oalewa, καθώς είναι εξαιρετικά μικρό, ανακαλύφθηκε ουσιαστικά μόλις πριν από μία δεκαετία και αυτή είναι η πρώτη καθαρή εικόνα που έχουμε καταφέρει να τραβήξουμε.

Αν ήταν πραγματική Σελήνη, θα έπρεπε να βρίσκεται σε κανονική τροχιά γύρω από τη Γη. Αντίθετα, απλώς ακολουθεί πολύ κοντά την τροχιά της Γης γύρω από τον Ήλιο, διαγράφοντας μια ελλειπτική πορεία.

Υπάρχουν ακόμη αμέτρητα άγνωστα στοιχεία για το Ηλιακό μας Σύστημα, όμως πλέον γνωρίζουμε λίγο περισσότερα για ένα μικρό κομμάτι του, το οποίο ακολουθεί τον πλανήτη μας στο ταξίδι του γύρω από τον Ήλιο.

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