Τουρκία: Δεν ζητάει μόνο τα μαχητικά F-35 – Ποιες απαιτήσεις θέτει στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Snapshot Η Τουρκία ζητά την άρση των περιορισμών στην αμυντική βιομηχανία της και μεγαλύτερη συμμετοχή στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες ασφάλειας στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Τα αιτήματα της Τουρκίας περιλαμβάνουν συστήματα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας, τεχνολογίες κινητήρων, άδειες εξαγωγής, κοινή παραγωγή και συμμετοχή σε χρηματοδοτικά ταμεία.

Η Τουρκία επιδιώκει να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή αμυντική αρχιτεκτονική και στα μηχανισμούς κοινών προμηθειών όπως το SAFE. Snapshot powered by AI

Στα αιτήματα που θα θέσει ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στους Ευρωπαίους και τον Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, αναφέρεται δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Daily Sabah.

«Τα αιτήματα της Τουρκίας πρέπει να εισακουστούν», σχολιάζει η εφημερίδα και αναφέρει ότι η σημερινή Τουρκία δεν είναι, όπως ήταν κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, απλώς μια «χώρα της νότιας πτέρυγας» του ΝΑΤΟ, η οποία χαίρει εκτίμησης για τον μεγάλο στρατό της και τη στρατηγική γεωγραφική της θέση.

«Η Τουρκία κατέχει πλέον θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ως ο σημαντικότερος κεντρικός παράγοντας για την ασφάλεια της νότιας πτέρυγας της Συμμαχίας. Αποτελεί κορυφαίο παραγωγό στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και πρωτοπόρο στην ανάπτυξη τεχνολογίας, διαθέτοντας προηγμένες κρατικές δυνατότητες, ικανή να επιτυγχάνει αποτελέσματα και να ασκεί επιρροή σε ζώνες κρίσης μέσω της διπλωματικής της ισχύος», τονίζει η εφημερίδα.

Και συνεχίζει: «Συνεισφέρει συγκεκριμένα στο ΝΑΤΟ όχι ως αποδέκτης ασφάλειας, αλλά ως παραγωγός ασφάλειας μέσω των δικών της δυνατοτήτων και ισχύος, και χαράσσει ένα όραμα για το μέλλον».

Έτσι η Sabah υποστηρίζει ότι η Τουρκία θα ζητήσει την άρση των περιορισμών στην αμυντική βιομηχανία της, μεγαλύτερη συμμετοχή της στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες ασφάλειας και την ενσωμάτωση του αμυντικού τομέα της στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα ασφάλειας.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και ο υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ έχουν δηλώσει πρόσφατα ότι οι περιορισμοί στο εμπόριο αμυντικού εξοπλισμού βλάπτουν την αλληλεγγύη της Βορειοατλαντικής συμμαχίας.

«Αυτά τα αιτήματα δεν περιορίζονται μόνο στο θέμα των F-35 ή στον εκσυγχρονισμό των F-16. Καλύπτουν επίσης μια σειρά άλλων θεμάτων, όπως τα συστήματα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας, τις τεχνολογίες κινητήρων, τις άδειες εξαγωγής, τα μοντέλα κοινής παραγωγής και τη συμμετοχή σε χρηματοδοτικά ταμεία», τονίζει η εφημερίδα.

Μάλιστα αποκαλεί «ζήτημα στρατηγικής σημασίας» να μην μείνει η Τουρκία εκτός της αμυντικής αρχιτεκτονικής της Ε.Ε. Ο αποκλεισμός της Τουρκίας, η οποία δεν είναι μέλος της ΕΕ, από τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής άμυνας και από μηχανισμούς κοινών προμηθειών όπως το SAFE θα αποτελέσει ένα ζήτημα που θα τεθεί επί τάπητος, αναφέρει η Sabah. Παράλληλα σημειώνει ότι η συνεχίζεται η συζήτηση σχετικά με το αν η Τουρκία θα ενταχθεί στο σύστημα αμυντικών προμηθειών, το οποίο επί του παρόντος ανέρχεται σε 150 δισεκατομμύρια ευρώ.

«Ένα άλλο θέμα που θα θέσει η Τουρκία στην ημερήσια διάταξη είναι η ανάγκη πλήρους εφαρμογής της «έννοιας ασφάλειας 360 μοιρών» του ΝΑΤΟ. Η Άγκυρα δεν απορρίπτει την προτεραιότητα που αποδίδεται στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας στην ατζέντα του ΝΑΤΟ. Αυτό το έχει αποδείξει μέσω των συγκεκριμένων πολιτικών της. Ωστόσο, αντιτίθεται στο να περιορίζεται ο ορίζοντας ασφάλειας του ΝΑΤΟ αποκλειστικά στην ανατολική πτέρυγα», σημειώνει η Sabah.



«Υποστηρίζει ότι ούτε οι απειλές που προκύπτουν από τη νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ μπορούν να θεωρηθούν δευτερεύουσες. Στο πλαίσιο αυτό, ζητά να δοθεί προτεραιότητα, στη στρατηγική του ΝΑΤΟ για το νότο, σε αυστηρά μέτρα κατά των κινδύνων για την ενεργειακή ασφάλεια και την ασφάλεια του εφοδιασμού, της μαζικής μετανάστευσης και των τρομοκρατικών απειλών που απορρέουν από την αστάθεια που επικεντρώνεται στη Μέση Ανατολή, τη Μεσόγειο και την Αφρική», αναφέρει η εφημερίδα.

«Εν κατακλείδι, η παρουσία της Τουρκίας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι πολυδιάστατη. Αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη του ΝΑΤΟ. Κατέχει ηγετική θέση στην Ευρώπη στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Η γεωπολιτική της θέση, το διπλωματικό της βάρος, η ικανότητά της στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ο ρόλος της στην ισορροπία στη Μαύρη Θάλασσα και η σημασία της στη νότια πτέρυγα δεν μπορούν να αγνοηθούν. Κατά συνέπεια, αναμένει αμοιβαιότητα από τους συμμάχους της, ανάλογη με αυτό το βάρος», καταλήγει η Sabah.