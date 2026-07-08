Μουντιάλ 2026: Το επικό ντελίριο Αργεντινού εκφωνητή που έγινε viral στο 3-2 της Αργεντινής

Ο Αργεντινός εκφωνητής δε μπορούσε να συγκρατήσει τη χαρά του για την επική ανατροπή της «Αλμπισελέστε» 

Δημήτρης Δρίζος

Μουντιάλ 2026: Το επικό ντελίριο Αργεντινού εκφωνητή που έγινε viral στο 3-2 της Αργεντινής

Ο Πάμπλο Χιράλτ ο αργεντινός εκφωνητής που «εξερράγη» στο γκολ ισοφάρισης του Μέσι 

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Ο Λιονέλ Μέσι ήταν για ακόμη μια φορά ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην μυθική ανατροπή της Αργεντινής απέναντι στην Αίγυπτο με 3-2, με το σκορ μέχρι το 79΄ να είναι 2-0 υπέρ της Αιγύπτου.

Ωστόσο ο Μέσι έβγαλε ξανά την μπαγκέτα του, πήρε από το χέρι την Αργεντινή και με μια δική του ασίστ στον Ρομέρο στο 79ο λεπτό έδωσε πνοή στην «Αλμπισελέστε» προτού με μια δική του βολίδα από την μεγάλη περιοχή καταφέρει να κερδίσει τον Αιγύπτιο τερματοφύλακα και να φέρει το ματς στα «ίσια».

Εκτός από την συγκλονιστική εκτέλεση του Λιονέλ Μέσι για να γράψει το 2-2, εξίσου συγκλονιστική και καθηλωτική ήταν η περιγραφή του Αργεντινού εκφωνητή, Πάμπλο Χιράλτ που βρισκόταν στο Atlanta Stadium στις ΗΠΑ και δε μπορούσε να συγκρατήσει τον ενθουσιασμό του για την ανατροπή και το γκολ του Ένζο Φερνάντες για το 3-2 που εκτυλισσόταν μπροστά στα μάτια του.

Ο Χιράλτ είναι ευρέως γνωστός στην Λατινική Αμερική για τις έντονες και παθιασμένες περιγραφές αγώνων ενώ είχε γίνει viral το 2022 για τη συνέντευξη του στον Μέσι, καθώς είχε ξεσπάσει σε δάκρυα συγκίνησης όταν είχε την ευκαιρία να καθίσει απέναντι στον Αργεντινό σουπερστάρ.

Δείτε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο από εκείνη τη συνέντευξη:

https://www.instagram.com/reel/DTDfkmeEiPz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Χθες κατάφερε να γίνει ξανά viral χάρη στο αυθόρμητο ξέσπασμα του στο γκολ της ισοφάρισης του Μέσι για το 2-2. Ο Χιράλτ σε βίντεο που δημοσίευσε ο ίδιος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter δε μπορεί να συγκρατήσει την χαρά του. Φαίνεται να φωνάζει πολλές φορές τη λέξη «γκολ», ενώ λίγο αργότερα από την φρενίτιδα ενθουσιασμού που τον διακατείχε αρπάζει από τη μπλούζα τον συνάδελφο που καθόταν δίπλα του και τον ταρακουνά.

Τα μάτια του Χιράλτ από την ένταση της στιγμής έχουν βουρκώσει ενώ το πρόσωπό του έχει γίνει κατακόκκινο. Το αστείο της υπόθεσης είναι πως ακριβώς πίσω του στα δημοσιογραφικά κάθεται ο άλλοτε παλαίμαχος επιθετικός της Αργεντινής Κάρλος Τέβεζ.

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