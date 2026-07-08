Μουντιάλ 2026: Συναγερμός στη Νορβηγία ενόψει Αγγλίας - Δύο παίκτες έχουν τεθεί εκτός λόγω ίωσης

Ανησυχία επικρατεί στις τάξεις της Νορβηγίας ενόψει της ιστορικής αναμέτρησης με την Αγγλία (12/07, 00:00), αφού πρόκειται για την πρώτη φορά που η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου φτάνει στους «8» του Μουντιάλ, ωστόσο αρκετοί ποδοσφαιριστές φαίνεται πως είναι άρρωστοι σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Όπως αναφέρει η Νορβηγική ιστοσελίδα dagbladet ο προπονητής της Νορβηγίας, Στόλε Σολμπάκεν, αποκάλυψε πως υπάρχουν παίκτες στο Νορβηγικό «στρατόπεδο» που δεν ένιωθαν καλά και αντιμετωπίζουν συμπτώματα ίωσης.

Όμως τα νέα φαίνεται να είναι ενθαρρυντικά μιας και ο Σολμπάκεν συμπλήρωσε πως «η κατάσταση τους βελτιώνεται».

Η συγκυρία είναι κάθε άλλο παρά ιδανική για τη Νορβηγία, η οποία προέρχεται από μια εντυπωσιακή νίκη στους «16» επί της Βραζιλίας και τώρα πρέπει να προετοιμαστεί για την Αγγλία, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας εντός της ομάδας.

Ο Σολμπάκεν παραδέχτηκε ότι τα προβλήματα υγείας συνεχίζουν να ταλαιπωρούν την ομάδα, αν και υποβάθμισε τη σοβαρότητα της κατάστασης, καθώς η ομάδα του απέχει μόλις λίγες ημέρες από έναν από τους σημαντικότερους αγώνες στην ιστορία της χώρας.

«Στην ουσία, μόνο ο Γιόργκεν (σ.σ Στραντ Λάρσεν) είχε πυρετό», δήλωσε ο Σόλμπακεν, σύμφωνα με το Dagbladet. «Αλλά υπήρξαν και μερικά περιστατικά βήχα και βραχνάδας, διάσπαρτα εδώ και εκεί. Ωστόσο, υπάρχουν και κλιματισμός, πτήσεις, αποδυτήρια και όλα αυτά. Είμαστε πάνω από 50 άτομα, οπότε θα ήταν παράξενο αν δεν εμφανιζόταν το ένα ή το άλλο σύμπτωμα».

Ο Στραντ Λάρσεν έχασε τον πρώτο αγώνα της Νορβηγίας στο τουρνουά εναντίον του Ιράκ λόγω πυρετού, ενώ ο Μάρκους Χόλμγκρεν Πέντερσεν δεν μπόρεσε να αγωνιστεί στη νίκη της Νορβηγίας επί της Βραζιλίας λόγω ασθένειας.

Τα πολλά ταξίδια και το απαιτητικό πρόγραμμα της διοργάνωσης φαίνεται να έχουν επιβαρύνει τον Χαάλαντ και την παρέα του που καλούνται να υπερκεράσουν ακόμα ένα εμπόδιο, αυτή τη φορά εξωαγωνιστικό.

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