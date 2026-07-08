Σφακιά: Αγωνία για τον 65χρονο ψαροντουφεκά που χάθηκε στη θάλασσα - «Χτενίζουν» την περιοχή

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το βράδυ της Τρίτης μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια και παράκτια περιοχή του Φραγκοκάστελλου για τον εντοπισμό 65χρονου υποβρύχιου αλιέα που αγνοείται.

Ο 65χρονος είχε μεταβεί μόνος του το μεσημέρι της Τρίτης στο λιμανάκι του Φραγκοκάστελλου για ψαροντούφεκο. Οι ώρες πέρασαν, όμως ο άνδρας δεν επέστρεψε και δεν έδωσε σημεία ζωής, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία.

Σύμφωνα με το neakriti.gr στις 21:15 ενημερώθηκε το Λιμεναρχείο και αμέσως στήθηκε επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Οι έρευνες συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, παρά το γεγονός ότι το σκοτάδι δυσχέραινε σημαντικά τις προσπάθειες των δυνάμεων.

Με το πρώτο φως της ημέρας η κινητοποίηση συνεχίστηκε με την ίδια ένταση, με τις Αρχές να ερευνούν τη θαλάσσια και παράκτια ζώνη στην ευρύτερη περιοχή του Φραγκοκάστελλου.

Οι έρευνες παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο τον όσο το δυνατόν ταχύτερο εντοπισμό του 65χρονου.