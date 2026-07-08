Bertrand Grébaut: Πέθανε στα 44 του ο διάσημος Γάλλος σεφ νικημένος από τον καρκίνο

Ο Bertrand Grébaut, σεφ και συνιδρυτής του Septime, πέθανε σε ηλικία 44 ετών από καρκίνο.

Νατάσα Παυλοπούλου

Bertrand Grébaut: Πέθανε στα 44 του ο διάσημος Γάλλος σεφ νικημένος από τον καρκίνο
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η παριζιάνικη γαστρονομία έχασε μια από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της. Ο Bertrand Grébaut πέθανε στο Παρίσι τη νύχτα της 2ας προς 3η Ιουλίου, σε ηλικία 44 ετών, μετά από μάχη με τον καρκίνο. Ο επιχειρηματικός του συνεργάτης, Théophile Pourriat, ανακοίνωσε την είδηση ​​στις 4 Ιουλίου στον λογαριασμό Instagram του εστιατορίου Septime.

«Με τεράστια θλίψη ανακοινώνω τον θάνατο του Bertrand. Πάλεψε με όλη του τη δύναμη και με απέραντο θάρρος ενάντια στην ασθένεια», έγραψε, προσθέτοντας ότι «έχασε τον καλύτερό του φίλο, τον επιχειρηματικό του συνεργάτη, τον αδελφό του». Ο Grébaut μεγάλωσε στο 5ο διαμέρισμα του Παρισιού και αρχικά ασχολήθηκε με τις γραφικές τέχνες πριν εγγραφεί, σε ηλικία 20 ετών, στη σχολή μαγειρικής Ferrandi, από την οποία αποφοίτησε πρώτος στην τάξη του. Εκεί γνώρισε τη μελλοντική του συνεργάτιδα, σεφ Tatiana Levha, νυν ιδιοκτήτρια των Le Servan και Double Dragon.

Από το Arpège στο Septime: η γέννηση μιας ιδέας

Μετά από μια απαιτητική θητεία στο La Table de Robuchon, μια πρακτική άσκηση με τον Alain Passard στο L'Arpège αποκάλυψε το πραγματικό του ταλέντο. Στη συνέχεια ανέλαβε τα ηνία στο L'Agapé στο 17ο διαμέρισμα, όπου κέρδισε ένα αστέρι Michelin σε ηλικία μόλις 26 ετών. Αλλά ο κόσμος της κλασικής υψηλής γαστρονομίας δεν του ταίριαζε. Πέρασε επτά μήνες στην Ασία και επέστρεψε το 2011 για να ανοίξει το Septime στην οδό Charonne στο 11ο διαμέρισμα με τον παιδικό του φίλο Théophile Pourriat.

Με φόντο το ακμάζον κίνημα της «μπιστρονομίας», το εστιατόριο καθιέρωσε ένα μοναδικό στυλ: ένα χαλαρό περιβάλλον με ξύλινη επένδυση, χωρίς τραπέζια, προκαθορισμένα μενού και τοπική κουζίνα , με βιολογικά προϊόντα. Ακολούθησε ένα αστέρι Michelin το 2014 και μια θέση στη λίστα με τα 50 καλύτερα εστιατόρια του κόσμου το 2016. Η αυτοκρατορία έχει επεκταθεί και περιλαμβάνει τα Clamato, La Cave, το ζαχαροπλαστείο Tapisserie και το Auberge d'une Île στην περιοχή Perche.

«Ένας σεφ τόσο διακριτικός όσο και ταλαντούχος, σε μεγάλο βαθμό έξω από το τρέχον σύστημα, ο Bertrand Grébaut εκπαίδευσε πολλούς νέους μάγειρες και ενστάλαξε μια νέα προσέγγιση στο επάγγελμα, ένα μείγμα υψηλών προδιαγραφών και ενός χαλαρού στυλ», έγραψε ο ιστότοπος Bouillantes.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:15ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Σε κρίσιμη κατάσταση στο Θριάσιο ο 24χρονος που πυροβολήθηκε ύστερα από καταδίωξη - Φέρει τραύμα στο πίσω μέρος του κεφαλιού - Στο Ναύπλιο ο αρχηγός της ΕΛΑΣ

12:11LIFESTYLE

Σλούκας, Βέσελι και Ντάνστον παρεάκι για μπάνιο στη Μύκονο

12:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης – Ερντογάν: Η υποδοχή και η χειραψία στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ - ΦΩΤΟ

12:07LIFESTYLE

Η Γη της Ελιάς: Απόψε το καθηλωτικό φινάλε – Η έκπληξη που περιμένει το κοινό

12:04ΕΛΛΑΔΑ

Μισθολογική «βόμβα» στην Estée Lauder Hellas – «Μας εμπαίζει για τον κατώτατο εταιρεία με υπερκέρδη», λένε εργαζόμενοι στο Newsbomb

12:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Τι σημαίνει η χειρονομία «Χ» που έκανε ο προπονητής της Αιγύπτου

12:00LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Σειρές και Μουντιάλ στην καλοκαιρινή μάχη της πρώτης θέσης

11:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιμένει η Καρυστιανού για δήθεν ανεμογεννήτριες στα καμένα παρά τις διαψεύσεις Παπασταύρου

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Σκανδαλώδης σχέση: O γαμπρός παντρεύτηκε την πεθερά του - «Έριξε» το διαδίκτυο το βίντεο της τελετής

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Δωρεάν κλιματιστικά σε ευάλωτα νοικοκυριά - Πώς θα κάνετε αίτηση

11:49LIFESTYLE

Ιορδάνης Χασαπόπουλος: H εξομολόγησή του στον «αέρα» - «Μπαίνω για χειρουργείο»

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Ναυαγοσώστρια σώζει 7 άτομα στην Κεφαλονιά: «Όταν έβγαλα έξω δύο αδελφάκια, η μητέρα τους ήρθε κλαίγοντας να με ευχαριστήσει»

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Εκπαιδευόμενη πιλότος προσγείωσε μόνη της αεροσκάφος, αφού ο εκπαιδευτής αυτοκτόνησε την στιγμή που πετούσαν

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα γερνά – Το 2050 οι Έλληνες θα είναι 2 εκατομμύρια λιγότεροι

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικός Τύπος: «Ο Μητσοτάκης ξεπέρασε τα όρια στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ - Προκλητικές δηλώσεις»

11:27ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ: «Δεν ισχύει η εκεχειρία με την Τεχεράνη, το Ιράν είναι καρκίνωμα» - Οι έπαινοι για Ερντογάν, «Μπίμπι» και... Σι

11:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στον Άρειο Πάγο ο Βελόπουλος για τη δήλωση Γεωργιάδη περί δωροδοκίας του Τσίπρα

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Σφακιά: Αγωνία για τον 65χρονο ψαροντουφεκά που χάθηκε στη θάλασσα - «Χτενίζουν» την περιοχή για το εντοπισμό του

11:17ΚΟΣΜΟΣ

Ο πόλεμος στο Ιράν άλλαξε τον χάρτη των διακοπών: Πώς επηρεάζονται Ντουμπάι, Αίγυπτος και Ελλάδα

11:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Συναγερμός στη Νορβηγία ενόψει Αγγλίας - Δύο παίκτες έχουν τεθεί εκτός λόγω ίωσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:17LIFESTYLE

Στο «σφυρί» η βίλα του Αλέκου Αλεξανδράκη - Πόσο κοστολογείται το πανέμορφο οίκημα στο Νεράκι

20:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χαμηλό βαρομετρικό πλησιάζει την χώρα μας - Πού αναμένονται βροχές τα επόμενα 24ωρα

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο που διέρρευσε από το Ιράν δείχνει την πραγματικότητα στην κηδεια του Χαμενεΐ

10:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό μέτωπο... εξπρές φέρνει βροχές και καταιγίδες - Πότε πέφτει η θερμοκρασία

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Σκανδαλώδης σχέση: O γαμπρός παντρεύτηκε την πεθερά του - «Έριξε» το διαδίκτυο το βίντεο της τελετής

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Εκπαιδευόμενη πιλότος προσγείωσε μόνη της αεροσκάφος, αφού ο εκπαιδευτής αυτοκτόνησε την στιγμή που πετούσαν

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια καταδίωξη στο Άργος: Αστυνομικοί πυροβόλησαν οδηγό που επιχείρησε να εμβολίσει περιπολικά - Συνελήφθησαν δύο ένστολοι

06:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δραματική τροπή στο Αίγιο: Πιθανότατα σκότωσε τον γιό της και αυτοκτόνησε - Κανένα στοιχείο κατά του Ιταλού

09:49LIFESTYLE

Εκνευρίστηκε επί σκηνής ο Νίκος Οικονομόπουλος: «Πάρτε τα όλα, δεν τα θέλω» -Πέταξε τα ακουστικά του

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Τελευταία πλάνα ζωντανή: Η Αναστασία λίγο πριν ανατινάξει τον Ουκρανό ολιγάρχη στο Μονακό

11:27ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ: «Δεν ισχύει η εκεχειρία με την Τεχεράνη, το Ιράν είναι καρκίνωμα» - Οι έπαινοι για Ερντογάν, «Μπίμπι» και... Σι

02:46ΕΛΛΑΔΑ

Παραμένουν χωρίς ρεύμα Αιγάλεω, Χαϊδάρι, Πετρούπολη, Ίλιον – Πότε αναμένεται η αποκατάσταση

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Σε κρίσιμη κατάσταση στο Θριάσιο ο 24χρονος που πυροβολήθηκε ύστερα από καταδίωξη - Φέρει τραύμα στο πίσω μέρος του κεφαλιού - Στο Ναύπλιο ο αρχηγός της ΕΛΑΣ

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Πολωνία: Ιερέας κατακρεούργησε άστεγο με τσεκούρι και τον έκαψε ζωντανό

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Θάλαμος βασανιστηρίων με αίμα και τσεκούρια στο σπίτι του πρώην αστυνομικού που σκότωσε την ύποπτη για τη βόμβα στον Ουκρανό Ολιγάρχη

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Ναυαγοσώστρια σώζει 7 άτομα στην Κεφαλονιά: «Όταν έβγαλα έξω δύο αδελφάκια, η μητέρα τους ήρθε κλαίγοντας να με ευχαριστήσει»

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικός Τύπος: «Ο Μητσοτάκης ξεπέρασε τα όρια στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ - Προκλητικές δηλώσεις»

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος ΝΑΤΟ: Με οθωμανικό εμβατήριο υποδέχθηκε τον Μητσοτάκη ο Ερντογάν - Τι λένε οι στίχοι του ceddin deden

08:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εφιαλτική πρόβλεψη ειδικού για το El Nino - «Το φετινό θα μείνει στην Ιστορία»

11:49LIFESTYLE

Ιορδάνης Χασαπόπουλος: H εξομολόγησή του στον «αέρα» - «Μπαίνω για χειρουργείο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ