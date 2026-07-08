Στον Άρειο Πάγο ο Βελόπουλος για τη δήλωση Γεωργιάδη περί δωροδοκίας του Τσίπρα

Snapshot Ο Κυριάκος Βελόπουλος υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά στον Άρειο Πάγο για τη δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη περί δωροδοκίας του Αλέξη Τσίπρα.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης κατήγγειλε ότι ο Αλέξης Τσίπρας άλλαξε την ημερομηνία των εκλογών για να ψηφιστεί νομοσχέδιο που μετέτρεπε το κακούργημα της ενεργητικής δωροδοκίας σε πλημμέλημα.

Η Ελληνική Λύση ζητά από τη Δικαιοσύνη να διαλευκάνει την καταγγελία ή να επιβεβαιώσει τη νομοθετική παρέμβαση υπέρ ποινικών.

Ο Βελόπουλος κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για συγκάλυψη και αλληλοεκβιασμούς μεταξύ πολιτικών, με αφορμή την υπόθεση δωροδοκίας.

Η δικαιοσύνη καλείται να ερευνήσει τους εμπλεκόμενους και να τιμωρήσει όσους ευθύνονται, ανεξαρτήτως πολιτικού προσώπου. Snapshot powered by AI

Ο Κυριάκος Βελόπουλος μετέβη το πρωί της Τετάρτης στον Άρειο Πάγο για να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά, σχετικά με τη δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη περί δωροδοκίας του Αλέξη Τσίπρα.

Ο υπουργός Υγείας είπε ότι ο κ. Τσίπρας άλλαξε την ημερομηνία των εκλογών έτσι ώστε να προλάβει να ψηφιστεί νομοσχέδιο, με το οποίο «μετέτρεψε το κακούργημα της ενεργητικής δωροδοκίας σε πλημμέλημα».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης είπε εξερχόμενος από τον Άρειο Πάγο: «Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα όταν αντιπρόεδρος κυβέρνησης, κατήγγειλε πρώην πρωθυπουργό για δωροδοκία θα είχε παρέμβει αυτεπάγγελτα η Δικαιοσύνη.

Επειδή η Δικαιοσύνη στη χώρα μας πηγαίνει σαν χελώνα, η Ελληνική Λύση, ζητάει να διαλευκανθεί η καταγγελία ή αυτό που είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης σε σχέση με τη δωροδοκία Έλληνα πρωθυπουργού να νομοθετήσει υπέρ ποινικών. Η σήψη είναι πολύ βαθιά.

Αναρωτιόμαστε γιατί η ΝΔ ενώ ήξερε ότι την υπόθεση δεν έστειλε τον κ. Τσίπρα στη Δικαιοσύνη για να απαντήσει αν τα πήρε ή δεν τα πήρε για να νομοθετήσει.

Είναι απαράδεκτα όσα γίνονται, εκφράζουμε την απέχθειά μας. Ο ένας εκβιάζει τον άλλο, ο ένας καλύπτει τον άλλο, ο Τσίπρας τρέφεται από τον Μητσοτάκη κι ο Μητσοτάκης από τον Τσίπρα κι αλληλοεκβιάζονται.

Όλη η Ελλάδα ξέρει ότι εκείνη την περίοδο ο κ. Τσίπρας νομοθέτησε υπέρ ποινικών για τη δωροδοκία. Δηλαδή για την ενεργετική δωροδοκία, όσοι έπαιρναν λεφτά να αθωωθούν. Ποιοι είναι αυτοί και ποιον ολιγάρχη αφορά αυτή η ιστορία πρέπει η δικαιοσύνη να τα βρει και να τιμωρηθούν όλοι είτε είναι ο Τσίπρας είτε οποιοσδήποτε άλλος».

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