Αργεντινή: Εκπαιδευόμενη πιλότος προσγείωσε μόνη της αεροσκάφος, αφού ο εκπαιδευτής αυτοκτόνησε

Όπως ανέφερε η 22χρονη εκπαιδευόμενη πιλότος, ο εκπαιδευτής, λίγο πριν πηδήξει από το αεροσκάφος, της είπε: «Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις»

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Αργεντινή: Εκπαιδευόμενη πιλότος προσγείωσε μόνη της αεροσκάφος, αφού ο εκπαιδευτής αυτοκτόνησε

 Ο 42χρονος εκπαιδευτής, Λεάντρο Αντρές Μπερτάτσο

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Εκπαιδευόμενη πιλότος 22 ετών προσγείωσε με ασφάλεια αεροσκάφος τύπου Cessna C-150 μετά την αυτοκτονία του εκπαιδευτή της κατά τη διάρκεια πτήσης στην Αργεντινή.
  • Ο 42χρονος εκπαιδευτής, Λεάντρο Αντρές Μπερτάτσο, άνοιξε την πόρτα του αεροσκάφους και έπεσε από ύψος περίπου 250 μέτρων, αφού είπε στη μαθήτρια «Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις».
  • Η μαθήτρια επικοινώνησε με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας και ακολούθησε τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης, ενώ ο διευθυντής της σχολής επαίνεσε την ψυχραιμία της.
  • Ο Λεάντρο Μπερτάτσο είχε καλό επαγγελματικό προφίλ χωρίς εμφανή σημάδια ψυχολογικών ή συμπεριφορικών προβλημάτων, και η υπόθεση διερευνάται από την Ομοσπονδιακή Δικαιοσύνη της Κόρδοβα.
  • Η σορός του εκπαιδευτή βρέθηκε 15 λεπτά μετά το περιστατικό, επιβεβαιώνοντας τον θάνατό του επί τόπου.
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Μια εκπαιδευόμενη πιλότος κατάφερε να προσγειώσει μόνη της ένα αεροσκάφος, αφού ο εκπαιδευτής της αυτοκτόνησε, πηδώντας από το πιλοτήριο κατά την διάρκεια πτήσης στην Αργεντινή.

Το περιστατικό σημειώθηκε πάνω από την περιοχή Τολέδο, νότια της Κόρδοβας στην Αργεντινή, με τις τοπικές Αρχές να διεξάγουν έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης

Σύμφωνα με την Mirror, ο 42χρονος Λεάντρο Αντρές Μπερτάτσο πραγματοποιούσε εκπαιδευτική πτήση με μία 22χρονη, όταν φέρεται να άνοιξε την πόρτα του αεροσκάφους και να έπεσε στο κενό.

Η 22χρονη μαθήτρια βρέθηκε μόνη της στο πιλοτήριο, αλλά χάρη στην ψυχραιμία της, κατάφερε να αναλάβει τον έλεγχο του αεροσκάφους τύπου Cessna C-150 και το προσγείωσε με ασφάλεια.

Αεροσκάφος τύπου Cessna C-150

Το αεροσκάφος τύπου Cessna C-150 που βρισκόταν ο Λεάντρο Αντρές Μπερτάτσο με την 22χρονη

Jam Press

Όπως ανέφερε η 22χρονη, η οποία ταυτοποιήθηκε απλώς ως Ροζάριο, ο εκπαιδευτής, λίγο πριν πηδήξει από το αεροσκάφος, της είπε: «Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις» και «συνέχισε να προχωράς μπροστά». Στη συνέχεια, ο άνδρας έβγαλε τα ακουστικά του, άφησε το κινητό του, έλυσε τη ζώνη ασφαλείας του, άνοιξε την πόρτα του πιλοτηρίου και πήδηξε από ύψος περίπου 250 μέτρων.

Αμέσως, η 22χρονη επικοινώνησε μέσω ασυρμάτου με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, ακολούθησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και προσγείωσε το αεροσκάφος, χωρίς να αντιμετωπίσει κάποιο περαιτέρω πρόβλημα.

Λεάντρο Αντρές Μπερτάτσο

Ο 42χρονος Λεάντρο Αντρές Μπερτάτσο

Ο διευθυντής της σχολής Flying Parrot Flight School, Εντουάρντο Άλβαρεθ, ο οποίος έλαβε την κλήση έκτακτης ανάγκης από τη μαθήτρια, δήλωσε ότι η 22χρονη βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, αλλά ενήργησε με «μεγάλη ψυχραιμία».

Αρχικά, ο Άλβαρεθ πίστεψε ότι ο εκπαιδευτής ίσως είχε χρησιμοποιήσει αλεξίπτωτο. Ωστόσο, όταν διαπιστώθηκε ότι δεν είχε συμβεί κάτι τέτοιο, ξεκίνησε άμεσα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Μέσα σε 15 λεπτά, ο ίδιος και οι συνάδελφοί του εντόπισαν τη σορό του Λεάντρο σε ένα χωράφι και διασώστες που έφτασαν άμεσα στο σημείο, επιβεβαίωσαν τον θάνατό του επί τόπου.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο 42χρονος εκπαιδευτής είχε πραγματοποιήσει ακόμη μια εκπαιδευτική πτήση, χωρίς, ωστόσο, να παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα. Συνάδελφοί του, τον περιέγραψαν ως έναν χαρούμενο άνδρα, επαγγελματία στην δουλειά του και πάντα προσεγμένο στην εμφάνισή του, ενώ επεσήμαναν ότι δεν είχε εμφανίσει κάποια περίεργη συμπεριφορά.

Ο Λεάντρο εργαζόταν στη σχολή τα τελευταία τέσσερα χρόνια, αφού έλαβε εκπαίδευση για περίπου μία δεκαετία εκεί, και είχε πραγματοποιήσει επαγγελματικές πτήσεις και στη Χιλή.

Ο Άλβαρεθ, στενός φίλος του 42χρονου, δήλωσε στην τοπική εφημερίδα La Nacion: «Εκείνη την ημέρα, ήρθε και χαιρετηθήκαμε με μία αγκαλιά όπως πάντα. Το μόνο πράγμα που ξεχώριζε ήταν ότι, αντί να έρθει με το δικό του αυτοκίνητο όπως συνήθως, είχε ζητήσει από έναν μαθητή του να τον παραλάβει από το σπίτι όπου ζούσε με τους γονείς του, σε μια γειτονιά της πόλης της Κόρδοβα. Συζητούσαν χαλαρά και όλα φαινόταν φυσιολογικά».

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι ο Λεάντρο είχε υποβάλει αίτηση για εργασία σε μια μεγάλη αεροπορική εταιρεία.

Οι συνάδελφοί του 42χρονο σημείωσαν ότι δεν είχαν εντοπίσει κάποιο στοιχείο που να προκαλεί ανησυχία, κατά τη διάρκεια των τακτικών ιατρικών και ψυχολογικών ελέγχων που πραγματοποιούνται κάθε έξι μήνες.

Η Ομοσπονδιακή Δικαιοσύνη της Κόρδοβα διερευνά το περιστατικό, το οποίο έχει συγκλονίσει την τοπική κοινότητα.

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