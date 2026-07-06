«Είχαμε μείνει 5 γιατροί, σήμερα είμαστε 14»- 100% στελέχωση της Ορθοπαιδικής του νοσοκομείου Χανίων

Να ενταχθεί το νοσοκομείο Χανίων στις άγονες υγειονομικά περιοχές, ζητεί με επιστολή του στον υπουργό Υγείας, ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής

Επιμέλεια - Διονυσία Προκόπη

«Είχαμε μείνει 5 γιατροί, σήμερα είμαστε 14»- 100% στελέχωση της Ορθοπαιδικής του νοσοκομείου Χανίων
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ΥΓΕΙΑ
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  • Η Ορθοπαιδική Κλινική του νοσοκομείου Χανίων έχει πλέον πλήρη στελέχωση.
  • Οι γιατροί της κλινικής ανέλαβαν υπερβολικό φόρτο εργασίας για να διατηρήσουν τη λειτουργία της και την κάλυψη τραυματιών στη Δυτική Κρήτη.
  • Ζητείται από το υπουργείο Υγείας η έγκριση τριών επιπλέον θέσεων ειδικευομένων γιατρών για την περαιτέρω ενίσχυση της κλινικής.
  • Ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων ζητεί την ένταξη του νοσοκομείου Χανίων στις άγονες υγειονομικά περιοχές για να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και να προσελκύσει προσωπικό.
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Με το σχόλιο «προχωρούμε», ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κοινοποίησε στα social media, την ανάρτηση της Διευθύντριας της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, Κατερίνας Μανιμανάκη, για την πλήρη κάλυψη των οργανικών θέσεων γιατρών της κλινικής.

Πριν από τρεις ημέρες, ανέλαβε καθήκοντα ένας ακόμη επιμελητής Α, με την πρόσληψη του οποίου η Ορθοπαιδική Κλινική καλύπτει πλέον το 100% των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων ιατρικού προσωπικού. Η κλινική διαθέτει εννέα μόνιμους ορθοπαιδικούς για εννέα οργανικές θέσεις, γεγονός που αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τη λειτουργία της Κλινικής και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

«Οι λέξεις "Παραιτούμαι" και "Δεν αντέχω άλλο" ήταν καθημερινότητα»

«Πριν από τρία χρόνια, οι πέντε εναπομείναντες μόνιμοι γιατροί της Ορθοπαιδικής Κλινικής, με αίσθημα ευθύνης, πήραμε μια συνειδητή απόφαση: να στηρίξουμε την κλινική που αγαπάμε και να διασφαλίσουμε ότι κανένας τραυματίας ή χρόνιο περιστατικό στον νομό μας και στη Δυτική Κρήτη, δεν θα στερηθεί τη φροντίδα που δικαιούται. Αποφασίσαμε, με όποιο προσωπικό κόστος κι αν είχε αυτό, να κρατήσουμε όρθια την Ορθοπαιδική Κλινική και την κάλυψη του τραύματος σε ολόκληρη τη Δυτική Κρήτη. Το εγχείρημα ήταν δύσκολο. Οι λέξεις "Παραιτούμαι" και "Δεν αντέχω άλλο", τα σκυμμένα κεφάλια δίχως χαμόγελα, ήταν η καθημερινότητά μας. Αυτό σήμαινε δώδεκα έως δεκαπέντε εφημερίες τον μήνα, χωρίς ρεπό, χωρίς άδειες, χωρίς τη στοιχειώδη ξεκούραση που προβλέπει η νομοθεσία. Κι όμως, κανείς δεν εγκατέλειψε» αναφέρει η κυρία Μανιμανάκη και συνεχίζει:

«Τρία χρόνια μετά, δεν είμαστε πια πέντε. Είμαστε δεκατέσσερις. Αυτό αποδεικνύει ότι όταν υπάρχουν σχέδιο, επιμονή, συνεργασία και άνθρωποι που πιστεύουν σε έναν κοινό σκοπό, τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Η Ορθοπαιδική Κλινική ενισχύθηκε με τέσσερις ακόμη μόνιμους, έμπειρους ειδικούς ορθοπαιδικούς, έναν εξειδικευμένο στρατιωτικό ορθοπαιδικό και, κυρίως, ανανεώθηκε με την έλευση τεσσάρων ειδικευόμενων γιατρών. Οι νέοι αυτοί συνάδελφοι πήραν μια γενναία απόφαση. Σε μια εποχή που πολλοί νέοι γιατροί αναζητούν το μέλλον τους στο εξωτερικό, εκείνοι επέλεξαν να μείνουν στην Ελλάδα, να εκπαιδευτούν και να προσφέρουν στον τόπο τους. Είναι η ελπίδα, η συνέχεια και το μέλλον της κλινικής μας».

Το επόμενο βήμα, σύμφωνα με την διευθύντρια της Ορθοπαιδικής Κλινικής, πρέπει να γίνει από το υπουργείο Υγείας και να εγκρίνει 3 επιπλέον θέσεις ειδικευομένων γιατρών. «Δεν μπορούμε όμως μόνοι μας. Χρειαζόμαστε τη στήριξη όλων των ειδικοτήτων του νοσοκομείου μας και ιδιαίτερα των αναισθησιολόγων και των παθολόγων οι οποίοι αυτή την περίοδο δίνουν καθημερινά τη δική τους δύσκολη μάχη, απέναντι στη σοβαρή υποστελέχωση. Η δική τους προσπάθεια είναι εξίσου σημαντική με τη δική μας».

«Να μπει στις άγονες περιοχές το νοσοκομείο Χανίων»

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής, με σημερινή επιστολή του στον υπουργό Υγείας, ζητεί να ενταχθεί το νοσοκομείο Χανίων, στις άγονες υγειονομικά περιοχές.

«Η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, αλλά και ολόκληρη η Δυτική Κρήτη πρέπει να αποκτήσει ένα Γενικό Νοσοκομείο που να λειτουργεί εύρυθμα, με επαρκή στελέχωση και δυνατότητα παροχής ασφαλών, ποιοτικών και έγκαιρων υπηρεσιών υγείας προς όλους τους πολίτες και τους επισκέπτες της περιοχής», αναφέρει στην επιστολή του προς τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Όπως τονίζει ο κ. Καλογερής, το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος», επιτελεί ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο, εξυπηρετώντας το σύνολο του μόνιμου πληθυσμού της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (πάνω από 160.000 κατοίκους), σοβαρά περιστατικά από το Ρέθυμνο, καθώς και εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες κατά τη θερινή περίοδο. Αποτελεί μάλιστα κατά τον αντιπεριφερειάρχη Χανίων: «Το μεγαλύτερο νοσοκομείο στη Δυτική Κρήτη, με υποδομές και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό σε εξαιρετικά καλό επίπεδο, πλην όμως, παρά τις προσπάθειες ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού, εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό, γεγονός που δυσχεραίνει την εύρυθμη λειτουργία των κλινικών και αυξάνει την επιβάρυνση των υπηρετούντων ιατρών».

Στην επιστολή προς τον υπουργό Υγείας κ. Γεωργιάδη, ο Νικόλαος Καλογερής κάνει επίσης λόγο για υποστελέχωση που επηρεάζει άμεσα την ποιότητα και την ταχύτητα παροχής υπηρεσιών υγείας, επιβαρύνει, όπως αναφέρει, τα προγράμματα εφημεριών και δημιουργεί αυξημένους κινδύνους τόσο για την ασφάλεια των ασθενών όσο και για την επαγγελματική εξουθένωση του προσωπικού. «Σε συνεχείς προκηρύξεις για πρόσληψη μόνιμων ιατρών ΕΣΥ, στην έγκριση των οποίων έχει συμβάλει το Υπουργείο σας και εσείς προσωπικά και σας ευχαριστούμε για αυτό, σημειώνεται κατ' επανάληψη ιδιαίτερα μειωμένη ανταπόκριση, η οποία αποδίδεται αφενός μεν στο υψηλό κόστος ζωής της περιοχής μας και στο νησιωτικό της χαρακτήρα, αφετέρου δε στις πολύ σκληρές συνθήκες εργασίας ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού λόγω φόρτου και υποστελέχωσης».

Ο ίδιος συνηγορεί και στην πρόταση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων Γεώργιου Μπέα για την ένταξη του Νοσοκομείου στις άγονες υγειονομικά περιοχές και όπως επισημαίνει: «…έρχομαι με τη σειρά μου να συνηγορήσω σε αυτό το αίτημα, το οποίο εάν ικανοποιηθεί, αναμένεται να προσελκύσει ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αφού θα τους παρέχονται ευνοϊκότερες συνθήκες και κίνητρα διαβίωσης. Είναι σημαντικό, επίσης, το γεγονός ότι η ένταξη του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων στις υγειονομικά άγονες περιοχές, εκτός από σημαντικό κίνητρο προσέλκυσης αποτελεί και σημαντικό κίνητρο παραμονής για το υφιστάμενο ιατρικό προσωπικό λόγω της μισθολογικής αναβάθμισης».

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