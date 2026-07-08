Έμφραγμα: 31% χαμηλότερος κίνδυνος σε άτομα με δυνατούς μύες σε στήθος και πλάτη - Έρευνα

Οι μύες του στήθους και της πλάτης μπορεί να αποκαλύψουν πολλά για τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής.

Newsbomb

Έμφραγμα: 31% χαμηλότερος κίνδυνος σε άτομα με δυνατούς μύες σε στήθος και πλάτη - Έρευνα
Bigstock®
ΥΓΕΙΑ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια νέα μελέτη υποδηλώνει ότι τα άτομα με καλύτερης ποιότητας μύες στο στήθος και την πλάτη μπορεί να έχουν χαμηλότερο κίνδυνο καρδιακής προσβολής την επόμενη δεκαετία της ζωής τους. Το εύρημα δεν αποδεικνύει ότι οι ισχυρότεροι μύες από μόνοι τους προλαμβάνουν τις καρδιακές προσβολές, αλλά προσθέτει σε ήδη υπάρχοντα στοιχεία, που αποδεικνύουν ότι η υγεία των μυών και η καρδιαγγειακή υγεία είναι στενά συνδεδεμένες.

Η σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι οι ερευνητές δεν μετρούσαν απλώς το μέγεθος των μυών. Μετρούσαν την ποιότητα των μυών σε αξονικές τομογραφίες, συμπεριλαμβανομένου του πόσο πυκνός φαινόταν ο μυς και πόσο λίπος φαινόταν να υπάρχει μέσα σε αυτόν.

Τι διαπίστωσε η μελέτη

Η μελέτη διαπίστωσε, ότι η υψηλότερη ποιότητα των σκελετικών μυών συνδεόταν με χαμηλότερο κίνδυνο καρδιακής προσβολής και χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου. Για κάθε αύξηση 10 μονάδων στη φωτεινότητα της σάρωσης, η οποία υποδηλώνει πυκνότερο μυ με λιγότερη διήθηση λίπους:

  • ο κίνδυνος καρδιακής προσβολής ήταν 31% χαμηλότερος και
  • ο κίνδυνος θανάτου μέσα στα επόμενα 10 χρόνια ήταν 39% χαμηλότερος

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τεχνητή νοημοσύνη, για να αναλύσουν σαρώσεις στεφανιαίας αξονικής αγγειογραφίας από 1.722 άτομα με μέση ηλικία τα 57 έτη, που αξιολογούνταν για πόνο στο στήθος. Η τεχνητή νοημοσύνη εξέτασε μύες, όργανα, λίπος και άλλες σωματικές δομές που ήταν ορατές στις σαρώσεις.

Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης, καρδιακές προσβολές σημειώθηκαν σε 106 άτομα και 133 άτομα πέθαναν. Αφότου συνυπολογίστηκαν παράγοντες κινδύνου, όπως η ηλικία, το φύλο και η βαθμολογία ασβεστίου στις στεφανιαίες αρτηρίες, η ποιότητα των σκελετικών μυών παρέμεινε συνδεδεμένη με τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής.

Γιατί η ποιότητα των μυών έχει μεγαλύτερη σημασία από το μέγεθός τους

Η ποιότητα των μυών έχει σημασία επειδή οι πυκνοί, ενεργοί μύες είναι μεταβολικά πιο υγιείς από τους μύες με μεγαλύτερη διήθηση λίπους. Οι μύες καλύτερης ποιότητας μπορεί να αντανακλούν τακτική σωματική δραστηριότητα, καλύτερη ευαισθησία στην ινσουλίνη, πιο υγιή σύνθεση σώματος και ισχυρότερη συνολική φυσική κατάσταση.

Αυτό δεν σημαίνει ότι ένα άτομο χρειάζεται μεγάλους ή μυς τύπου… bodybuilder. Στην μελέτη, το μέγεθος των μυών δεν ήταν το βασικό σήμα. Ο πιο σημαντικός παράγοντας ήταν η σύνθεση των μυών.

Αυτή η διάκριση έχει σημασία για την πρόληψη. Στόχος δεν είναι η μυϊκή ανάπτυξη με κάθε κόστος, αλλά η διατήρηση και η βελτίωση των λειτουργικών μυών μέσω τακτικής κίνησης, προπόνησης αντίστασης και υγιεινών για την καρδιά συνηθειών.

ανατομια του μυικου συστηματος

Γιατί οι μύες του στήθους και της πλάτης συνδέονται με τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής;

Οι μύες του στήθους και της πλάτης μπορούν να λειτουργήσουν ως ορατός δείκτης ευρύτερης μυϊκής υγείας. Άτομα με ισχυρότερους, καλύτερα γυμνασμένους μύες του κορμού μπορεί επίσης να είναι συνολικά πιο σωματικά δραστήρια, κάτι που είναι γνωστό ότι βελτιώνει την αρτηριακή πίεση, το σάκχαρο του αίματος, τη χοληστερόλη, τον έλεγχο του βάρους και την λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων.

Οι μύες που εξετάστηκαν στις σαρώσεις περιελάμβαναν μύες της πλάτης, μέρη των θωρακικών μυών και μύες μεταξύ των πλευρών. Επειδή αυτές οι περιοχές είναι ορατές κατά τη διάρκεια μιας τυπικής αξονικής τομογραφίας καρδιάς, οι ερευνητές θα μπορούσαν να τις αξιολογήσουν χωρίς να παραγγείλουν ξεχωριστή εξέταση μυών.

Στο μέλλον, αυτός ο τύπος ανάλυσης με βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να βοηθήσει τους γιατρούς να εντοπίσουν άτομα με υψηλότερο καρδιαγγειακό κίνδυνο από τις σαρώσεις που έχουν ήδη κάνει. Αλλά απαιτείται περισσότερη έρευνα πριν αυτή η μέθοδος γίνει ρουτίνα φροντίδας.

Αποδεικνύει αυτό ότι οι ασκήσεις ενδυνάμωσης αποτρέπουν τις καρδιακές προσβολές;

Όχι. Η μελέτη δείχνει μια συσχέτιση, όχι άμεση απόδειξη. Άτομα με καλύτερη ποιότητα μυών μπορεί επίσης να έχουν άλλες προστατευτικές συνήθειες, όπως να περπατούν περισσότερο και να τηρούν πιο υγιεινή διατροφή, λιγότερο κάπνισμα, καλύτερο ύπνο και καλύτερη ιατρική περίθαλψη.

Ωστόσο, το εύρημα συμφωνεί με τα υπάρχοντα στοιχεία ότι η προπόνηση ενδυνάμωσης υποστηρίζει την καρδιαγγειακή υγεία. Μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της σύνθεσης του σώματος, του ελέγχου της γλυκόζης, της αρτηριακής πίεσης και της σωματικής λειτουργίας, ειδικά όταν συνδυάζεται με αερόβια δραστηριότητα.

Για τους περισσότερους ενήλικες, ένας ισορροπημένος στόχος είναι τουλάχιστον 150 λεπτά μέτριας αερόβιας δραστηριότητας την εβδομάδα, καθώς και άσκηση ενδυνάμωσης των μυών δύο ημέρες την εβδομάδα.

γυναικα γυμναστηριο ασκηση μυων στηθους και πλατης

Ποιες ασκήσεις μπορούν να βοηθήσουν στην ενδυνάμωση του στήθους και της πλάτης;

Χρήσιμες ασκήσεις περιλαμβάνουν:

  • push-ups
  • πιέσεις στήθους με μπάρα βαρών
  • κωπηλατικές ασκήσεις
  • έλξεις με λάστιχα αντίστασης
  • πιέσεις σε τοίχο με το βάρος του σώματος
  • έλξεις
  • pilates
  • Κολύμβηση

Οι αρχάριοι μπορούν να ξεκινήσουν με το βάρος του σώματός τους, ελαφρούς αλτήρες και λάστιχα αντίστασης.

Η ασφαλέστερη προσέγγιση είναι η σταδιακή πρόοδος. Άτομα με καρδιακές παθήσεις, πόνο στο στήθος, σοβαρή δύσπνοια, ανεξέλεγκτη αρτηριακή πίεση ή πρόσφατα καρδιακά επεισόδια θα πρέπει να λάβουν ιατρική άδεια πριν ξεκινήσουν έντονη άσκηση.

Η προπόνηση μυϊκής ενδυνάμωσης θα πρέπει να συμπληρώνει, όχι να αντικαθιστά, τα αποδεδειγμένα βήματα προστασίας της καρδιάς:

  • διακοπή του καπνίσματος
  • έλεγχο της αρτηριακής πίεσης
  • διαχείριση της χοληστερόλης και του διαβήτη
  • υγιεινή διατροφή για την καρδιά
  • καλό ύπνο
  • συνεπής λήψη τυχόν συνταγογραφούμενων φαρμάκων

Συμπέρασμα

Νέα μελέτη υποδηλώνει ότι οι καλύτερης ποιότητας μύες του στήθους και της πλάτης συνδέονται με σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο καρδιακής προσβολής, με 31% χαμηλότερο κίνδυνο να παρατηρείται για κάθε βελτίωση 10 μονάδων στην ποιότητα των μυών με βάση την αξονική τομογραφία. Αλλά το εύρημα πρέπει να «διαβαστεί» προσεκτικά: δεν αποδεικνύει ότι η μυϊκή δύναμη από μόνη της αποτρέπει τις καρδιακές προσβολές.

Η ανάπτυξη και η διατήρηση υγιών μυών μέσω τακτικής προπόνησης ενδυνάμωσης και αερόβιας άσκησης μπορεί να είναι ένας ακόμη τρόπος για την υποστήριξη της καρδιάς, ειδικά όταν συνδυάζεται με την τυπική καρδιαγγειακή πρόληψη.

Πηγές:
healthline.com
bhf.org.uk
heart.org
cdc.gov

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:00LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήμουν η χαρά του Δρομοκαϊτειου, πίστευα ότι δεν θα με κρατήσουν»

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Πατάτα γίγας για ρεκόρ Γκίνες στα Χανιά – Ζυγίζει πάνω από 6 κιλά

16:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Νομικά εμπόδια για την προμήθεια των F-35 από την Τουρκία

16:53ΚΟΣΜΟΣ

Τριπλή δολοφονία στη Βρετανία: Ανθρωποκυνηγητό για τον πατέρα που σκότωσε τη σύζυγο και τις 2 ανήλικες κόρες τους

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Διακήρυξη της Άγκυρας: Το ΝΑΤΟ επιβεβαιώνει την «ακλόνητη» δέσμευση στη συλλογική άμυνα

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Ευρώπη: Η «σιωπηλή» απειλή που ακολουθεί τον ιστορικό καύσωνα

16:44ΕΛΛΑΔΑ

«Έλαμψε με το πνεύμα του»: Θρήνος στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για τον θάνατο του 33χρονου Γιάννη Μισιούδη

16:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις: Ολιγοήμερη παράταση της προθεσμίας υποβολής ζητά το Οικονομικό Επιμελητήριο

16:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου: Οι ημερομηνίες πληρωμών - Νωρίτερα η καταβολή τους

16:31ΚΟΣΜΟΣ

O Ράμα και τα λευκά sneakers στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ: Η αντίδραση των ηγετών - Το viral στιγμιότυπο

16:27ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: 35χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του

16:26ΥΓΕΙΑ

Ανακαλείται ακατάλληλο «παιδικό» βερνίκι νυχιών - Η ανακοίνωση του ΕΟΦ

16:22ΕΛΛΑΔΑ

Coca-Cola Τρία Έψιλον: Νέα υπερ-υψηλής ταχύτητας γραμμή παραγωγής στο Σχηματάρι 20 εκατ. ευρώ

16:18ΕΛΛΑΔΑ

Ασανσέρ: Περιθώριο έως τις 10 Ιουλίου για την απογραφή των νέων ανελκυστήρων

16:15ΚΟΣΜΟΣ

«Μόνο για μουσουλμάνους»: Πώς ένα πάρτι με... ολόσωμα μαγιό στο Τέξας οδήγησε σε έκρηξη ισλαμοφοβίας

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Απειλές Τραμπ κατά Ιράν: «Θα μπορούσαμε να τους ξαναχτυπήσουμε το βράδυ» - Θα δώσουμε άδεια στην Ουκρανία να κατασκευάζει Patriot

16:14ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Είμαστε όλοι άνθρωποι, μιλάει κανείς για τα παιδιά που σκοτώνονται;» - Ο προπονητής της Αιγύπτου καταγγέλλει τη σιωπή για τη Γάζα μετά τον αποκλεισμό από την Αργεντινή

16:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Είναι επίσημο: Στον Παναθηναϊκό ο Γιαμπουσέλε

16:10WHAT THE FACT

Έβαζε κέρματα σε ένα βάζο για 70 χρόνια: Ο εγγονός του το άνοιξε και έμεινε άφωνος με το ποσό

16:03ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα πουλούν όπλα στους συμμάχους τους - Ας τα χρησιμοποιούν όπως θέλουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:44ΕΘΝΙΚΑ

«Ήταν μια παράνομη εισβολή, δεχτείτε το»: «Θερμό» επεισόδιο Νταβούτογλου - Χατζηβασιλείου για την Κύπρο

10:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό μέτωπο... εξπρές φέρνει βροχές και καταιγίδες - Πότε πέφτει η θερμοκρασία

09:17LIFESTYLE

Στο «σφυρί» η βίλα του Αλέκου Αλεξανδράκη - Πόσο κοστολογείται το πανέμορφο οίκημα στο Νεράκι

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Εγκεφαλικά νεκρός ο 24χρονος που δέχθηκε πυροβολισμό από αστυνομικούς ΟΠΚΕ σε καταδίωξη - Δεν κατάφεραν να του αφαιρέσουν το βλήμα στο Θριάσιο

20:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χαμηλό βαρομετρικό πλησιάζει την χώρα μας - Πού αναμένονται βροχές τα επόμενα 24ωρα

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Σκανδαλώδης σχέση: O γαμπρός παντρεύτηκε την πεθερά του - «Έριξε» το διαδίκτυο το βίντεο της τελετής

13:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θριάσιο: 50 Ρομά επιχείρησαν να... σπάσουν το νοσοκομείο - Αιτία η σειρά προτεραιότητας στον αξονικό τομογράφο

15:24ΕΛΛΑΔΑ

«Τιμή η κλήση, καθήκον η ανταπόκριση»: Ο Μπακογιάννης έκανε διπλό άλμα με αλεξίπτωτο - Βίντεο

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Απειλές Τραμπ κατά Ιράν: «Θα μπορούσαμε να τους ξαναχτυπήσουμε το βράδυ» - Θα δώσουμε άδεια στην Ουκρανία να κατασκευάζει Patriot

14:54ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: «Στον αέρα πυροβολήσαμε» λένε οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ - Εξετάζεται αν ήταν ευθεία βολή, εντοπίστηκε όπλο ρέπλικα

15:52ΚΟΣΜΟΣ

«Ήταν σαν να την είχαν περικυκλώσει κυνηγόσκυλα»: Η ιστορία της φωτογραφίας μαύρης γυναίκας ανάμεσα σε υπέρμαχους της «φυλετικής υπεροχής» των λευκών

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο που διέρρευσε από το Ιράν δείχνει την πραγματικότητα στην κηδεια του Χαμενεΐ

16:26ΥΓΕΙΑ

Ανακαλείται ακατάλληλο «παιδικό» βερνίκι νυχιών - Η ανακοίνωση του ΕΟΦ

02:46ΕΛΛΑΔΑ

Παραμένουν χωρίς ρεύμα Αιγάλεω, Χαϊδάρι, Πετρούπολη, Ίλιον – Πότε αναμένεται η αποκατάσταση

16:15ΚΟΣΜΟΣ

«Μόνο για μουσουλμάνους»: Πώς ένα πάρτι με... ολόσωμα μαγιό στο Τέξας οδήγησε σε έκρηξη ισλαμοφοβίας

08:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εφιαλτική πρόβλεψη ειδικού για το El Nino - «Το φετινό θα μείνει στην Ιστορία»

12:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Τι σημαίνει η χειρονομία «Χ» που έκανε ο προπονητής της Αιγύπτου

16:27ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: 35χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικός Τύπος: «Ο Μητσοτάκης ξεπέρασε τα όρια στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ - Προκλητικές δηλώσεις»

09:49LIFESTYLE

Εκνευρίστηκε επί σκηνής ο Νίκος Οικονομόπουλος: «Πάρτε τα όλα, δεν τα θέλω» -Πέταξε τα ακουστικά του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ