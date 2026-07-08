Έμφραγμα: 31% χαμηλότερος κίνδυνος σε άτομα με δυνατούς μύες σε στήθος και πλάτη - Έρευνα

Μια νέα μελέτη υποδηλώνει ότι τα άτομα με καλύτερης ποιότητας μύες στο στήθος και την πλάτη μπορεί να έχουν χαμηλότερο κίνδυνο καρδιακής προσβολής την επόμενη δεκαετία της ζωής τους. Το εύρημα δεν αποδεικνύει ότι οι ισχυρότεροι μύες από μόνοι τους προλαμβάνουν τις καρδιακές προσβολές, αλλά προσθέτει σε ήδη υπάρχοντα στοιχεία, που αποδεικνύουν ότι η υγεία των μυών και η καρδιαγγειακή υγεία είναι στενά συνδεδεμένες.

Η σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι οι ερευνητές δεν μετρούσαν απλώς το μέγεθος των μυών. Μετρούσαν την ποιότητα των μυών σε αξονικές τομογραφίες, συμπεριλαμβανομένου του πόσο πυκνός φαινόταν ο μυς και πόσο λίπος φαινόταν να υπάρχει μέσα σε αυτόν.

Τι διαπίστωσε η μελέτη

Η μελέτη διαπίστωσε, ότι η υψηλότερη ποιότητα των σκελετικών μυών συνδεόταν με χαμηλότερο κίνδυνο καρδιακής προσβολής και χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου. Για κάθε αύξηση 10 μονάδων στη φωτεινότητα της σάρωσης, η οποία υποδηλώνει πυκνότερο μυ με λιγότερη διήθηση λίπους:

ο κίνδυνος καρδιακής προσβολής ήταν 31% χαμηλότερος και

ήταν και ο κίνδυνος θανάτου μέσα στα επόμενα 10 χρόνια ήταν 39% χαμηλότερος

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τεχνητή νοημοσύνη, για να αναλύσουν σαρώσεις στεφανιαίας αξονικής αγγειογραφίας από 1.722 άτομα με μέση ηλικία τα 57 έτη, που αξιολογούνταν για πόνο στο στήθος. Η τεχνητή νοημοσύνη εξέτασε μύες, όργανα, λίπος και άλλες σωματικές δομές που ήταν ορατές στις σαρώσεις.

Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης, καρδιακές προσβολές σημειώθηκαν σε 106 άτομα και 133 άτομα πέθαναν. Αφότου συνυπολογίστηκαν παράγοντες κινδύνου, όπως η ηλικία, το φύλο και η βαθμολογία ασβεστίου στις στεφανιαίες αρτηρίες, η ποιότητα των σκελετικών μυών παρέμεινε συνδεδεμένη με τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής.

Γιατί η ποιότητα των μυών έχει μεγαλύτερη σημασία από το μέγεθός τους

Η ποιότητα των μυών έχει σημασία επειδή οι πυκνοί, ενεργοί μύες είναι μεταβολικά πιο υγιείς από τους μύες με μεγαλύτερη διήθηση λίπους. Οι μύες καλύτερης ποιότητας μπορεί να αντανακλούν τακτική σωματική δραστηριότητα, καλύτερη ευαισθησία στην ινσουλίνη, πιο υγιή σύνθεση σώματος και ισχυρότερη συνολική φυσική κατάσταση.

Αυτό δεν σημαίνει ότι ένα άτομο χρειάζεται μεγάλους ή μυς τύπου… bodybuilder. Στην μελέτη, το μέγεθος των μυών δεν ήταν το βασικό σήμα. Ο πιο σημαντικός παράγοντας ήταν η σύνθεση των μυών.

Αυτή η διάκριση έχει σημασία για την πρόληψη. Στόχος δεν είναι η μυϊκή ανάπτυξη με κάθε κόστος, αλλά η διατήρηση και η βελτίωση των λειτουργικών μυών μέσω τακτικής κίνησης, προπόνησης αντίστασης και υγιεινών για την καρδιά συνηθειών.

Γιατί οι μύες του στήθους και της πλάτης συνδέονται με τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής;

Οι μύες του στήθους και της πλάτης μπορούν να λειτουργήσουν ως ορατός δείκτης ευρύτερης μυϊκής υγείας. Άτομα με ισχυρότερους, καλύτερα γυμνασμένους μύες του κορμού μπορεί επίσης να είναι συνολικά πιο σωματικά δραστήρια, κάτι που είναι γνωστό ότι βελτιώνει την αρτηριακή πίεση, το σάκχαρο του αίματος, τη χοληστερόλη, τον έλεγχο του βάρους και την λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων.

Οι μύες που εξετάστηκαν στις σαρώσεις περιελάμβαναν μύες της πλάτης, μέρη των θωρακικών μυών και μύες μεταξύ των πλευρών. Επειδή αυτές οι περιοχές είναι ορατές κατά τη διάρκεια μιας τυπικής αξονικής τομογραφίας καρδιάς, οι ερευνητές θα μπορούσαν να τις αξιολογήσουν χωρίς να παραγγείλουν ξεχωριστή εξέταση μυών.

Στο μέλλον, αυτός ο τύπος ανάλυσης με βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να βοηθήσει τους γιατρούς να εντοπίσουν άτομα με υψηλότερο καρδιαγγειακό κίνδυνο από τις σαρώσεις που έχουν ήδη κάνει. Αλλά απαιτείται περισσότερη έρευνα πριν αυτή η μέθοδος γίνει ρουτίνα φροντίδας.

Αποδεικνύει αυτό ότι οι ασκήσεις ενδυνάμωσης αποτρέπουν τις καρδιακές προσβολές;

Όχι. Η μελέτη δείχνει μια συσχέτιση, όχι άμεση απόδειξη. Άτομα με καλύτερη ποιότητα μυών μπορεί επίσης να έχουν άλλες προστατευτικές συνήθειες, όπως να περπατούν περισσότερο και να τηρούν πιο υγιεινή διατροφή, λιγότερο κάπνισμα, καλύτερο ύπνο και καλύτερη ιατρική περίθαλψη.

Ωστόσο, το εύρημα συμφωνεί με τα υπάρχοντα στοιχεία ότι η προπόνηση ενδυνάμωσης υποστηρίζει την καρδιαγγειακή υγεία. Μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της σύνθεσης του σώματος, του ελέγχου της γλυκόζης, της αρτηριακής πίεσης και της σωματικής λειτουργίας, ειδικά όταν συνδυάζεται με αερόβια δραστηριότητα.

Για τους περισσότερους ενήλικες, ένας ισορροπημένος στόχος είναι τουλάχιστον 150 λεπτά μέτριας αερόβιας δραστηριότητας την εβδομάδα, καθώς και άσκηση ενδυνάμωσης των μυών δύο ημέρες την εβδομάδα.

Ποιες ασκήσεις μπορούν να βοηθήσουν στην ενδυνάμωση του στήθους και της πλάτης;

Χρήσιμες ασκήσεις περιλαμβάνουν:

push-ups

πιέσεις στήθους με μπάρα βαρών

κωπηλατικές ασκήσεις

έλξεις με λάστιχα αντίστασης

πιέσεις σε τοίχο με το βάρος του σώματος

έλξεις

pilates

Κολύμβηση

Οι αρχάριοι μπορούν να ξεκινήσουν με το βάρος του σώματός τους, ελαφρούς αλτήρες και λάστιχα αντίστασης.

Η ασφαλέστερη προσέγγιση είναι η σταδιακή πρόοδος. Άτομα με καρδιακές παθήσεις, πόνο στο στήθος, σοβαρή δύσπνοια, ανεξέλεγκτη αρτηριακή πίεση ή πρόσφατα καρδιακά επεισόδια θα πρέπει να λάβουν ιατρική άδεια πριν ξεκινήσουν έντονη άσκηση.

Η προπόνηση μυϊκής ενδυνάμωσης θα πρέπει να συμπληρώνει, όχι να αντικαθιστά, τα αποδεδειγμένα βήματα προστασίας της καρδιάς:

διακοπή του καπνίσματος

έλεγχο της αρτηριακής πίεσης

διαχείριση της χοληστερόλης και του διαβήτη

υγιεινή διατροφή για την καρδιά

καλό ύπνο

συνεπής λήψη τυχόν συνταγογραφούμενων φαρμάκων

Συμπέρασμα

Νέα μελέτη υποδηλώνει ότι οι καλύτερης ποιότητας μύες του στήθους και της πλάτης συνδέονται με σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο καρδιακής προσβολής, με 31% χαμηλότερο κίνδυνο να παρατηρείται για κάθε βελτίωση 10 μονάδων στην ποιότητα των μυών με βάση την αξονική τομογραφία. Αλλά το εύρημα πρέπει να «διαβαστεί» προσεκτικά: δεν αποδεικνύει ότι η μυϊκή δύναμη από μόνη της αποτρέπει τις καρδιακές προσβολές.

Η ανάπτυξη και η διατήρηση υγιών μυών μέσω τακτικής προπόνησης ενδυνάμωσης και αερόβιας άσκησης μπορεί να είναι ένας ακόμη τρόπος για την υποστήριξη της καρδιάς, ειδικά όταν συνδυάζεται με την τυπική καρδιαγγειακή πρόληψη.

Πηγές:

healthline.com

bhf.org.uk

heart.org

cdc.gov